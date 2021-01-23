Ярославские рукодельницы готовы связать варежки сенатору Сандерсу

Сенатор Берни Сандерс на инаугурации президента США. Фото — Reuters

Ярославские рукодельницы готовы связать варежки американскому сенатору Берни Сандерсу и подарить их ему на память о Ярославле, где он побывал в 1988-м году во время медового месяца.

Американского сенатора Сандерса сфотографировали в вязаных варежках на инаугурации президента США Джо Байдена. Варежки он одел, несмотря на относительно теплую погоду - на тот момент было +6 градусов по Цельсию. Как оказалось, 79-летнему Сандерсу эти варежки подарила школьная учительница Джен Эллис, которая связала их из старых шерстяных свитеров.

Варежки сенатору подарила учительница. Фото — Reuters

Фото с сенатором в варежках стало популярным в интернете, его начали активно использовать для создания мемов. В сети появилось множество картинок, на которых Сандерс сидит в метро, на различных церемониях, в городах, в компании известных людей и киноперсонажей и даже на Луне.

Джен Эллис, связавшая варежки, написала в Twitter, что для нее это действительно был исторический день и поблагодарила сенатора за интерес к ее варежкам. В дальнейшем она выложила фото новых связанных варежек с подписью: «Хочешь, Берни? У меня есть новый инвентарь и время для специальных заказов».

Время для того, чтобы связать варежки сенатору, найдется и у ярославских умелиц. Ирина Карлашова из Ремесленной палаты Ярославской области, где она уже 10 лет является руководителем гильдии ремесленников, рассказала KR.RU, что их рукодельницы готовы связать для сенатора не только варежки, но и шарф, шапочку и даже носки!

- Фотографию сенатора я увидела в интернете. Само фото было очень трогательным – мужчина в возрасте, занимающий такой серьезный пост - и в таких простых варежках! Но какие-то слишком большие варежки, не по размеру. Мы могли бы связать ему гораздо интереснее, причем, целый комплект! И не только ему одному, но и его супруге! – рассказала Карлашова.

Сандерс стал героем мемов. Фото — Reuters

Варежки из Ярославля могли бы напомнить Сандерсу о его визите в город в 1988-м году, когда он приезжал сюда в свой медовый месяц в статусе мэра Берлингтона. После той той поездки Ярославль и Берлингтон стали городами-побратимыми. «Он с большим теплом отзывался о Ярославле, о жителях, о природе. Это очень трогательно и мило», - рассказала Карлашова.

Варежки или шарф для сенатора можно было бы сделать с символом города – медведем с секирой, или эмблемой Золотого кольца, столицей которого является Ярославль. «Вариантов много – вязание такая интересная вещь, при желании и умении можно сделать все, что угодно!» - сказала Карлашова.

В умении своих рукодельниц она не сомневается. «Ремесленная палата Ярославской области объединяет мастеров-ремесленников из близлежащих городов. Мастера у нас, без ложной скромности скажу, уникальные. Мы проводим мастер-классы, показываем свои работы, ездим на выставки и ярмарки, обучаем мастерству. Наши мастера преданы своему делу, их работы выполнены с любовью и нежностью», - рассказала Ирина Карлашова.

Сам Сандерс тоже не остался в стороне от интереса к варежкам и своей персоне. На сайте, посвященном деятельности сенатора, появились товары с фотографией сидящего в варежках политика. Например, за $45 можно купить толстовку с его изображением в варежках.

Как рассказала Ирина Карлашова, она пока не получила реакции от сенатора, готов ли он откликнуться на предложение и принять варежки от ярославских умелиц. Наши политики пока тоже не высказывали желания заказать для себя в одночасье ставшие популярными варежки.