«Усиления будут»: гендиректор «Крыльев Советов» - о трансферах клуба и прощальном матче Корниленко

Евгений Калакуцкий уверен, что команда станет сильнее и ее ждет большое будущее Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Крылья Советов» закончили первый сбор в Турции и уже готовятся ко второму, который пройдет там же. Пока команда на предсезонке, журналисты «Комсомолки» встретились с генеральным директором «КС» Евгением Калакуцким в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» 98.2FM. Поговорили об итогах первой части сезона ФНЛ, обсудили трансферную кампанию, изменения в клубе, цели команды и не только. Собрали для вас конспект беседы.

О просмотре Арни и Прищепы и потенциальных новичках

- Дмитрий Прищепа и Арни Вильхамссон неплохо проявили себя на первом сборе, отличились забитыми мячами, но нужно понимать, что это были контрольные игры. Нельзя по ним делать однозначных выводов. Мы просматриваем многих футболистов, список огромный. Но у нас нет цели раздувать состав, он хорошо укомплектован. Решение о том, поедут ли Прищепа и Арни на второй сбор, сейчас принимает тренерский штаб.

Главная цель – усиление команды. Однако команда уже сформирована, трансферы будут точечными. Семи футболистов точно не ждите.

Какие позиции нуждаются в усилении

- У нас на каждую позицию есть как минимум по два игрока, но нужно учитывать разные обстоятельства.

На втором сборе у нас появятся новые лица. Мы давно ищем игрока на позицию крайнего атакующего полузащитника. Также, ввиду неопределенной ситуации с Егором Голенковым, нам может понадобиться нападающий. На этом сборе ожидаем игроков хорошего уровня на эти позиции. Нужно понимать, что у нас есть определенная стратегия, игроков старше 30 лет мы не ищем.

Могут ли «Крылья» этим составом выступать в РПЛ? Сложный вопрос. У нас есть группа футболистов, которая там играла не один сезон. Это опытные, квалифицированные игроки. При этом у нас есть группа молодых футболистов, которые постоянно прогрессируют.

Об уходе Егора Голенкова

- «Крылья» предлагали Голенкову зарплату в пять раз выше нынешней? В случае попадания в РПЛ, она была бы близка к этому. Это правда. Но Егор уже принял решение, и вопрос сейчас лишь в том, когда он уедет - зимой или летом. Мы в этой ситуации будем действовать так, как будет лучше для нас, для команды - будет ли у нас замена для него. Так же ситуация зависит и от того, как сам Егор договорится с новой командой.

О том, кто еще может уйти

- У нас полноценный состав, мы не планируем ни с кем расставаться. Но, опять же, у некоторых игроков в контрактах есть определенные опции.

Об интересе к Зиньковскому со стороны европейских клубов

- Я ничего по этому поводу не слышал. В клуб предложений по Антону не поступало. Осенью да, к нему был интерес со стороны клубов РПЛ, как и к другим футболистам. Но сейчас к нам никто не обращался. Надеемся, что Антон доиграет этот сезон с нами.

Об интересе к шведскому нападающему к Стефано Хольмквисту Веккья

- Мы интересовались этим игроком. Общались с его представителями, но в итоге он принял решение перейти в норвежский «Русенборг». Выбрал такой путь для развития своей карьеры, но трансферное окно открыто, поэтому мы не расстраиваемся и продолжаем работу в этом направлении постоянно.

О прощальном матче Сергея Корниленко

- Конечно, мы думаем над прощальным матчем Сергея Корниленко. Если все получится, то такая игра будет проводиться в рамках празднования дня рождения клуба, в мае. Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Сергея с рождением дочери, желаю его семье здоровья и благополучия!

Также у нас есть идея сделать матч «Крыльев» и «Амкала» . Мы успешно ведем переговоры с этим клубом блогеров, известным по всей стране, о проведении товарищеской встречи. Эти два события хотим провести на «Самара Арене». Это привлечет не только местных зрителей, но и будет освещаться по всей стране.

Об изменениях в совете директоров

- Таким шагом в «Крыльях» заложили новый вектор развития, который направлен на повышение результативности, эффективности и т.д. Понятно, что, имея такого человека как Сергей Ашотович Аракелов председателем совета директоров, можно уже понять, в какую сторону будут двигаться «Крылья» - к повышению прозрачности деятельности, к системности в работе, к стратегическому развитию. Я убежден, что все эти действия принесут результаты.

Мы встречались [с Сергеем Аракеловым] и не один раз. Я вижу увлеченность, вовлеченность, желание как можно быстрее и как можно глубже вникнуть в футбольную индустрию и в жизнь клуба. А это сделать не так просто.

Главное, что у всех нас есть понимание, что Самара – футбольный регион, что у «Крыльев Советов» есть традиции, есть огромная армия болельщиков и что нам нужно двигаться вперед и показывать результаты.

«Крылья» постепенно должны стать командой, стабильно выступающей в РПЛ. Но мы же должны ставить и амбициозные задачи – «Крылья» постепенно должны начать бороться за еврокубки.

О новом заместителе гендиректора

- Дмитрий Галямин [помощник Калакуцкого в «Кайрате», бывший футболист] будет заместителем генерального директора «Крыльев Советов». Он скоро приедет, здесь скрывать нечего. Я рассчитываю, что он усилит клуб. Это грамотный человек с огромным бэкграундом футболиста, который поиграл в том числе в Испании, и с тренерским опытом, и опытом футбольного чиновника. Он поможет «Крыльям» развиваться.

О женской команде

- По женской профессиональной команде вопрос решен – женская команда в «Крыльях Советов» будет. Для нас это важно. Вопрос только в бюджете. Он сейчас не утвержден. Это вопрос, который лежит в технической плоскости, и он в ближайшее время будет решен. Все будет хорошо.

О переезде музея футбола на «Самара Арену»

- Мы продолжаем работать над этим. Есть определенные рабочие нюансы.

Но этот вопрос на повестке дня. Однозначно - музей должен быть на «Самара Арене».

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