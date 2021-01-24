Задержания участников несанкционированной акции на площади Славы в Самаре: как это было

Задержания участников несанкционированной акции начались на площади Славы Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу, 23 января, в Самаре прошла несанкционированная акция посвященная поддержке оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в столичном СИЗО. Накануне правоохранители официально предупредили горожан: акция не согласована администрацией, и за участие в несанкционированных митингах предусмотрена ответственность. Власти также попросили родителей проконтролировать, где будут находиться их дети 23 января.

На несанкционированную акцию в Самаре вышли более тысячи человек Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Шествие растянулось на несколько кварталов Фото: Ольга НОВИКОВА

Однако многие самарцы не вняли увещеваниям полиции. Не остановила горожан и прохладная погода. В двум часам дня около фонтанов на площади Героев 21 армии собралась толпа. По предварительным данным, участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Самаре приняли более тысячи человек.

Участники несанкционированного шествия вели себя мирно и переходили дорогу только на зеленый свет Фото: Ольга НОВИКОВА

Сотрудники полиции предупреждали собравшихся, что акция не согласована и им грозит ответственность Фото: Ольга НОВИКОВА

Акция началась в 14:00. Участники двинулись от фонтанов на Осипенко по проспекту Ленина в сторону ул.Полевой. Первоначально шествие проходило мирно, колонна с плакатами растянулась на несколько кварталов. Люди просто шли по улице, время от времени скандируя призывы к справедливости. Шествие сопровождали сотрудники полиции, которые через громкоговорители предупреждали самарцев, что акция не согласована, ее участникам грозит ответственность, и просили горожан разойтись по домам. Участники шествия вели себя мирно, дисциплинированно переходили дорогу на зеленый свет и пропускали скорую помощь с мигалками.

ОМОН не пускал участников акции на площадь Славы Фото: Ольга НОВИКОВА

Задержания начались на площади Славы Фото: Ольга НОВИКОВА

На глазах журналистов "КП-Самара" задержали более двух десятков человек Фото: Ольга НОВИКОВА

Задержания начались после того, как участники акции подошли к зданию регионального правительства на площади Славы. ОМОН в полном защитном облачении выстроился плотной шеренгой, не пуская людей дальше. Это привело к стычкам. Едва участники попробовали перейти проезжую часть на ул.Молодогвардейской, силовики начали задержания, вклиниваясь в толпу протестующих и уводя наиболее активных участников в спецавтомобиль.

Некоторых задержанных силовикам пришлось нести на руках Фото: Ольга НОВИКОВА

На площади Славы собралась большая толпа Фото: Александра БУДАЕВА

Пожилая самарчанка осеняла силовиков крестным знамением Фото: Ольга НОВИКОВА

В минуты затишья молодежь фотографировалась на фоне силовиков Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Однако участники акции все же прошли на площадь Славы. ОМОН выстроился на ступенях здания областного правительства, не пуская горожан к зданию. В основном участники акции вели себя мирно, ограничиваясь скандированием призывов к справедливости. Пожилая самарчанка вышла вперед с крестом в руках и осеняла строй ОМОНа крестным знамением. Однако не обошлось без провокаторов, которые пытались вызвать силовиков на более активные действия. Их задержали.

Не все задержанные соглашались идти самостоятельно Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Основные задержания начались после трех часов. Силовики выдвигались в толпу колоннами, задерживали активистов и отходили назад. Участники несанкционированной акции отбегали на безопасное расстояние, но затем возвращались, некоторые кидали в правоохранителей снежки, но большинство вело себя мирно. Позже силовики начали расчищать площадь Славы от протестующих, плотным строем выдавливая их с территории.

Противостояние на площади Славы продолжалось более часа Фото: Александра БУДАЕВА

Официальных данных о количестве задержанных участников несанкционированой акции на площади Славы пока нет, но только на глазах журналистов «КП-Самара» силовики задержали более двух десятков человек. Некоторые из них шли сами, некоторых правоохранителям пришлось нести на руках.

Некоторые участники несанкционированной акции оказались в автозаке Фото: Ольга НОВИКОВА

Ближе к 16 часам толпа на площади Славы практически рассеялась. Часть протестующих отправилась по домам, другая часть направилась в сторону площади Революции. До этой точки по предварительным данным дошло около сотни человек, в основном молодежь. Сотрудники полиции просили участников несанкционированной акции покинуть площадь. Тех, кто этого не делал, задерживали. К 18.00 протестная активность в центре Самары прекратилась.

Задержания продолжились на площади Революции Фото: Ольга НОВИКОВА

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