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Задержания участников несанкционированной акции на площади Славы в Самаре: как это было

На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Самаре вышли более тысячи человек
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Задержания участников несанкционированной акции начались на площади Славы

Задержания участников несанкционированной акции начались на площади Славы

Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу, 23 января, в Самаре прошла несанкционированная акция посвященная поддержке оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в столичном СИЗО. Накануне правоохранители официально предупредили горожан: акция не согласована администрацией, и за участие в несанкционированных митингах предусмотрена ответственность. Власти также попросили родителей проконтролировать, где будут находиться их дети 23 января.

На несанкционированную акцию в Самаре вышли более тысячи человек

На несанкционированную акцию в Самаре вышли более тысячи человек

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Шествие растянулось на несколько кварталов

Шествие растянулось на несколько кварталов

Фото: Ольга НОВИКОВА

Однако многие самарцы не вняли увещеваниям полиции. Не остановила горожан и прохладная погода. В двум часам дня около фонтанов на площади Героев 21 армии собралась толпа. По предварительным данным, участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Самаре приняли более тысячи человек.

Участники несанкционированного шествия вели себя мирно и переходили дорогу только на зеленый свет

Участники несанкционированного шествия вели себя мирно и переходили дорогу только на зеленый свет

Фото: Ольга НОВИКОВА

Сотрудники полиции предупреждали собравшихся, что акция не согласована и им грозит ответственность

Сотрудники полиции предупреждали собравшихся, что акция не согласована и им грозит ответственность

Фото: Ольга НОВИКОВА

Акция началась в 14:00. Участники двинулись от фонтанов на Осипенко по проспекту Ленина в сторону ул.Полевой. Первоначально шествие проходило мирно, колонна с плакатами растянулась на несколько кварталов. Люди просто шли по улице, время от времени скандируя призывы к справедливости. Шествие сопровождали сотрудники полиции, которые через громкоговорители предупреждали самарцев, что акция не согласована, ее участникам грозит ответственность, и просили горожан разойтись по домам. Участники шествия вели себя мирно, дисциплинированно переходили дорогу на зеленый свет и пропускали скорую помощь с мигалками.

ОМОН не пускал участников акции на площадь Славы

ОМОН не пускал участников акции на площадь Славы

Фото: Ольга НОВИКОВА

Задержания начались на площади Славы

Задержания начались на площади Славы

Фото: Ольга НОВИКОВА

На глазах журналистов "КП-Самара" задержали более двух десятков человек

На глазах журналистов "КП-Самара" задержали более двух десятков человек

Фото: Ольга НОВИКОВА

Задержания начались после того, как участники акции подошли к зданию регионального правительства на площади Славы. ОМОН в полном защитном облачении выстроился плотной шеренгой, не пуская людей дальше. Это привело к стычкам. Едва участники попробовали перейти проезжую часть на ул.Молодогвардейской, силовики начали задержания, вклиниваясь в толпу протестующих и уводя наиболее активных участников в спецавтомобиль.

Некоторых задержанных силовикам пришлось нести на руках

Некоторых задержанных силовикам пришлось нести на руках

Фото: Ольга НОВИКОВА

На площади Славы собралась большая толпа

На площади Славы собралась большая толпа

Фото: Александра БУДАЕВА

Пожилая самарчанка осеняла силовиков крестным знамением

Пожилая самарчанка осеняла силовиков крестным знамением

Фото: Ольга НОВИКОВА

В минуты затишья молодежь фотографировалась на фоне силовиков

В минуты затишья молодежь фотографировалась на фоне силовиков

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Однако участники акции все же прошли на площадь Славы. ОМОН выстроился на ступенях здания областного правительства, не пуская горожан к зданию. В основном участники акции вели себя мирно, ограничиваясь скандированием призывов к справедливости. Пожилая самарчанка вышла вперед с крестом в руках и осеняла строй ОМОНа крестным знамением. Однако не обошлось без провокаторов, которые пытались вызвать силовиков на более активные действия. Их задержали.

Не все задержанные соглашались идти самостоятельно

Не все задержанные соглашались идти самостоятельно

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Основные задержания начались после трех часов. Силовики выдвигались в толпу колоннами, задерживали активистов и отходили назад. Участники несанкционированной акции отбегали на безопасное расстояние, но затем возвращались, некоторые кидали в правоохранителей снежки, но большинство вело себя мирно. Позже силовики начали расчищать площадь Славы от протестующих, плотным строем выдавливая их с территории.

Противостояние на площади Славы продолжалось более часа

Противостояние на площади Славы продолжалось более часа

Фото: Александра БУДАЕВА

Официальных данных о количестве задержанных участников несанкционированой акции на площади Славы пока нет, но только на глазах журналистов «КП-Самара» силовики задержали более двух десятков человек. Некоторые из них шли сами, некоторых правоохранителям пришлось нести на руках.

Некоторые участники несанкционированной акции оказались в автозаке

Некоторые участники несанкционированной акции оказались в автозаке

Фото: Ольга НОВИКОВА

Ближе к 16 часам толпа на площади Славы практически рассеялась. Часть протестующих отправилась по домам, другая часть направилась в сторону площади Революции. До этой точки по предварительным данным дошло около сотни человек, в основном молодежь. Сотрудники полиции просили участников несанкционированной акции покинуть площадь. Тех, кто этого не делал, задерживали. К 18.00 протестная активность в центре Самары прекратилась.

Задержания продолжились на площади Революции

Задержания продолжились на площади Революции

Фото: Ольга НОВИКОВА

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