В Самаре скорая помощь с пациентом перевернулась в тройном ДТП

В аварии пострадало четыре человека. Фото: ДТП Самара

Вечером в воскресенье, 24 января в Самаре произошла серьезная авария. Участниками тройного ДТП стали два легковых автомобиля и карета скорой помощи с больным пациентом на борту.

По свидетельству очевидцев, ДТП произошло около 19.12 на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза, в районе дома 67б по улице Мориса Тореза . Участниками аварии стали автомобили "Тойота Раф4", "Шевроле" и микроавтобус скорой помощи. В результате аварии скорая перевернулась и опрокинулась.

В соцсетях уже появились жуткие снимки с места ДТП

По информации собственных источников «КП-Самара», в карете скорой помощи находился больной с инфарктом. По предварительным данным в аварии пострадало четыре человека. Помощь медиков потребовалась фельдшеру скорой помощи, пациенту, а также двум пассажирам из других автомобилей.

Скорая помощь везла больного с инфарктом. Фото: скриншот видео

- Троих пострадавших увезли в больниц у Пирогова, а больного с инфарктом – в Клиники СамГМУ, - сообщил источник.

В скорой помощи пострадали фельдшер и пациент. Фото: соцсети

Сейчас на месте работают пожарные – из-за аварии на месте ДТП разлилось топливо.

Также из-за аварии на ул.Мориса Тореза и ул.Авроры образовалась большая пробка.

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