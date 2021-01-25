«Мальчик жестами объяснял маме, что произошло»: под Самарой семья глухонемых лишилась всего после пожара

Ольга и Егор благодарны всем, кто им помог
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Удалось спасти только документы
20 января на улице Ленина в Чапаевске было неспокойно. В квартире-студии дома № 13 Б случился пожар, который оставил буквально без всего семью инвалидов — 36-летнюю Ольгу Егорова и ее сына Егора. Сейчас они временно живут у близких и надеются на помощь горожан.
— Возгорание началось после обеда, примерно в 15:00. Оля была на работе, ребенок дома на больничном, но, по счастливой случайности, вышел в магазин. Пришел, открыл дверь — все уже горело. Постоянно они жили вдвоем, а папа к ним приезжал, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» сестра Ольги — Екатерина Наумова.
Владельцы жилплощади испытывают серьезные проблемы со здоровьем — они глухонемые. Когда Ольга вернулась домой, то сыну пришлось жестами объяснять ей все обстоятельства ЧП. Огонь забрал личные вещи, подъезд и квартира залиты, только часть важных документов пожарным удалось спасти.
Им и так нечем было обогреться
— Жилье из маневренного фонда сразу не выделили, отправили собирать справки, а их не везде дают сразу, — делится Екатерина. — Сейчас мы срочно ищем квартиру в этом же районе, так как ребенку в школу надо ходить.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
По словам нашей собеседницы, в поисках жилья есть проблемы — сдают только на длительный срок, а посуточно получается дорого. Подходящих вариантов просто нет.
Из-за чего начался пожар — пока непонятно. По предварительной версии, не выдержала проводка.
— Отопление там одним конвектором от сети, больше не чем было обогреться. В квартире было очень холодно всегда. А получали мы ее по программе для инвалидов, очередь ждали лет 15, — отмечает Наумова.
Добрые земляки
О беде Егоровых их близкие сообщили в социальных сетях. Многие люди откликнулись и помогли.
— Помимо вещей люди приносят продукты, канцтовары, игрушки, косметику маме, средства личной гигиены, — объяснила «Комсомолке» друг семьи Татьяна. — Нашли спонсора, который мальчику подарил новый телефон, так как его сгорел.
Егор и Ольга сейчас проживают в поселке Журавли у Екатерины. Главная их задача сейчас — собрать документы для получения муниципальной квартиры на время, пока будет делаться ремонт. Все, кто хотят помочь погорельцам, могут обращаться по телефону 89061272722 (Екатерина) или на kpsamara@phkp.ru.
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