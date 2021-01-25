«А царя они вернуть не хотят?»: как 30 лет назад Куйбышев снова стал Самарой

Ровно 30 лет назад Самара вернула историческое имя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 января 1991 года Самара вернула себе историческое название. Удивительно, но сегодня мало вспоминают о дне, который, по сути, стал вторым днем рождения нашего города. Журналисты «КП-Самара» в эфире «Радио КП» поговорили с активным участником тех событий, писателем, издателем и руководителем медиахолдинга «Самарские судьбы» Виталием Добрусиным и вспомнили, как это было.

Вернуть историческое имя пытались еще в 60-х

Интересно, что переименование Самары в Куйбышев в далеком 1935 году также случилось в конце января. Причем для многих горожан смена имени города стала тогда неожиданностью.

Долгое время город носил имя Валериана Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- 26 января 1935 года самарцы заснули в одном городе, а наутро узнали, что живут в Куйбышеве, - рассказывает Виталий Добрусин. - Причем это произошло не по желанию трудящихся, а по решению партийных органов. И уже с тех времен, с 1935 года это название «Куйбышев» воспринималось неоднозначно. Хотя нас долгие десятилетия агитировали и убеждали, что до революции существовала лишь безграмотная, грязная, пыльная необразованная Самара, и мы должны о ней забыть, а быть именем города достоин только Куйбышев, настроения были разные. Есть засекреченная информация, я находил документы в архивах: в 60-х годах старые большевики обратились к руководству области с просьбой вернуть историческое название. В качестве аргумента приводили факт, что с 1889 по 1893 год Ленин работал в Самаре. Дескать, Куйбышев был лишь одним из революционеров, а имя Ленина связано именно с Самарой. Но это письмо посчитали крамолой и даже рассматривать не стали.

Имя Ленина было связано с Самарой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

80 тысяч подписей

В середине 80-х в стране началась перестройка - экономическая, идеологическая, политическая. В 1987 году впервые прозвучала мысль профессора, историка Петра Кабытова о возвращении городу имени Самары.

- Впервые озвученная в Доме актера, она была воспринята не просто как крамола, а как голос сумасшедшего. Это было покушение на устои социализма, дискредитация имени старого большевика-революционера, - вспоминает Виталий Добрусин. - Но у Кабытова нашелся союзник – Александр Завальный, который в то время возглавлял клуб любителей истории Отечества. Вместе Петр Кабытов и Александр Завальный создали «Общественный комитет Самары» и быстро нашли единомышленников. Сегодня кажется невероятным, что в организацию, в которой читался некий крамольный подтекст, могли входить руководитель городской газеты «Волжская заря» Денис Князев, директор библиотеки политической книги Людмила Кузьмина, другие достаточно статусные люди, которые тем не менее выступили против официоза.

Постепенно Общественный комитет Самары перешел от слов к делу, в городе начали собирать подписи за возвращение исторического имени. Первые такие акции проходили на улице, подписные листы активисты раскладывали на обычных раскладушках. О теме писали в «Волжской заре», других изданиях, разгорались споры. Сначала идею приняли не все горожане, было немало тех, кто выступал за сохранение социалистического варианта. Но постепенно имя Самары набирало популярность. Интересно, что за возвращение исторического названия выступали даже жители Безымянки, которые в большинстве своем не имели самарских корней и приехали в Куйбышев во время большой стройки заводов в военное и послевоенное время.

- К 1990 году было собрано 80 тысяч подписей, - рассказывает Виталий Добрусин. – Людмила Кузьмина взяла их и отправилась в Москву, на прием к тогдашнему министру культуры Николаю Губенко. Принимать ее он не стал, но спросил у своего секретаря, чего хочет эта женщина. Ему ответили – мол, привезла подписи за возвращение Самары, самарцы хотят вернуть городу историческое имя. Губенко в ответ лишь бросил - «а царя они не хотят вернуть?». И на этом ход бумагам был закрыт.

За возвращение исторического имени городу было собрано 80 тысяч подписей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Говорит Самара»

После этого борьба за возвращение исторического названия переместилась в горсовет. В то время большинство там составляли так называемая «партия согласия», в которую входили партийные работники, руководители крупных промышленных предприятий и т.д.

- Для них возвращение исторического имени было бы поражением. Поэтому борьба растянулась на весь 1990 год, - вспоминает Виталий Добрусин. – Я был депутатом горсовета, входил в демократическую фракцию. Мы много встречались, убеждали. Но депутаты партии согласия были под сильнейшем давлением, кроме того, многие действительно идейно выступали за Куйбышев. В демократической фракции тогда было 35-40% депутатов горсовета, но они были достаточно активными. А поскольку им противостояла группа, где привыкли, что все решают наверху, они просто руки поднимают, то это было непривычно, мы вызывали аллергию и неприятие. Тем более ценно, что, когда было проведено голосование, было все же принято решение о возвращении городу исторического имени. Еще более ценно, что решение поддержал облсовет – в этом была заслуга Константина Титова, который тогда возглавлял горсовет. Он сумел найти общий язык с руководителем облсовета Виктором Тарховым, а его прямые контакты с Борисом Ельциным позволили дойти до того, и в результате именно Ельцин подписал указ о возвращении названий Самара и Самарская область 25 января 1991 года. До сих пор помню – на следующий день включаю радио, а там спокойный голос диктора: «Говорит Самара». После всех этих месяцев борьбы комок к горлу подступил…

Забытая дата

Виталий Добрусин сетует: сегодня дата возвращения Самаре исторического названия незаслуженно забыта.

- Возможно, это потому, что сегодня многие активные участники тех событий попали в опалу –Людмила Кузьмина, Михаил Матвеев. Александр Завальный из-за борьбы за Самару был исключен из КПСС и потом сосредоточился исключительно на научной работе, - рассказывает Виталий Добрусин. – А многие из тех, кто тогда боролся против исторического имени, сегодня называют себя борцами «за». Как бы то ни было, я убежден, что со сменой имени наш город стал еще краше. Ведь по-настоящему богат не тот город, который имеет мощную промышленность и экономику, а город, который имеет свой дух, гордится своей историей, своими сыновьями и дочерьми. Без прошлого нет будущего