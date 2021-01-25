41-летний Александр Шаляпин умер ночью 25 января. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В понедельник стало известно о смерти актера и стендап-комика Александра Шаляпина. 41-летний артист жил в Москве. Его обнаружила вернувшаяся домой после отъезда жена. Актера, сыгравшего в таких фильмах, как "Страна ОЗ", "Глухарь", Бумер. Фильм второй" знала вся страна. Несколько лет назад он боролся с проблемами с алкоголем, но в последние годы сова ездил по стране, вел мероприятия. Снова он сорвался из-за пандемии, попал на реабилитацию, вернулся, вынашивал много рабочих планов. И вот - случилась трагедия.

В Самаре новость о смерти Александра Шаляпина восприняли с грустью. Стендап-комик сюда, в город на Волге, приехал школьником, занимался в телестудии "Товарищ", играл в лиге КВН за команду медицинского университета. Коллеги, которые отлично помнят и уважают его до сих пор не могут поверить в то, что случилось. Кстати, сам Шаляпин говорил, что путевку во взрослую карьеру ему подарила как раз одна из "школьных" постановок в Самаре.

- Талантливый парень, Саша Шаляпин, приехал в Самару в начале 90-х. Как говорили его близкие знакомые, в Подмосковье он попал в нехорошую компанию. И мама решила увезти его к бабушке в Самару. Здесь друзья семьи привели его в телестудию "Товарищ" на перевоспитание. С первых же дней Саша заявил о себе, как о талантливом артисте. Здесь же он решил связать свою жизнь с актерской деятельностью. Он приезжал в 2019 году на 50-летие телестудии, смеялся и был по-настоящему счастлив, что встретился с друзьями времен своего детства. Он вспоминал, как сыграл главную роль в телевизионном спектакле "100 процентов надежды" и о том, как эта детская работа подарила ему путевку во взрослую жизнь, - рассказал один из руководителей телестудии "Товарищ" Денис Яковлев.

С актером Егором Шереметьевым, сыгравшим в фильме Кол-центр, Шаляпин играл в студенческой команде клуба веселых и находчивых.

- Он играл в КВН за медицинский университет, где я учился, я был знаком тогда с командой, хотя учился уже после него. Саша был веселым человеком. Конечно, у него были проблемы с алкоголем, мы это наблюдали, и когда жили в Москве, он к нам приезжал, мы вместе выпивали, видели, что Саша иногда перебирает. Он сам не отрицал эти проблемы, а так он был всегда позитивным, веселым, зажигательным, творческим парнем. Даже не хочется говорить о каком-то негативе, он запомнится позитивным человеком. Родным и близким его будет не хватать. Многие мне сегодня писали в Инстаграме, что он был для многих любимым комиком, его выступления ждали и хотели его видеть, - поделился Егор воспоминаниями.

Коллега Александра Шаляпина не может представить, что стало причиной такой трагедии.

- Некоторое время его не было на экране, все ждали его возвращения. Насколько мне известно, он проходил реабилитацию, боролся, из-за этого на творчество времени не хватало. Сегодня я был в шоке, думал, что же могло стать причиной. Возможно, именно то, что много лет потерял на борьбу со своим недугом, может быть, не реализовался как хотел в творческом плане, - говорит Егор.

Своими воспоминаниями о школьных годах в телестудии "Товарищ", где занимался и Александр, поделился известный российский режиссер и сценарист (в его копилке "Елки Последние", "Елки Новые", "Русское краткое") Егор Чичканов. Он помнит коллегу как человека с искрометным юмором, всегда поражавшего импровизацией.

- С Сашей мы занимались в телестудии "Товарищ", где мы занимались театральным мастерством, нам ставили речь. Каждое занятие нужно было показывать всякие миниатюры, сценки, мы их готовили, часто они были завязаны на импровизацию. Саша, Леша Терехин были "старшаки", стояли особняком, они были очень таланливыми. Когда они что-то готовили, мы предвкушали наслаждение - все было очень смешно, с изюминкой, особенным. Было отдельным удовольствием, когда они стали нас звать с собой выступать. Я всегда помнил Сашу именно такого, всегда веселого, экспериментатора. Мы виделись с Сашей последний раз на юбилее телестудии "Товарищ", когда со всей России приезжали выпускники в Самару. Очень жаль, что так произошло. Я запомню Сашу как человека, за которым всегда было очень интересно наблюдать. Он был личностью, которая нашла себя в Москве, спустя годы в его манере ничего не изменилось - он всегда был крутым артистом, - поделился воспоминаниями Егор Чичканов.