Страхование без хлопот: Как оформить полис онлайн

Покупая страховой полис, пользователь должен чрезвычайно тщательно изучать информацию как о самом продукте, так и о компании.

Сам этот процесс в целом несложный, однако требует времени и определенных усилий. Избежать подобных хлопот и сделать оформление договора максимально быстрым и простым позволит сервис Strahovka.ru.

В чем преимущества?

Основная задача ресурса – предоставить пользователям возможность поиска и приобретения страховки полностью в онлайн-режиме. Сервис strahovka.ru является агрегатором предложений от разных страховых компаний. С его помощью пользователь сможет в считанные минуты найти и сравнить условия по интересующим его продуктам онлайн. Портал сотрудничает со множеством надежных страховщиков, предоставляя действительно широкий выбор. Здесь можно оформить онлайн ОСАГО, страхование имущества, страховой полис для выезда за рубеж и т. д.

Кроме того, Strahovka.ru дает возможность сразу же приобрести любой из продуктов выбранного страховщика. Указав необходимые данные на сайте, гражданин сможет всего за 10 минут оформить договор. При этом сам полис придет ему на электронную почту. Таким образом, процедура полностью дистанционна и не требует личного присутствия человека в офисе страховой компании.

Как выбрать страховку?

Покупая страховой полис, пользователь должен чрезвычайно тщательно изучать информацию как о самом продукте, так и о компании. Начать следует с выбора надежного страховщика. Помочь определиться с этим могут различные рейтинги в открытых источниках информации. Кроме того, часто отзывы о работе с конкретной страховой компанией клиенты оставляют и в сети. Такие сведения помогут оценить, насколько стабильной и надежной является организация, как она сотрудничает с застрахованными лицами, насколько оперативно отвечает на запросы и выплачивает страховые суммы.

Изучая же информацию о продукте, стоит обратить внимание на такие моменты, как стоимость, сумма страхового покрытия, срок действия, набор страховых рисков и т. д. Например, если речь идет о страховке при выезде за рубеж, то ее стоимость во многом зависит именно от объема рисков, которые она покрывает. Если для большинства случаев вполне подойдет стандартный туристический полис, то для занятий экстремальными видами спорта потребуется расширенный пакет. Также цена будет зависеть от длительности тура, возраста страхуемого, страны путешествия и т. д.

Реклама