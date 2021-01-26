Суетолог или мастер порядка? Какие необычные профессии появились в 2020 году

Специальные коучи научат вас наводить порядок в квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый третий россиянин боится потерять работу – к таким данным по результатам опросов пришли специалисты SuperJob. Из-за пандемии коронавируса изменился, в том числе, и рынок труда. Стало понятно, что часть профессий легко перевести на удаленку, что позволяет работодателю экономить на аренде и коммуналке. Другим повезло меньше: не все производства пережили период самоизоляции, люди лишились работы. Некоторые и в этом нашли плюсы, точнее, толчок к своему дальнейшему развитию.

Эх, прокачу!

- По образованию я – повар. Пока сидела в декрете, сделала ловца снов сперва себе, потом подруге, потом свекрови, племяннице – да много кому еще. Свои работы выкладывала в соцсети, - рассказывает Ирина Малышева. – К лету 2020-го стало понятно, что возвращаться мне некуда – фирма наша разорилась. Зато в Instagram у меня появились первые покупатели: оказалось, что на моем хобби можно зарабатывать. Да, пока доход не превышает 15 тысяч в месяц, но количество подписчиков растет, и я верю в лучшее.

2020 год дал толчок креативу: появились такие профессии, как «суетолог», «мастер порядка» и многие другие.

- Прокачу вас с ветерком, за отдельную плату поворот на ручнике сделаю, накручу пятаки – любой каприз за ваши деньги. Главное, чтобы невесте плохо не стало, а уж эпичное видео я вам гарантирую, - обещает «суетолог на свадьбу» Николай. Свои услуги он оценивает в 5000 рублей. Однако клиентов у него пока маловато. Суетологами называют водителей, которые любят агрессивную езду, могут выполнять различные трюки «на лету». Смотреть на это интересно, но «испытать на собственной шкуре» мало кто решается. Тем более, в торжественный день.

Суетолог прокатит вас с ветерком. Фото: Иван ВИСЛОВ

Порядок должен быть во всем

К новому году на сайтах объявлений появились десятки предложений от «Организаторов пространства» и «Мастеров порядка»: мол, избавьтесь от хлама перед Новым годом, наведите порядок в своем шкафу и в жизни, сделайте пространство вокруг себя удобным и свободным ото всего лишнего. Цена вопроса – от 1000 рублей и выше в зависимости от сложности задачи. Праздники прошли, а предложения остались.

- Год назад я прошла онлайн-курсы на эту тему, потому что в квартире мы жили вчетвером: я, муж и двое детей, количество детских игрушек и вещей разрослось просто до катастрофических масштабов, и что с ними делать – было непонятно, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» мастерица порядка Ольга Бугакова. – Когда я поняла, как максимально эффективно использовать пространство в собственной квартире, предложила эту услугу клиентам – у меня есть объявления на различных сайтах, плюс свой профиль в Instagram, Telegram и других соцсетях и мессенджерах.

Опыт показал, что не все люди готовы впустить в свой дом незнакомку, чтобы она опустошила шкафы и разделила их содержимое на вещи первой необходимости, важное-запасное и «выбросьте-это-немедленно». Так Ольга начала запускать онлайн-марафоны: наведите порядок в документах за 3 дня, как сложить одежду, чтобы она не мялась в поездках, как зонировать детскую и поддерживать в ней чистоту. К Новому году желающих было, хоть отбавляй, сейчас число клиентов несколько уменьшилось, но зато их география расширяется – интернет позволяет «расхламлять» не только жителей родного города, но и остальных жертв вещизма.

Специалисты помогут вам разобрать шкафы Фото: Евгения ГУСЕВА

«Любим гулять и деньги»

Саша и Таня из Самары предлагают свои услуги в качестве «друзей на час»: с клиента – кофе и 500 рублей за час прогулки, с них – приятная компания, душевные разговоры. «Любим гулять и деньги» - честно признаются молодые люди в объявлении, которое уже набрало около пяти тысяч просмотров. На самом деле, для ребят это просто хобби, возможность познакомиться с новыми людьми и как-то разнообразить свой досуг.

- Идея пришла от скуки, если честно. Сказался коронавирус, была куча времени, хорошая погода, желание не сидеть дома и общаться вживую. Хотелось новых знакомств и мыслей. Первый раз мы объявление опубликовали в конце сентября, и сразу начали получать отклики. В основном, конечно, были предложения интима, но встречаются и обычные предложения погулять и пообщаться. В среднем, каждые пару недель доходит до реальных встреч, - рассказал Саша корреспонденту «КП-Самара».

По его словам, в основном их клиенты приходят выговориться: поделиться горестями или, наоборот, радостью.

- Это проходит как разговор между попутчиками в поезде - никто не думает общаться дальше, - поясняют молодые люди. - Бывает, что кому-то просто хочется погулять по городу, особенно, если они тут проездом и в первый раз – в командировке или в гостях. Вот это - самый интересный вариант, тут просто можно гулять, показывать разные красивые места, устроить экскурсию. Сейчас холодно, поэтому все замерло, но весной наверняка наши услуги снова станут кому-то нужными.

Самодельные ловцы снов оказались востребованы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Ищите и найдете себя»

Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии СамГМУ, психолог:

Обычно самореализация и творчество лежат в основе карьеры вполне определенного типа людей. Чаще это мужчины: активные, деятельные, в возрасте до 35-40 лет, которые не склонны к фатализму и считают, что любой человек способен взять руководство своей жизнью на 100% на себя. Таких людей не останавливают неудачи, они самостоятельно ставят себе жизненные задачи и, достигнув одной цели, тут же выдвигают перед собой новую, еще более привлекательную. Это тип человека-деятеля.

Однако в определенные возрастные периоды и при некоторых обстоятельствах искать свое место в жизни и способ самовыражения начинают и иные типажи. Обычно это бывает, когда человеку не хватает положительных эмоций, становится скучно, тоскливо, безденежно и «тесно» в собственной жизни. В 2020 году пандемия и вовсе толкнула на поиски себя даже тех, кто до этого, в общем-то, не собирался ничего менять. Да, по статистике грандиозных результатов и мировой известности добивается всего 7-8% тех, кто занят поиском своего места в жизни. Однако это не значит, что у вас ничего не выйдет. У каждого есть возможность начать свое дело, получить

удовлетворение от того, что ты делаешь, и доход от работы – главное найти свои сильные стороны и реализовать их.

КОНКРЕТНО

Как стать успешным: 5 советов от психолога

1. Будьте честны с собой: поймите, что вам нравится, какие у вас есть таланты, какое хобби вам приносит удовольствие.

2. Подумайте, как монетизировать способности: почитайте литературу на эту тему, узнайте, есть ли у вас конкуренты, и чем вы можете стать лучше них.

3. Оценить уровень своих навыков в нужной области: может быть, стоит приобрести дополнительные знания? Тогда надо определить какие и где – посмотрите, какие курсы, семинары и онлайн-занятия предлагают по вашей теме. Учиться никогда не поздно.

4. Пропишите план: что вы хотите, когда, какие препятствия могут вам встретиться, и как вы будете их преодолевать.

5. Поставьте цель, разбейте путь к ней на промежуточные задачи, это поможет дисциплинировать и контролировать себя.

6. Ищите поддержки у близких и избегайте деструкторов, которые будут вам ставить палки в колеса. Конструктивная критика поможет вам стать сильнее и поправить ошибки, колкости и гадости «убьют» ваш «боевой» настрой. Верьте в себя, и все обязательно получится.

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