Strahovka.ru запустил сервис по сравнению стоимости е-ОСАГО

Все продукты Strahovka.ru продает по цене страховых компаний.

Портал Strahovka.ru запустил сервис по сравнению стоимости и оформлению полисов ОСАГО. Оформление полисов автогражданской ответственности стало логичным продолжением в развитии функционала Strahovka.ru. Здесь также доступен подбор продуктов для страхования здоровья, имущества, страховых продуктов для выезжающих за рубеж. Все продукты Strahovka.ru продает по цене страховых компаний.

О доверии автовладельцев к формату электронного ОСАГО говорит статистика: по итогам прошлого года россияне приобрели 17,8 млн е-ОСАГО. Это почти половина всех купленных полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) констатируют, что при большом числе покупок ОСАГО онлайн, количество жалоб на сложности их приобретение минимально.

На Strahovka.ru автовладельцы могут подобрать наиболее выгодное для себя предложение от нескольких страховых компаний, оформить онлайн ОСАГО и получить электронный полис на почту. Все оформленные полисы автоматически попадают в базу Российского союза автостраховщиков и после оплаты становятся доступны для проверки. Использование базы РСА является самым простым способом удостовериться в подлинности страхового полиса. Проверить полис можно по его реквизитам или по реквизитам транспортного средства.

Оформление ОСАГО на Strahovka.ru не займет больше 10 минут Укажите необходимый минимум данных о транспортном средстве и водителе: достаточно ввести регистрационный номер транспортного средства и данные об авто подставятся автоматически. Сервис найдет и покажет доступные в конкретном регионе предложения от страховых компаний. Сравнивайте цены, оплачивайте выбранное предложение, получайте полис с подписью и печатью страховой компании по электронной почте. Полис можно распечатать и положить к остальным документам в бардачок авто, или сохранить в телефоне. При проверке сотрудниками ГИБДД электронный полис можно показывать прямо с телефона. Также полис будет храниться в личном кабинете пользователя на Strahovka.ru. По аналогичной схеме через Страховка.Ру можно приобрести полис Каско.

Компания сотрудничает с ведущими страховыми компаниями: «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «РЕСО», «МАКС», «Ренессанс Страхование», «ВСК», «Сбер Страхование» и др. Все страховые продукты, представленные на сайте, прошли ручной отбор.

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