В Самаре маленького ребенка в наказание оставили раздетым в раздевалке детского сада

Малыша воспитатели оставили одного плакать в раздевалке детсада. Фото: Архив "КП"

Самарский детский сад №337 снова оказался в центре скандала. До этого родители жаловались, что еврейских детей стали без предупреждения кормить не кошерной едой, потом – что малышей заставляли ходить босиком осенью по холодным полам, а теперь речь зашла о странных методах воспитания.

Необычная методика

В декабре воспитатель детского сада Галина (имя героини изменено. Прим.автора) во время сончаса услышала громкий рев из соседней группы. Плач не прекращался, и она пошла посмотреть, в чем дело - может быть, помощь нужна. Каково же было ее удивление, когда в раздевалке она увидела собственного 4-летнего сына. Он сидел на стульчике и горько плакал.

- Его так наказали, за то, что во время сончаса он баловался с другим мальчиком, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Галина. - При этом мой ребенок сидел один в раздевалке, а второй - в группе с воспитателем.

Слух о странном наказании быстро разошелся по родительским чатам. Шокированные папы и мамы тут же начали «пытать» своих детей, и да, те плакали и говорили, что им жалко того мальчика, потому что он громко кричал.

- Раньше с детьми занимались, развивали их, ни о каких наказаниях и речи не шло – ребенка максимум могли посадить на стульчик за стол, чтобы успокоился, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» отец одного из детей, Владислав. - Сейчас, когда группы увеличили с 15 до 30 человек, у воспитателей нет времени на развитие детей, и в случае чего их просто ставят в угол. Но о том, чтобы оставить ребенка одного в раздевалке – об этом, конечно, мы и подумать не могли. Сейчас мы своего ребенка временно в детский сад не водим. Тем более, что в январе оттуда уволились 5 воспитателей, в том числе Галина.

В департаменте образования горадминистрации эту информацию не подтвердили:

- По состоянию на 21 января их детского сада №337 уволились по собственному желанию в связи с выходом на пенсию два воспитателя, - рассказали чиновники корреспонденту «КП-Самара». - Свой уход из детского сада они аргументировали желанием сменить род деятельности. 19 января на вакантную ставку воспитателя приняли нового сотрудника, 1 февраля планируют взять еще одного.

Претензии к руководству

Неофициально журналистам рассказали: предположительно, проблемы начались в прошлом году после того, как садик перестал быть «национальным», то есть еврейским, с кошерной едой и изучением иудейских традиций. Родители с этим не согласны:

- Мы в садик попали по месту жительства, а не по национальному признаку. На тот момент там были замечательные воспитатели, особенно Галина, мой сын ее просто обожал, чуть ли не в рот ей заглядывал, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Анастасия. – Проблемы начались со сменой руководства: увеличили число детей в группах, в сончас некоторые спали на раскладушках, сменили шкафчики для одежды – острые углы теперь в аккурат на уровне глаз ребенка. В декабре ремонт затеяли – мало того, что посторонние люди - строители - везде ходили, я так думаю, что без масок, так еще и от штукатурки-побелки-краски ребенок постоянно грязный возвращался и жаловался на то, что голова болит. Взаимопонимания с заведующей мы, к сожалению, так и не нашли.

Воспитатели, уволившиеся в январе этого года, горят о том же: не нашли общий язык с руководством. Одной из сотрудниц, которая почти 20 лет проработала в профессии, и вовсе пришлось судиться с работодателем.

- Летом 2020 года меня обвинили в нарушении питьевого режима, хотя летом я всегда ставлю графин и стаканчики детям, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Лариса Григорьевна. – Вынесли мне выговор, но какие конкретно ко мне были претензии, так и не объяснили.

Женщина обратилась в суд, и даже во время судебных разбирательств осталось не ясным, что же Лариса Григорьевна сделала не по инструкции:

- В протоколе заседания комиссии по служебному поведению перечислены лишь пункты должностной инструкции, но не указано, в чем именно заключался проступок воспитателя, - гласит решение суда. – Кроме того, из троих членов комиссии протокол подписал лишь один, да и тот на момент «заседания» находился на больничном. Другой член комиссии в суде признался, что никакого заседания не было, а члены комиссии имели личные конфликты с воспитателем.

По итогам судебного разбирательства приказ о выговоре отменили, а с детского сада в пользу Ларисы Григорьевны взыскали компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, плюс расходы по оплате услуг адвоката. После этого в детском саду она проработала еще месяц. В январе она написала заявление об увольнении.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту конфликтной ситуации в детском саду была проведена проверка. Большая часть информации не подтвердилась, - говорят в департаменте образования администрации Самары. - В настоящее время конфликтная ситуация между воспитателем и родителем ребенка урегулирована. Администрацией дошкольного учреждения проведена беседа с педагогическим составом МАДОУ № 337 о необходимости учета индивидуально-личностных особенностей каждого воспитанника.

В то же время в горадминистрации и областной прокуратуре сообщили о начале проверки, но уже по факту публикации в СМИ о происшествии в детском саду.

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