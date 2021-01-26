Жгучий чили, необычные лимоны и кактусы-долгожители: что выращивают в уникальной оранжерее самарского Ботанического сада

Летом оранжерея откроет свои двери для посетителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное - тепло и уход

В самом сердце промышленного центра Самары можно отыскать удивительный зеленый уголок. Экзотические цветы, кустарники, деревья, уникальные «экспонаты», которые живут даже холодной зимой — все это можно найти в оранжерее Ботанического сада, которому в следующем году исполняется 90 лет. Сейчас объект закрыт для посещения, но журналисты «Комсомолки» побывали там и спешат поделиться красотой.

Наталья Рогулева следит за порядком в оранжерее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Наша оранжерея — крупнейшая в Поволжье. Она занимает 1200 квадратных метров, 6 залов. 30 % представленных здесь растений занесены в Красную книгу. Наша основная задача — сохранить редкие виды и вывести новые. Так, мы хотим запатентовать свой сорт грецких орехов — это наша гордость, они растут в открытом грунте, — говорит начальник отдела тропических растений Наталья Рогулева.

Щетинистоволосистая акалифа радует гостей на входе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие-то виды выращивают прямо здесь, многие семена поступают от экологов из других стран. Совершенно бесплатно — по правилу взаимного обмена. Это давняя традиция, действовавшая еще до открытия парка.

Сотрудники оранжереи тщательно следят за растениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с Натальей за порядком тут следят еще 5 сотрудников. Даже в лютые морозы в этом биологическом царстве все цветет и пахнет, потому что работники обеспечивают нужную влажность и высокую температуру — местами она выше 25 градусов, а в целом не ниже 20. Летом крыша открыта, а сейчас закрыта пленкой, чтобы защитить от осадков и прочих неприятностей.

В этой необычной теплице, действительно, есть на что посмотреть. Здесь «гости» со всех уголков мира, нет разве что представителей Арктики и Антарктики.

Дерево-ветеран было обычной семечкой

Так, сразу на себя обращают внимание лимоны. Не простые, а скрещенные с грейпфрутом. Они обладают своеобразной горчинкой. Как признаются местные трудяги, в этом есть своя изюминка — с чаем такой фрукт в любом случае идет на ура.

Лимоны можно вырастить и в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гибискус «Эль Капитолио Текила Санрайз» имеет не только приятное название, но и персиковый окрас цветка. Побеги его активно тянутся вверх, вырастая до 1 метра, а иногда и выше. Если вы хотите завести такой в домашних условиях, то не забудьте приобрести ножницы.

Гибискус с интересным названием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть тут и ананас, а также перчик чили. Если первый несет в основном декоративную функцию, то второй очень жгучий и на вкус его лучше не пробовать, будучи не самым большим любителем острых ощущений.

Симпатичные ягодки аглаонемы кушать нельзя, но в целом растение полезное. Оно теневыносливое и отлично очищает воздух.

Эти ягодки есть нельзя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В большом зале бросаются в глаза деревья. Хвойная рокария выглядит внушительнее стоящей по соседству бидвиллы. Но зато последняя — настоящий ветеран.

— Она тут почти с года основания — с 1933. Пришла еще семечкой, скорее всего, кто-нибудь подарил, — отмечает Рогулева. — Деревцо в высоту около 7 метров, оно растет и больше, поэтому нам приходится его подрезать.

Бидвилла, банановое дерево и рокария расположились по-соседству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрелиция Николая и того выше — где-то 8 с половиной метров. Растение выглядит по-императорски. Кроме солидного роста, дереву есть чем похвастаться - здесь у его соцветий образуются шикарные белые и синие лепестки.

Бананы — древнейшая пищевая культура. В тропических странах они играют большую роль. Растут они и тут. Сейчас плодов нет — обычно их собирают в конце весны и летом.

Некоторые растения называют в честь императоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оранжерее можно встретить сразу несколько кофейных деревьев. На бенгальском прямо сейчас растут ягодки с зернышками, так приятными для любителей бодрящего утреннего напитка. Правда, для его производства они в Ботаническом саду не используются. С этими целями справляется Арабика, но сейчас на ней плодов нет.

Рядом — фикусы. Их тут больше 30 видов, среди них и один из самых известных представителей семейства — лировидный.

Некоторые плоды полезны для здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неподалеку флористы расположили муррайя. У японского кустарника даже есть плоды и, как оказалось, они очень полезны для здоровья. Поэтому если вдруг где-то увидите такие — не проходите мимо.

Орхидеям и кактусам - отдельный угол

В отдельном зале выращивают орхидеи. 4 вида и много разновидностей. Эта часть природной выставки особо по душе девушкам — разноцветные, красивые и яркие цветы, мимо которых пройти непросто.

Орхидеи поражают своей красотой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свое место и у кактусов. Их не менее трехсот. Есть такие, которые едва различимы взгляду — маленькие зеленые точечки. Со временем они вырастают и причем весьма сильно. Но готовьтесь, ждать придется долго. Так, Грузони 40 лет превращался в грозный колючий шар, коим он является сейчас.

Кактусов здесь более трехсот видов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этому кактусу уже 40 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интерес вызывает и опунция. У этого кактусового растения не только примечательный внешний вид. На нем вырастают плоды, которые пригодны для употребления в пищу.

Конечно, выше представлены далеко не все растения оранжереи Ботанического сада. Сегодня их свыше 3500. Коллекция пополняется, в планах увеличить ее до 10 тысяч сортов. Познакомиться с ними сможет любой желающий с одной оговоркой — сделать это можно будет только в летнее время.