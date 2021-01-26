Жгучий чили, необычные лимоны и кактусы-долгожители: что выращивают в уникальной оранжерее самарского Ботанического сада

Летом оранжерея откроет свои двери для посетителей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Главное - тепло и уход
В самом сердце промышленного центра Самары можно отыскать удивительный зеленый уголок. Экзотические цветы, кустарники, деревья, уникальные «экспонаты», которые живут даже холодной зимой — все это можно найти в оранжерее Ботанического сада, которому в следующем году исполняется 90 лет. Сейчас объект закрыт для посещения, но журналисты «Комсомолки» побывали там и спешат поделиться красотой.
Наталья Рогулева следит за порядком в оранжерее
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
— Наша оранжерея — крупнейшая в Поволжье. Она занимает 1200 квадратных метров, 6 залов. 30 % представленных здесь растений занесены в Красную книгу. Наша основная задача — сохранить редкие виды и вывести новые. Так, мы хотим запатентовать свой сорт грецких орехов — это наша гордость, они растут в открытом грунте, — говорит начальник отдела тропических растений Наталья Рогулева.
Щетинистоволосистая акалифа радует гостей на входе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Какие-то виды выращивают прямо здесь, многие семена поступают от экологов из других стран. Совершенно бесплатно — по правилу взаимного обмена. Это давняя традиция, действовавшая еще до открытия парка.
Сотрудники оранжереи тщательно следят за растениями
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вместе с Натальей за порядком тут следят еще 5 сотрудников. Даже в лютые морозы в этом биологическом царстве все цветет и пахнет, потому что работники обеспечивают нужную влажность и высокую температуру — местами она выше 25 градусов, а в целом не ниже 20. Летом крыша открыта, а сейчас закрыта пленкой, чтобы защитить от осадков и прочих неприятностей.
В этой необычной теплице, действительно, есть на что посмотреть. Здесь «гости» со всех уголков мира, нет разве что представителей Арктики и Антарктики.
Дерево-ветеран было обычной семечкой
Так, сразу на себя обращают внимание лимоны. Не простые, а скрещенные с грейпфрутом. Они обладают своеобразной горчинкой. Как признаются местные трудяги, в этом есть своя изюминка — с чаем такой фрукт в любом случае идет на ура.
Лимоны можно вырастить и в Самаре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Гибискус «Эль Капитолио Текила Санрайз» имеет не только приятное название, но и персиковый окрас цветка. Побеги его активно тянутся вверх, вырастая до 1 метра, а иногда и выше. Если вы хотите завести такой в домашних условиях, то не забудьте приобрести ножницы.
Гибискус с интересным названием
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Есть тут и ананас, а также перчик чили. Если первый несет в основном декоративную функцию, то второй очень жгучий и на вкус его лучше не пробовать, будучи не самым большим любителем острых ощущений.
Симпатичные ягодки аглаонемы кушать нельзя, но в целом растение полезное. Оно теневыносливое и отлично очищает воздух.
Эти ягодки есть нельзя
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В большом зале бросаются в глаза деревья. Хвойная рокария выглядит внушительнее стоящей по соседству бидвиллы. Но зато последняя — настоящий ветеран.
— Она тут почти с года основания — с 1933. Пришла еще семечкой, скорее всего, кто-нибудь подарил, — отмечает Рогулева. — Деревцо в высоту около 7 метров, оно растет и больше, поэтому нам приходится его подрезать.
Бидвилла, банановое дерево и рокария расположились по-соседству
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стрелиция Николая и того выше — где-то 8 с половиной метров. Растение выглядит по-императорски. Кроме солидного роста, дереву есть чем похвастаться - здесь у его соцветий образуются шикарные белые и синие лепестки.
Бананы — древнейшая пищевая культура. В тропических странах они играют большую роль. Растут они и тут. Сейчас плодов нет — обычно их собирают в конце весны и летом.
Некоторые растения называют в честь императоров
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В оранжерее можно встретить сразу несколько кофейных деревьев. На бенгальском прямо сейчас растут ягодки с зернышками, так приятными для любителей бодрящего утреннего напитка. Правда, для его производства они в Ботаническом саду не используются. С этими целями справляется Арабика, но сейчас на ней плодов нет.
Рядом — фикусы. Их тут больше 30 видов, среди них и один из самых известных представителей семейства — лировидный.
Некоторые плоды полезны для здоровья
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Неподалеку флористы расположили муррайя. У японского кустарника даже есть плоды и, как оказалось, они очень полезны для здоровья. Поэтому если вдруг где-то увидите такие — не проходите мимо.
Орхидеям и кактусам - отдельный угол
В отдельном зале выращивают орхидеи. 4 вида и много разновидностей. Эта часть природной выставки особо по душе девушкам — разноцветные, красивые и яркие цветы, мимо которых пройти непросто.
Орхидеи поражают своей красотой
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Свое место и у кактусов. Их не менее трехсот. Есть такие, которые едва различимы взгляду — маленькие зеленые точечки. Со временем они вырастают и причем весьма сильно. Но готовьтесь, ждать придется долго. Так, Грузони 40 лет превращался в грозный колючий шар, коим он является сейчас.
Кактусов здесь более трехсот видов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Этому кактусу уже 40 лет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Интерес вызывает и опунция. У этого кактусового растения не только примечательный внешний вид. На нем вырастают плоды, которые пригодны для употребления в пищу.
Конечно, выше представлены далеко не все растения оранжереи Ботанического сада. Сегодня их свыше 3500. Коллекция пополняется, в планах увеличить ее до 10 тысяч сортов. Познакомиться с ними сможет любой желающий с одной оговоркой — сделать это можно будет только в летнее время.
Посетителям в теплице нравится
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА