Личная жизнь Натальи Эйсмонт - любимые книги пресс-секретаря, а также история о том, как футбол и хоккей объединил сердца

Иван Эйсмонт познакомился с Натальей, в девичестве Селюн, в 2006-ом году.

Иван Эйсмонт познакомился с Натальей, в девичестве Селюн, в 2006-ом году. Служебный роман закрутился прямо на съемочной площадке программы “Деловая жизнь”. “Я был ее учителем, - вспоминает Иван. - Помогал актрисе драматического театра и кино становиться профессиональной ведущей”.

Общих тем было достаточно, чтобы развивать отношения. Помимо работы и совместных эфиров, Иван и Наталья увлекаются спортом, в частности футболом и хоккеем. В 2010 году пара сыграла свадьбу. Тамадой на свадьбе выступал коллега четы Эйсмонт - Юрий Круглик - в костюме милиционера. Неоднозначная отсылка к прошлому Ивана и его обучению в Академии МВД Республики Беларусь. Медовый месяц решили перенести на весну 2011 года, чтобы провести его в цветущем Париже.

Периодически на инстаграм странице Натальи Эйсмонт можно увидеть радостные фото с супругом. В юморе паре не откажешь:

“Есть в Беларуси деревни, где живут только Вани Эйсмонты. Отвезла туда мужа, хотела оставить... Не согласился - Евроспорт не тянет.”

“Есть в Беларуси деревни, где живут только Вани Эйсмонты".

Хобби “самой влиятельной женщины страны”

После назначения на пост пресс-секретаря президента в 2014 году, спорт Наталья не оставила. Помимо посещения самых крупных спортивных мероприятий страны в качестве зрителя, Наталья Эйсмонт активно занимается разными видами спорта. В этом году она приняла участие в забеге “Beauty Run” к женскому дню “8 марта” в Минске. Особую любовь Наталья Эйсмонт питает к лыжам. “Вот так и встретила новый год своей жизни. Спорт определенно меня любит даже больше, чем я его. Ура!” - подписала фотографию пресс-секретарь в своем инстаграме, на которой стоит с лыжными палкам.

“Вот так и встретила новый год своей жизни. Спорт определенно меня любит даже больше чем я его Ура!”

Однако не только спорт входит в хобби Натальи Эйсмонт. Отдельной страстью у бывшей журналистки являются балы. Ежегодно она принимает участие в зимних балах Минска.

“Балы - это моя страсть, - комментирует Наталья Эйсмонт. - Какой женщине не захочется кружиться в вальсе в красивом платье, чувствуя себя принцессой. Правда, я еще и Крестная фея на полставки”.

“Праздничных фото немного... для нас новогодние дни, действительно, гораздо более рабочие, чем выходные... И все-таки пусть здесь останется наш Венский бал!”.

Наталья Эйсмонт всегда с радостью дает интервью на различных мероприятиях и любит рассказывать о подготовке к торжествам. Ее усилия высоко оцениваются гостями и дипломатами. Свою работу она также сделала любимым занятием.

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