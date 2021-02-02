Все тонкости сельской ипотеки в Самарской области

В 2020 году покупка жилья «на селе» стала особенно популярной Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошедший год хоть и был напряженным и сложным, для многих из нас стал счастливым. Например, для тех семей, кто воспользовался новой ипотекой с господдержкой для покупки и строительства жилья в сельской местности. Программа начала работать в январе 2020 года на территории всей страны и в народе получила название «сельская ипотека». С помощью этой программы жители России и сейчас могут оформить целевой кредит в Россельхозбанке по льготной ставке от 2,7% годовых и осуществить свою мечту о квартире или собственном доме вдали от городской суеты. Насколько активно самарцы пользовались такой возможностью, какое жилье чаще покупали и что делать тем, кто пока не воспользовался предложением, но очень хочет, узнали у директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиля Багдалова.

Купить готовое жилье или строиться?

В 2020 году покупка жилья «на селе» стала особенно популярной. Такая тенденция есть по всей стране, не исключение и Самарская область. Причин этому несколько. Конечно, не последнюю роль в этом вопросе сыграла пандемия и самоизоляция, удаленный способ работы. Как только люди лишились возможности куда-либо выезжать за пределы своего дома или квартиры, сразу оценили, как здорово жить рядом с природой. Благодаря хорошим условиям предоставления кредита программа стала одной из самых востребованных на рынке недвижимости по всей России.

- Сельской ипотекой в нашей области заинтересовалось более 4 тысяч человек, - отмечает директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов. - Сельская ипотека доступна для широкого числа граждан. Даже в случае недостаточного официального дохода заемщика с помощью привлечения созаемщика или указания дополнительного дохода можно значительно повысить шансы на одобрение ипотеки.

Оформить льготный кредит может любой гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет. - По программе можно купить в сельской местности квартиру в многоквартирном доме, отдельно стоящий дом или пустующий участок для последующего строительства. Объект может быть готовым или еще строящимся, относится к первичному или вторичному рынку недвижимости, - разъясняет Раиль Багдалов.

Для участников программа открывает множество возможностей. Ведь для сельской ипотеки подходят села, деревни, хутора, рабочие поселки, поселки городского типа, малые города с населением не более 30 тысяч человек.

- Действие льготной ипотеки распространяется почти на все населенные пункты Самарской области, которые расположены в сельской местности. Жители области смогу приобрести жилье в Безенчукском, Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Сызранском и многих других районах, - говорит Раиль Багдалов.

Проверить территорию действия программы в желаемом населенном пункте и аккредитованных застройщиов можно на сайте банка. Приобрести жилье можно в любом регионе России.

Чаще всего жители области приобретают недвижимость в Волжском районе, популярностью пользуются села Черноречье, Лопатино, поселение Смышляевка. Также популярно село Подстепки около Тольятти.

- Это обусловлено близким расположением к городам. Программа сельской ипотеки позволяет приобрести загородную недвижимость в быстроразвивающихся населенных пунктах недалеко от районных центров, - отметил директор филиала.

Все онлайн

В ноябре этого года Россельхозбанк запустил платформу Своё жильё, которая позволяет не только подать заявку в режиме онлайн, рассчитать стоимость кредита, но и помогает определиться с программой кредитования и подобрать жилье в интересующем районе. - Клиенты смогут взять кредит через сервис, в том числе по сельской ипотеке. В экосистеме уже представлено более 4 тыс. новых жилых комплексов, а также вторичное жилье - за счет интеграции с сервисом по поиску недвижимости Циан. Платформа уже приобрела популярность у самарцев. За первый месяц с момента запуска сервисом воспользовались более 1000 человек. Экосистема будет полезна как покупателям жилья, так и застройщикам, агентствам недвижимости, оценщикам, страховщикам, а также компаниям, оказывающим услуги для домовладельцев (клининг, переезд и т.п.). Каждая компания сможет стать партнером банка и предложить свои услуги, связанные с недвижимостью.

Ипотека под 2,7% годовых не так давно казалась сказочной, а в 2020 году стала реальностью. Данная программа оказалась настолько востребована на рынке недвижимости России, что ее действие продлили до 2022 года включительно.

- Сейчас для всех клиентов доступна услуга по рефинансированию ипотеки, взятой начиная с 1 января 2020 года. Спрос на жилье и ипотечные кредиты остается неизменно высоким, в 2021 году мы ожидаем сохранение спроса на том же уровне. Возможность взять кредит по низкой ставке дает дополнительные возможности для развития рынка недвижимости, - добавляет руководитель филиала.

С предложениями Россельхозбанка мечта о собственном доме легко может стать реальностью.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.