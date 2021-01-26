«Я видел ее в больнице»: у легенды о «Стоянии Зои» нашлись новые версии возникновения

Тот самый дом, где произошло "Стояние Зои"

В январе 1956 года в Самаре (тогда – Куйбышеве) произошла поразительная история, которая и сегодня, 65 лет спустя, продолжает будоражить умы горожан и многочисленных туристов. История о девушке Зое, которая после танца с иконой Николая Чудотворца окаменела на 128 дней, не только давно стала городской легендой, но и легла в основу фильма-триллера «Чудо». Журналист «Комсомолки» вместе с историками, медиками и священниками разбиралась – что здесь правда, а что миф.

ЛЕГЕНДА

«Мой Коля не пришел, буду танцевать с Николаем Угодником!»

Маленький деревянный домик на окраине исторического центра Самары на ул.Чкалова, 84 сегодня окружают современные высотки. Покосившиеся рамы окон, полуразвалившаяся крыша - после случившегося несколько лет назад пожара здесь больше никто не живет. Историю этого дома соседи знают наизусть, и в хорошем настроении охотно рассказывают пришлым туристам. Правда, живых свидетелей событий 65-летней давности здесь уже давно не осталось.

Эта городская легенда в 50-е годы моментально разнеслась практически по всему Советскому Союзу. Все случилось в январе 1956 года. В домике на ул.Чкалова, 84 тогда жила продавщица пива Клавдия Болонкина. Легенда гласит: Клавдия устроила вечеринку в честь возвращения из тюрьмы своего сына. Среди приглашенных оказалась соседская девушка Зоя Карнаухова, работница одного из самарских заводов. Вместе с ней на танцы обещал прийти ее новый знакомый, Николай, однако не сдержал обещания. Прождав напрасно горе-кавалера, Зоя вспылила.

- Раз мой Коля не пришел, буду танцевать с Николаем Угодником! – заявила она, схватила стоящую в углу икону Николая Чудотворца и пустилась в пляс.

По легенде девушка окаменела на 128 дней. Фото: кадр из фильма "Чудо"

Друзья пытались было ее остановить – мол, не греши, однако девушка лишь отмахнулась. Но едва вышла в круг танцующих – застыла на месте: окаменела. И при этом оставалась жить – дышала, билось сердце. Сдвинуть ее с места оказалось невозможно, вырубить доски из пола тоже. Врачи пытались сделать Зое укол, но иглы ломались. У милиционеров, которые видели окаменевшую девушку, от ужаса седели волосы. По ночам девушка страшно кричала, призывала молиться и каяться в грехах. Наконец появился некий старец Серафим, который предсказал, что стояние Зои продлится до Пасхи. А на Благовещение к Зое приходил благообразный старец, который затем таинственным образом исчез – верующие убеждены, что это был сам Николай Чудотворец. И действительно, через 128 дней к дому прилетела белая птица и Зоя начала оживать. Далее версии расходятся: по одной из них на третий день Пасхи она умерла, по другой – осталась жива, но угодила в психиатрическую больницу.

Версия №1: религиозная

Верующие самарцы единодушны и не сомневаются – чудо действительно произошло, Господь вразумил девушку, осмелившуюся допустить святотатство. Стояние Зои признано и Самарской епархией.

- Митрополит Самарский и Сызранский Сергий очень трепетно относится к этой истории, искренне убежден, что это чудесное свидетельство явления Бога, - рассказал журналисту «КП-Самара» пресс-секретарь Самарской епархии протоиерей Максим Кокарев. – И для большинства верующих это чудо, которое не требует доказательств. Такие чудеса нередко случаются в тяжелые времена, чтобы поддержать людей в их вере. Что касается Божьей кары, то это не совсем так. Господь не покарал, а вразумил, причем не одну Зою, но через нее - тысячи человек. Безусловно, Бог простил Зое ее проступок. Но одного прощения мало. Важно вразумление, покаяние, а через него – внутреннее изменение человека, без которого невозможно спасение.

Около дома возвели небольшую часовню и памятник Николаю Чудотворцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старожилы вспоминают – после «Стояния Зои» в самарских церквях прибавилось прихожан, а из желающих креститься выстраивались очереди. Сейчас рядом с домом, где случилось чудо, установили памятник Николаю Чудотворцу. Круглый год к его подножию несут живые цветы. А в одном из самарских храмов даже есть икона, на которой изображен сюжет о «Стоянии Зои».

Версия №2: медицинская

Официальная медицина знает состояние, которое несведущий человек может назвать «окаменением». Это кататонический ступор - двигательное расстройство, возникающее при шизофрении и других психических нарушениях.

- Эта история – не легенда, девушка действительно была, я ее видел, - рассказал журналисту «КП-Самара» бывший завкафедрой психиатрии Самарского государственного медицинского университета Геннадий Носачев. – Правда, не в момент кататонического ступора, а позже, когда она уже лежала в психиатрической больнице. А она в ней потом лежала не раз. Девушка не умерла, а долго и много лечилась у психиатров. Диагноз – «шизофрения, кататоническое состояние», ей даже ставили инвалидность. Сама по себе кататония – это обездвиженность, ступор. Явление достаточно редкое, но уже в то время были препараты, которые позволяли выводить из такого состояния. История Зои – совершенно реальный случай, когда начало декомпенсации болезни совпало с внешним стрессом. Кто-то предложил ей станцевать с иконой, она согласилась, но в глубине души была верующей, поэтому когда ей сказали, что Бог накажет – это вызвало первый приступ шизофрении. Так часто бывает, когда внешние факторы стимулируют начало болезни.

Тем не менее, медицинская карта Зои Карнауховой не сохранилась – в поликлинике, к которой она была прикреплена, произошел пожар. А архивы в психиатрической клинике хранятся только 25 лет.

"Стояние Зои" изображено на иконе в одном из самарских храмов

Версия №3: историческая

Самарский журналист и краевед Валерий Ерофеев изучал легенду о «Стоянии Зои» более 30 лет. За это время он не только нашел массу подлинных архивных документов того времени, но и отыскал очевидцев и непосредственных участников истории. В частности, он выяснил, что Клавдия Болонкина действительно жила в этом доме, и вполне вероятно, что здесь действительно собралась молодежь на танцы.

- Однако имя Зоя во время этих событий никем не называлось, а появилось оно применительно к этой истории десятилетиями позже, - отмечает краевед. - Фамилия Карнухова у главной героини и вовсе возникла лишь в 90-х годах.

Как рассказал Валерий Ерофеев, документы свидетельствуют: с 14 по 20 января 1956 года у дома № 84 на улице Чкаловской действительно наблюдалось невиданное скопление людей - до нескольких десятков тысяч человек. Их привлекли слухи, что в доме стоит окаменевшая девушка, которая совершила богохульство, танцуя с иконой в руках.Краевед приводит несколько версий событий. В частности, по одной из них одна из девушек действительно с иконой в руках пыталась остановить танцующие пары, утверждая, что танцы – это богохульство. А молодежь в ответ подшучивала – мол, раз ты не танцуешь, то сама окаменела. Эти разговоры услышали две старухи-богомолицы, заглянувшие в гости к хозяйке дома (судя по тому, что в доме водились иконы, хозяйка вполне могла быть религиозной женщиной). Они и разнесли слух.

К ногам Николая Чудотворца круглый год несут цветы

Версия №4: массовый психоз

Но есть и другая версия. Валерий Ерофеев разыскал Владимира Чегурова, который в это время жил в соседнем с Болонкиной доме и был активным участником событий. Сегодня Чегурова уже нет в живых, но Валерий Ерофеев успел запротоколировать и засвидетельствовать его рассказ.

- Владимир Чегуров рассказал мне, что никаких вечеринок Болонкина не устраивала, - вспоминает Ерофеев. - Но вернувшись домой с работы 17 января он увидел, что соседки разговаривают с двумя какими-то старухами. Те требовали показать «зеленый дом, где стоит каменная девка». Якобы на некую блаженную Аграфену на этот счет снизошла Божья благодать. Болонкина их убеждала, что у нее ничего такого нет. Старухи ушли, но на следующий день под окнами уже стояла толпа, которая хотела посмотреть на «каменную девку». Некоторые стали заходить в квартиры, лезли в окна, даже пытались что-то украсть. Убеждались, что никакой девушки нет, но не расходились. Так продолжалось несколько дней, народ все прибывал. Местные жители заколотили ворота, но люди лезли через них.

В результате Болонкина согласилась пускать в свою квартиру любопытных за 10 рублей. По тем временам это была серьезная сумма – кружка пива стоила 28 копеек. Местные жители держались на осадном положении неделю, потом ажиотаж спал и толпа разошлась.

- История Зои – это не более чем массовый психоз, - уверен краевед. – Атмосфера хрущевской «оттепели», ослабление антирелигиозной пропаганды - в таких условиях любое случайно брошенное слово могло вызвать массовые беспорядки. Подлила масла в огонь и милиция – когда к дому Болонкиной начала стягиваться толпа, здесь выставили оцепление, затем прислали конную милицию. А народ же как думает – раз милицию прислали, значит что-то точно есть, что-то скрывают. В результате на улице Чкалова собрались тысячи человек, огромная толпа, которая перекрыла и эту улицу, и соседние.

Для верующих легенда о Зое стала настоящим чудом

КОНКРЕТНО

Что сейчас происходит с «Домом Зои»

История «стояния Зои» произошла в одноэтажном деревянном домике. Район постепенно застраивался многоэтажками, «дом Зои» пострадал во время пожара, и в 2014 году собственник земли решил было снести ветхое здание, чтобы построить на этом месте высотку. Однако возмущение городской общественности заставило землевладельца изменить планы.

- На недавнем совещании собственник земли пошел навстречу градозащитникам и администрации, пообещал восстановить дом и передать его мэрии для организации музея, - рассказала руководитель Самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

Эксперт убеждена – городскую легенду можно и нужно грамотно использовать.

- Каждый город бережет свои легенды, некоторые даже специально их создают, чтобы привлекать туристов, - говорит она. – А в Самаре такая известная история пропадает! Легенду о «Стоянии Зои» можно обыграть, создать музей, водить на экскурсии туристов. Надеюсь, это будет сделано.

КСТАТИ

«Вызвала интерес Хрущева»

В 2009 году в прокат вышел фильм режиссера Александра Прошкина «Чудо», в основу которого легла история о «Стоянии Зои». Фильм был удостоен специального приза 31-го Московского кинофестиваля за режиссуру. Впрочем, сюжет фильма не повторяет легенду полностью. Главную героиню зовут Татьяной. Она тоже каменеет после танца с иконой. Оживить девушку пытаются на протяжении всего фильма, в том числе на место событий приезжает сам Хрущев. В результате девушку удается вернуть к жизни сыну местного священника, после чего девушка попадает в руки КГБ, а затем – в психиатрическую лечебницу.