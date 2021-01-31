Лебеди, ежи и голубое озеро: Самарская пенсионерка населяет дворы снежными фигурами, чтобы мир стал лучше

Людмила Николаевна создает снежные скульптуры у себя во дворе. Фото из личного архива

Во дворах Самары после очередных снегопадов появляются наспех слепленные снеговики. Но около одного из домов в исторической части города расположилась снежная скульптура ежика. Его слепила пенсионерка Людмила Чайка, местная знаменитость, которая постоянно радует новыми невероятными снежными фигурами.

В детстве Людмила училась в художественный школе и уже в 10 лет написала картину маслом, которой восхищались специалисты. Но болезнь, настигшая ее в 14 лет, не позволила ей развивать талант. Врачи считали, что у девушки развивается рак головного мозга. И помимо прочего посоветовали ей больше гулять.

И вот в один из зимних дней, когда было снежно и тепло, мама говорит дочерям: «Идите на улицу, погуляйте, чего дома-то сидеть?»

Людмила вместе с младшей сестрой пошли гулять и решили слепить снеговика во дворе. Девочки скатали снежные шары, Людмила побольше, ее сестра – поменьше. Поставили их друг на друга, и тут девушка подумала – а почему бы не сделать что-то поинтереснее снеговика? Лепила она хорошо еще с детства и могла сделать сложные фигурки. И сейчас она сказала сестре: «Давай сделаем ракету!»

Уже поздним вечером Людмила закончила свою работу, и они с сестрой вернулись домой – все усталые и промокшие. Мама тут же принялась их переодевать и в заботах даже не слышала, как дочка звала ее во двор посмотреть на ракету.

Уже на утро Людмила вышла взглянуть на свое творение и увидела собравшихся вокруг людей – за ночь подморозило, и ракета стала как будто хрустальной. Раздавались разговоры:

- Кто же слепил такую ракету? Наверное, приглашали кого?

- Да нет, это девочка сделала, она тут рядом живет!

Услышав это, Людмила подумала, что надо попробовать слепить что-то посложнее. Каждый день она собиралась пойти во двор и сделать что-то новое. Но постоянно что-то мешало – нужно было помогать маме, приглядывать за сестрами. Так, день за днем прошла зима, а затем, за другими заботами, было не до снежных фигур.

Дельфины, которых слепила Людмила Николаевна. Фото из личного архива

Девушке пришлось рано пойти на работу, чтобы помогать матери содержать семью. Из-за болезни Людмила стремилась искать такую работу, чтобы можно было как можно чаще быть на свежем воздухе, и она устроилась почтальоном. Людмила отмечает, что шла на любую работу, бралась за любое дело, лишь бы помочь семье.

К снежным фигурам Людмила вернулась много лет спустя. В 1994-м году, когда она работала на вахте в техническом университете, женщина решила снова слепить фигуру. Она дежурила 1 января, наступил год собаки, именно ее и решила сделать Людмила. С той ракеты во дворе родительского дома прошло 26 лет.

Вместе с напарницей она сделала собаку, но решила, что этого мало – почему бы не слепить что-то посложнее, например, пуделя? Особенно сложно было сделать его кудрявую шерсть.

Снежный пудель появился около университета вечером. Издалека в сумерках казалось, как будто рядом с главным корпусом сидит живой пес. Прохожие, которые шли мимо, рассказывали, что подумали, как будто собака – настоящая. Спустя несколько дней во дворе у Людмилы появился снежный терьер. Его она лепила, когда ей позировала собака соседей по кличке Жемка.

«И людям понравилось, заходили во двор, спрашивали, кто слепил, интересовались, где я так научилась. И так я стала лепить каждый год, мне и самой было интересно, что же дальше получится!» - рассказала Людмила.

Мышка с сыром очень понравилась прохожим. Фото из личного архива

Постепенно Людмилу Чайку стали узнавать, у нее даже начали появляться заказы - люди просили слепить кабана к году свиньи, несколько мышей из снега появились в год крысы. Одну из них Людмила разместила около университета. Она "сидела" на постаменте, была в очках и как-будто читала книгу. Еще одна мышка появилась во дворе у Людмилы Николаевны, ей в лапки она вложила кусочек сыра, который в дальнейшем сменили на поролоновый, и он оказался даже лучше настоящего - выглядел как большой кусок сыра.

Потом во дворе стали появляться тигр, змея, дракон и даже балерина.

Многие заходили во двор посмотреть на лебедей. Фото из личного архива

Настоящий фурор произвела снежная скульптура в виде лебедей в озере. Два лебедя как бы подплывают друг к другу, их шеи образуют сердце, символизируя любовь и верность. Лебеди "плывут" по "озеру", для того, чтобы оно стало голубым, Людмила покрасила снег синькой и прогладила поверхность утюгом - получилось действительно волшебно. Она рассказывает, что когда закончила работу, рядом проезжал автобус. Его пассажиры прямо ахнули, когда увидели лебедей и вышли на ближайшей остановке, расспрашивая, кто же сделал такое чудо.

Одна из последних работ Людмилы Чайки, замечательный ежик, стоит в одном из дворов Самары. Несмотря на то, что прохожие восторгаются скульптурой, ее автор сетует, что не удалось как следует сделать иголки - она хотела сделать их ледяными, но когда заканчивала, был поздний вечер, женщина работала несколько часов и не смогла сделать иголки, потому что замерзли руки - Людмила Николаевна работает без перчаток, несмотря на мороз. Она взяли палочки и приспособила их. В любом случае, выглядит скульптура, как будто все так и было задумано.