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Общество

Лебеди, ежи и голубое озеро: Самарская пенсионерка населяет дворы снежными фигурами, чтобы мир стал лучше

Свою первую скульптура женщина сделала в 14-летнем возрасте
Вячеслав СОРОКИН
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Людмила Николаевна создает снежные скульптуры у себя во дворе. Фото из личного архива

Людмила Николаевна создает снежные скульптуры у себя во дворе. Фото из личного архива

Во дворах Самары после очередных снегопадов появляются наспех слепленные снеговики. Но около одного из домов в исторической части города расположилась снежная скульптура ежика. Его слепила пенсионерка Людмила Чайка, местная знаменитость, которая постоянно радует новыми невероятными снежными фигурами.

В детстве Людмила училась в художественный школе и уже в 10 лет написала картину маслом, которой восхищались специалисты. Но болезнь, настигшая ее в 14 лет, не позволила ей развивать талант. Врачи считали, что у девушки развивается рак головного мозга. И помимо прочего посоветовали ей больше гулять.

И вот в один из зимних дней, когда было снежно и тепло, мама говорит дочерям: «Идите на улицу, погуляйте, чего дома-то сидеть?»

Людмила вместе с младшей сестрой пошли гулять и решили слепить снеговика во дворе. Девочки скатали снежные шары, Людмила побольше, ее сестра – поменьше. Поставили их друг на друга, и тут девушка подумала – а почему бы не сделать что-то поинтереснее снеговика? Лепила она хорошо еще с детства и могла сделать сложные фигурки. И сейчас она сказала сестре: «Давай сделаем ракету!»

Уже поздним вечером Людмила закончила свою работу, и они с сестрой вернулись домой – все усталые и промокшие. Мама тут же принялась их переодевать и в заботах даже не слышала, как дочка звала ее во двор посмотреть на ракету.

Уже на утро Людмила вышла взглянуть на свое творение и увидела собравшихся вокруг людей – за ночь подморозило, и ракета стала как будто хрустальной. Раздавались разговоры:

- Кто же слепил такую ракету? Наверное, приглашали кого?

- Да нет, это девочка сделала, она тут рядом живет!

Услышав это, Людмила подумала, что надо попробовать слепить что-то посложнее. Каждый день она собиралась пойти во двор и сделать что-то новое. Но постоянно что-то мешало – нужно было помогать маме, приглядывать за сестрами. Так, день за днем прошла зима, а затем, за другими заботами, было не до снежных фигур.

Дельфины, которых слепила Людмила Николаевна. Фото из личного архива

Дельфины, которых слепила Людмила Николаевна. Фото из личного архива

Девушке пришлось рано пойти на работу, чтобы помогать матери содержать семью. Из-за болезни Людмила стремилась искать такую работу, чтобы можно было как можно чаще быть на свежем воздухе, и она устроилась почтальоном. Людмила отмечает, что шла на любую работу, бралась за любое дело, лишь бы помочь семье.

К снежным фигурам Людмила вернулась много лет спустя. В 1994-м году, когда она работала на вахте в техническом университете, женщина решила снова слепить фигуру. Она дежурила 1 января, наступил год собаки, именно ее и решила сделать Людмила. С той ракеты во дворе родительского дома прошло 26 лет.

Вместе с напарницей она сделала собаку, но решила, что этого мало – почему бы не слепить что-то посложнее, например, пуделя? Особенно сложно было сделать его кудрявую шерсть.

Снежный пудель появился около университета вечером. Издалека в сумерках казалось, как будто рядом с главным корпусом сидит живой пес. Прохожие, которые шли мимо, рассказывали, что подумали, как будто собака – настоящая. Спустя несколько дней во дворе у Людмилы появился снежный терьер. Его она лепила, когда ей позировала собака соседей по кличке Жемка.

«И людям понравилось, заходили во двор, спрашивали, кто слепил, интересовались, где я так научилась. И так я стала лепить каждый год, мне и самой было интересно, что же дальше получится!» - рассказала Людмила.

Мышка с сыром очень понравилась прохожим. Фото из личного архива

Мышка с сыром очень понравилась прохожим. Фото из личного архива

Постепенно Людмилу Чайку стали узнавать, у нее даже начали появляться заказы - люди просили слепить кабана к году свиньи, несколько мышей из снега появились в год крысы. Одну из них Людмила разместила около университета. Она "сидела" на постаменте, была в очках и как-будто читала книгу. Еще одна мышка появилась во дворе у Людмилы Николаевны, ей в лапки она вложила кусочек сыра, который в дальнейшем сменили на поролоновый, и он оказался даже лучше настоящего - выглядел как большой кусок сыра.

Потом во дворе стали появляться тигр, змея, дракон и даже балерина.

Многие заходили во двор посмотреть на лебедей. Фото из личного архива

Многие заходили во двор посмотреть на лебедей. Фото из личного архива

Настоящий фурор произвела снежная скульптура в виде лебедей в озере. Два лебедя как бы подплывают друг к другу, их шеи образуют сердце, символизируя любовь и верность. Лебеди "плывут" по "озеру", для того, чтобы оно стало голубым, Людмила покрасила снег синькой и прогладила поверхность утюгом - получилось действительно волшебно. Она рассказывает, что когда закончила работу, рядом проезжал автобус. Его пассажиры прямо ахнули, когда увидели лебедей и вышли на ближайшей остановке, расспрашивая, кто же сделал такое чудо.

Одна из последних работ Людмилы Чайки, замечательный ежик, стоит в одном из дворов Самары. Несмотря на то, что прохожие восторгаются скульптурой, ее автор сетует, что не удалось как следует сделать иголки - она хотела сделать их ледяными, но когда заканчивала, был поздний вечер, женщина работала несколько часов и не смогла сделать иголки, потому что замерзли руки - Людмила Николаевна работает без перчаток, несмотря на мороз. Она взяли палочки и приспособила их. В любом случае, выглядит скульптура, как будто все так и было задумано.

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