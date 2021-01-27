ЭКО по ОМС в Самаре. Пошаговая инструкция

«Медицинская компания ИДК» выполняет лечение методом ЭКО в рамках ОМС с 2014 года.

Благодаря современным вспомогательным репродуктивным технологиям в наши дни ощутить радость родительства могут даже те пары, которые когда-то считались бесплодными. Один из вариантов помощи таким парам – ЭКО. Искусственное оплодотворение доступно, в том числе, по полису ОМС. Это одна из государственных мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Дорогостоящее лечение супружеская пара может пройти бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. При этом пациенты вправе самостоятельно выбрать клинику для проведения процедуры ЭКО в любом регионе страны, главное, чтобы она была в реестре медицинских учреждений, оказывающих услуги в рамках ОМС. Это право закреплено Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

ЭКО по полису ОМС в Самарской области проводят несколько медицинских учреждений. Среди них есть как государственные, так и частные. Например, ЗАО «Медицинская компания ИДК» выполняет лечение методом ЭКО в рамках ОМС с 2014 года.

- Лечение могут пройти жители любых регионов России вне зависимости от места их регистрации и проживания. Воспользоваться процедурой ЭКО имеют право как семейные пары, так и незамужние женщины, при этом важно иметь российское гражданство и зарегистрированный страховой полис, - отмечают специалисты медицинского центра «Мать и Дитя - ИДК».

Пять шагов к родительству

С чего же начать, чтобы стать родителями при помощи технологий ЭКО?

1. Все начинается с обращения в женскую консультацию по месту жительства.

2. Затем важно пройти обследование, которое рекомендует вам врач.

3. После обследования получить направление на ЭКО по ОМС. Важно отметить, что порядок получения и период ожидания в разных регионах могут отличаться.

4. На этапе ожидания направления важно проконсультироваться с врачом–репродуктологом для выбора оптимальной программы лечения и получения рекомендаций по подготовке.

5. Записаться на лечение пациент может в любую выбранную клинику любого.

- Помните! Выбор клиники осуществляется вами самостоятельно! Врач женской консультации и члены комиссии могут только рекомендовать определенные клиники, но окончательное решение, где проходить лечение, принимаете вы, - напоминают специалисты медицинского центра «Мать и Дитя - ИДК».

Клинический госпиталь ИДК

Уже не фантастика

С развитием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) диагноз бесплодия перестал звучать как приговор. ЭКО, ИКСИ, донорские программы позволяют парам завести ребенка в тех ситуациях, которые еще недавно казались бесперспективными. Ежегодно в нашей стране проводят более 100 тысяч циклов ВРТ, даря людям счастье быть родителями.

- Наша клиника работает в этом направлении с 1992 года и именно благодаря нашим врачам Самара стала третьим городом страны, где впервые появился ребенок «из пробирки». С тех пор наше участие в развитии репродуктивных технологий в России постоянно растет. Специалисты «Мать и Дитя - ИДК» — постоянные участники и активные деятели Российской ассоциации репродукции человека, которая является профессиональной организацией, объединяющей сильнейших репродуктологов и эмбриологов страны, - приглашают будущих родителей на консультации в клиники «Медицинская компания ИДК».

Единая справочная служба «Медицинская компания ИДК» по Самарской области:

8 (846) 215 22 03

Клинический госпиталь ИДК

Телефон: 8 846 215-2-203

Адрес: г.Самара, Волжское шоссе 70 (рядом с Самара Арена)

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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