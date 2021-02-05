Хищники на арене, шикарные костюмы и великолепные артисты: гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе» в Самаре продлили до 28 февраля

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

- Девять тигров и лев одновременно на манеже! Как же хрупкая дрессировщица так легко управляется с такими опасными хищниками? - перешептываются журналисты, увидев один из номеров обновленной программы «Королевского цирка Гии Эрадзе».

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Коллектив легендарного шоу Заслуженного артиста России прибыл в Самару еще в марте, но только отгремела премьера, как пандемия спутала планы.

Цирк снова открылся лишь 2 января и порадовал жителей области грандиозным Новогодним представлением, которое оценили свыше 20 000 зрителей, и каждое выступление вызывало восторг.

Новый подарок для самарцев

С 6 по 28 февраля зрителей ждет большая программа «Королевский цирк Гии Эрадзе», в состав которой войдут номера и артисты, которых в Самаре еще не видели.

- Мы решили, что раз уж мы приехали в Самару и привезли большой Королевский цирк, а это огромное количество декораций и костюмов, нужно возобновить гастроли. Конечно, мы не могли оставить представление без обновления, новых номеров и аттракционов, - пригласил в цирк художественный руководитель - главный режиссер Королевского цирка, заслуженный артист России Гии Эрадзе.

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Какие именно сюрпризы ждут зрителей, артисты пока не рассказывают, но точно известно, что программу пополнил аттракцион «Дикий мир», главная звезда которого дрессировщица хищников, «Принцесса цирка» Людмила Суркова. Эта хрупкая леди общается с хищниками силой мысли или даже силой взгляда. Огромные тигры понимают каждое ее движение.

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Любопытным журналистам показали лишь фрагмент будущего шоу, но и этого хватило, чтобы перехватило дыхание от трепета и восторга. Только представьте: на арене сразу девять тигров и лев. Они выполняют сложнейшие трюки. А один из тигров и вовсе взмывает высоко под купол цирка на специальной качели.

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

- Это тигрица Клеопатра, ей уже 8 лет. Она и ее сестра - это первые тигры, которых мне доверил Гии Эрадзе. Это мои первенцы, - рассказывает Людмила Суркова. - Она действительно звезда манежа, Клеопатра делает практически все сложные сольные партии, в том числе поднимается под купол цирка.

Все то время, что был запрет на массовые мероприятия, артисты не сидели без дела, они неустанно репетировали и очень скучали по зрителям. Выжить в сложное время, в период изоляции помогла Российская государственная цирковая компания.

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

- Животным, как и человеку нужна физическая нагрузка, чтобы держать себя в форме. Спасибо ФКП «Росгосцирк», что не оставил нас в беде, мы получали зарплату, а наши животные полноценный рацион, - откровенно рассказала Людмила Суркова.

«Принцесса цирка» относится с любовью и заботой к каждому своему подопечному. Перед представлением обязательно разговаривает ними, а после балует угощением.

- Тигры очень ревнивые, если не зайдешь к ним после номера, могут обидеться. Каждый со своим характером. Бывает, что кто-то не хочет выходить на манеж, приходится уговаривать, договариваться, - рассказывает Людмила. - Мне кажется, что они понимают человеческую речь. Как-то случилась у нас такая история: придумали мы новый трюк, которые тигры еще никогда не делали. Я объясняю своим помощникам, как все это будет, куда пойдет тигр, какая помощь мне нужна. Проговариваю все несколько раз, чтобы точно было понятно. И тут неожиданно тигр, про которого я говорила своим помощникам, сходит со своего места и делает все так, как я и объясняла ассистентам. При этом мы ни разу этого не репетировали. Он просто услышал, понял и сделал.

Это нужно видеть

Титулом «Принцесса цирка» Людмилу Суркову нарекли на Международном фестивале в Московском цирке Никулина, где ее аттракцион с 10-ю тиграми получил Гран-при, а также специальный приз от Министерства культуры РФ.

- Поверьте, та работа, которую она показывает на протяжении нескольких лет, достойна того, чтобы говорить о том, что это новая история российского цирка, потому что это следующий шаг в прогрессе дрессуры. Людмила использует мягкий стиль, - отметил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный.

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Легендарный артист приехал в Самару не просто так. Он снимает программу «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».

- Сразу три выпуска этой программы посвящены артистам «Королевского цирка Гии Эрадзе». Это говорит о том, что здесь собрались настоящие мастера. В руках Гии Эрадзе четыре коллектива, но самый мощный и дорогой, сегодня в Самаре. Его мощь в том, что если вы придете второй раз на шоу, то увидите новое представление, что говорит о запасе прочности, - добавил Эдгард Запашный.

Зрители обновленного шоу побывают на настоящем королевском балу, попадут в очаровательную Русскую зиму, где их встретят олени, лисы и русские борзые. Прозвучат и ритмы горячей Испании, где свое мастерство покажут тореадоры с горделивыми яками. Заглянут зрители и в «Райский сад», где повстречают розовых пеликанов и попугаев Ара. Удивят и замысловатые узоры грациозных Королевских Фризов. Кроме того, зрители смогут насладиться выступлением жонглеров, трогательной историей любви воздушных гимнастов и невероятной харизмой всемирно известного клоуна-эксцентрика Владимира Георгиевского.

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Как и все представления Гии Эрадзе, обновлена программа и «Королевского цирка» - эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже - небольшой спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов Российской государственной цирковой компании, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и потрясающие спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы.

Все под контролем

Чтобы гости цирка чувствовали себя в безопасности, здесь соблюдают все необходимые требования, что установила непростая эпидемиологическая обстановка.

Фото из архива «Королевского цирка Гии Эрадзе»

- Наш коллектив и Самарский государственный цирк соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора: рассадка зала в шахматном порядке, в продаже не более 50% билетов, на входе проводится термометрия, установлены санитайзеры, зрители обязательно в масках. Мы четко следим за соблюдением всех требований, - отметил художественный руководитель - главный режиссер «Королевского цирка Гия Эрадзе». - Спасибо губернатору Самарской области, за то, что в Самаре возможны представления. И спасибо Российской государственной цирковой компании, за поддержку в такое сложное время.

Всего в Самаре осталось лишь 10 представлений шоу «Королевский цирк», которые проходят каждую субботу и воскресенье, но только до 28 февраля!