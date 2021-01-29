«Мерещится, что по коридору едут каталки с трупами»: психолог рассказала, как коронавирус сводит людей с ума

Пребывание в "красной зоне" становится для многих пациентов серьезным стрессом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заразившихся коронавирусом самарцев растет с каждым днем – и с каждым днем увеличивается количество тех, кто, переболев, успешно выписывается из «красной зоны» ковидных госпиталей. К сожалению, ни сама коронавирусная пневмония, ни стрессовые условия инфекционного отделения или реанимации не проходят бесследно. Медики говорят – полное восстановление организма после COVID-19 может занять несколько месяцев. Но не меньшее время зачастую может понадобиться на то, чтобы восстановить душевное равновесие. С какими сложностями сталкиваются пациенты после ковидного госпиталя и как с ними справиться, журналисту «КП-Самара» рассказала медицинский психолог реабилитационного отделения №3 и инфекционного госпиталя СОКБ им.Середавина Екатерина Макарова.

«Мерещится, что по коридору едут каталки с трупами»

Екатерина Макарова отмечает: то, насколько тяжело перенесет человек пребывание в коронавирусном госпитале, во многом зависит от того, насколько эмоционально стабильным был пациент до попадания в «красную зону». Для многих экстремальные условия госпиталя становятся катализатором, который обостряет все существующие неврозы, страхи и фобии.

- После инфекционного госпиталя многие пациенты сталкиваются с серьезными психологическими сложностями, - говорит Екатерина Макарова. – Длительное пребывание в состоянии неопределенности, сам факт заражения вирусом, про который пока мало известно и ходит так много страшилок, врачи-«космонавты» в защитных костюмах, возможно – смерти соседей по палате – все это является серьезным стрессом. Многие начинают страдать бессонницей, некоторые даже боятся оставаться в темноте. Кому-то мерещится, что он слышит, как по коридору едут каталки с трупами.

Боятся, что заразны

Как рассказала эксперт, нередко уже переболевшие пациенты никак не могут избавиться от страха, что они все еще заразны.

- Массовая паника на фоне пандемии не способствует душевному равновесию. Некоторые и после выписки продолжают думать, что они заразны, боятся возвращаться домой и заразить детей. Иногда речь идет и о чисто физиологических нарушениях в работе мозга, например, если мозг пострадал от гипоксии, - отмечает Екатерина Макарова. - Задача психолога – все это выявить, оценить, насколько серьезно поражение, и помочь человеку восстановить эмоциональную стабильность.

Есть и другая категория пациентов – те, у кого после болезни происходит серьезная переоценка ценностей. Человек начинает ценить и любить себя, бережно относиться к своему здоровью. Но и здесь есть опасность впасть в крайность.

- В этом случае нередко появляются яркие ипохондрики, - говорит Екатерина Макарова. - Отсюда эмоциональная лабильность, слезы при первом контакте. Бывает, спрашиваешь у человека, как он спал, а тот в ответ начинает плакать!

Дышите и медитируйте

В Самарской области пациентов после тяжелой или средней формы коронавируса после выписки из инфекционного госпиталя могут долечиваться и реабилитироваться в один из четырех санаториев, в которых открыты соответствующие отделения.

- Для пациента это своеобразный переходный этап между «красной зоной» и нормальной жизнью. Здесь еще есть врачи, но они ходят в обычных белых халатах и масках, а не в защитных костюмах, сама обстановка более уютная, можно выспаться и успокоиться. Многим помогает просто выговориться, например, психологу, чтобы их внимательно и с сочувствием слушали. Такой переходный этап очень важен, - считает Екатерина Макарова.

Как рассказала психолог, как правило, те, кто лечился от коронавируса дома, не сталкиваются с такими серьезными психологическими проблемами, как пациенты в «красной зоне». Тем не менее, возможны нарушения эмоционального состояния, повышенная тревожность и нарушения сна.

- Общие советы всем, кто перенес коронавирус – делать дыхательные упражнения, их комплекс пациенты получают у врача при выписке, - говорит психолог. – Дыхательная гимнастика – важный прием саморелаксации, помогает расслабить тело и переключить мозг с мышления, мыслей о плохом на восприятие своего тела. Это помогает справиться с бессонницей. Полезно также включать перед сном медитации.