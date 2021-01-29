Названы возможные причины страшного ДТП с маршруткой под Сызранью, где погибли 10 человек

Причиной ДТП могли стать и плохие погодные условия

Названы предварительные причины страшной аварии с пассажирским автобусом под Сызранью в Самарской области 29 января 2021 года. По последним данным жертвами ДТП стали 25 человек: 11 погибли на месте, еще 10 госпитализированы в больницу, восемь из них в тяжелом состоянии.

Авария произошла на трассе М5 в районе Заборовки. На 873 километре водитель грузового автомобиля ДАФ не справился с управлением, прицеп занесло и под удар попали пассажирский микроавтобус, который ехал из Москвы и Шевроле Нива. Удар был таким сильным, что от автобуса и автомобиля осталась только груда металла. Вытаскивать тела погибших пришлось спасателям, определить, сколько человек погибли, удалось не сразу.

Предварительная причина страшного ДТП - ошибка водителя и также плохие погодные условия. Очевидцы рассказали, что в момент аварии шел серьезный снегопад, видимость была крайне плохая.

- Дорога в этом месте узкая при этом машины спешат. И что самое страшное перестали учитывать зимние погодные условия. А ведь дороге на спешку наплевать, она ошибок не прощает.

Официально известно, что пострадавший в ДТП микроавтобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область. ДТП случилось между остановками Репьевка и Красносельск. Возможно, речь идет о маршруте Тольятти - Пенза, который отправляется из Автограда в 20.00. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Для спасения людей к месту аварии направили бригады санавиации. Тяжелых больных госпитализировали в Сызранскую ЦГБ. На месте работают прокуроры Сызранского района и Сызрани. Губернатор Дмитрий Азаров поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь и отметил, что вылетает в Самару из командировки в Москве, вынужденно прервав ее. Помогать семьям пострадавших власти Самарской области будут совместно с ульяновскими коллегами.

Доследственную проверку по факту аварии начали в СУ СК РФ по Самарской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Список погибших пока не опубликован.