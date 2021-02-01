Научить жить: как помочь выпускникам детдомов подготовиться ко взрослой жизни

После экскурсии на современный завод выпускники детдомов открывают для себя много новых перспективных профессий. Фото из архива общественной организации «Домик детства»

Каждый год из детских домов Самарской области выпускаются десятки ребят.Как правило, им обеспечивают поступление в один из самарских колледжей или техникумов, выделяют место в общежитии, закон предусматривает возможность получить от государства квартиру. Профессия есть, жилплощадь тоже: «живи – не хочу»! Однако в реальности все складывается далеко не так гладко, и даже обычная бытовая рутина для многих превращается в череду испытаний.

Почему так происходит и как можно помочь этим молодым людям стать успешными членами общества, какую роль может играть бизнес и поможет ли адресная поддержка в решении комплексной социальной проблемы,рассказали волонтер общественной организации «Домик детства», куратор программы «Путевка в профессию» Татьяна Пуш и куратор программ Фонда Арконик Юлия Федорова.

«Не знает цену времени и денег»

Государство берет на себя обязательства по обеспечению основных жизненных потребностей детей-сирот. Но, выйдя из стен детдома, совсем еще юные парни и девушки остаются один на один с большим миром и зачастую оказываются неготовыми нести ответственность за свою жизнь. И на первый план выходит проблема трудоустройства – ведь именно наличие работы и стабильного заработка является залогом успешной социальной адаптации.

- Зачастую выбор будущей профессии у выпускников детских домов сильно ограничен, - рассказала журналисту «КП-Самара» Татьяна Пуш. – Бывает, их «поступают» туда, где нет конкурса и есть место в общежитии. То есть ребенок, во-первых, не сам выбрал профессию, а потому интерес к обучению минимальный. А во-вторых, ребят учат не слишком востребованным специальностям – например, на овощевода, цветовода, печатника, найти работу по которым или очень сложно, или она малооплачиваемая.

Впрочем, как говорят эксперты, для человека, всю жизнь прожившего в детском доме, сложностью становятся почти все реалии жизни, которые для «домашнего» ребенка естественны и просты.

- Выпускник детдома не осознает, как устроена реальная жизнь, не знает цены и ценности денег, не имеет перед глазами пример родителей, которые эти деньги зарабатывают трудом. Ребенок в детдоме живет на всем готовом, не понимает, как вести домашнее хозяйство, как ходить в магазин, готовить еду и т.д., - рассказывает Татьяна Пуш. – Эти ребята не умеют распределять свое время, могут опоздать на работу только потому, что их «никто не разбудил», не знают, что если заболел, то нужно оформить больничный лист- продолжать можно бесконечно. Неприспособленность к жизни часто толкает ребят на криминальный путь. И шанс удержать их от этого пути только один – социализировать, дать востребованную профессию и помочь состояться в жизни.

Востребованная профессия - залог успешной социализации. Фото из архива общественной организации «Домик детства»

«Хочу быть воспитателем или певцом»

Кем он хочет стать, когда вырастет, детдомовец чаще всего не знает – просто не хватает знаний о реальных профессиях, о том, чем занимаются люди, чем зарабатывают на жизнь.

- Как правило, называют или что-то красивое – актер, певец, блогер, или что-то, что видят в своей жизни – например, воспитателем, учителем, реже – поваром, - рассказывает Татьяна Пуш. – Когда мы в рамках программы «Путевка в профессию» приводим такого выпускника детдома на экскурсию на современный завод «Арконик СМЗ», для многих этот момент становится переломным – ребенок попадает в атмосферу современного предприятия, видит интересные и востребованные профессии, о которых не имел понятия. И у него появляется мотивация научиться этому труду.

«Путевка в профессию» работает в Самаре с 2013 года. Здесь выпускникам детских домов помогают получить базовые навыки для успешного трудоустройства и освоить одну из востребованных на самарском рынке труда профессий.

- На первых тренингах ребят учат писать резюме, проходить собеседование, общаться с работодателем, объясняют, почему нельзя опаздывать на работу и т.д., - рассказывает Татьяна Пуш. – Список будущих профессий, которые будут получать ребята, формируем вместе с НR-экспертами «Арконик СМЗ» - они помогают спрогнозировать потребности рынка труда.

Все больше работодателей с удовольствием принимают выпускников программы на практику и на работу. Фото из архива общественной организации «Домик детства»

Мотивировать к труду

Инициатором программы сталСамарский металлургический завод («Арконик СМЗ») – на протяжении нескольких лет он помогает волонтерам и выпускникам детдомов при финансовой поддержке корпоративного Фонда Арконик.

- Наш благотворительный фонд работает по нескольким направлениям, в том числе стимулирует интерес детей к точным наукам и улучшает условия жизни в сообществе в регионах присутствия компании. «Путевка в профессию»— это проект на стыке этих двух сфер: социальной и образовательной, - рассказывает координатор программ Фонда Арконик Юлия Федорова. – Наша основная цель - обеспечить мотивацию к началу трудовой деятельности, поиску работы и повысить психоэмоциональную готовность к труду. Не просто оказать материальную помощь, а дать в руки профессиональные знания и навыки, которые помогут социализироваться и получить работу. Участие в программе могут принять выпускники интернатов и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.В основном с ребятами работают эксперты-педагоги и психологи, но принимают участие в программе и сотрудники «Арконик СМЗ» – специалисты из Дирекции по персоналу, которые проводят мастер-классы, беседы, помогают определить, какие профессии будут востребованы.

Каждый год участие в проекте принимает 25 ребят и девушек – в общей сложности «Путевку в профессию» уже получили около двух сотен выпускников детдомов. Токари и автомеханики, автослесари, швеи, мастера маникюра, пекари и сварщики – получив диплом, не все и не сразу становятся на путь социализации. У некоторых срабатывает отложенный эффект - кажется, что после проекта ничего не изменилось. Но через год-другой выпускник, наконец, достает свой профессиональный сертификат и не просто обращается за помощью в трудоустройстве, но и реально выходит на работу и остается там.

Пекарь - востребованная и перспективная профессия. Фото из архива общественной организации «Домик детства»

Меняет судьбы и отношение общества

С каждым годом в программу вовлекается все больше учебных заведений и предприятий, готовых брать выпускников детдомов на практику и впоследствии давать им работу.

- Проект втягивает в свою орбиту представителей разных кругов и профессий, - рассказывает Юлия. - Если раньше мне задавали очень много вопросов – зачем Арконик этим занимается, то сейчас все больше людей узнает о проблеме и подключается к ее решению. И в этом мы видим один из главных результатов программы.

Интересно, что «Путевка в профессию» помогает выпускникам детдомов решить не только проблемы трудоустройства.

- Каждый год программа получается не только образовательной, но и социальной: ребята приходят с целым комплексом проблем, - рассказывает Татьяна Пуш.–Кураторам приходится попутно решать самые разные вопросы: лечение, возможность сохранить детей в семье, помощь в решении юридических вопросов. Как-то раз нам даже пришлось делать прописку, для того чтобы человек смог получать лекарства. В другой раз проект для одной из участниц начался не с обучения, а с того, что помогли ей с детьми уехать от избивавшего ее мужа. И эта дополнительная, пусть и непредусмотренная программой, забота косвенно предотвращает «повторное сиротство». Больше шансов, что у выпускника детского дома установится другая модель поведения, что он не отдаст своих детей в интернат, сам воспитает их и будет нести ответственность за свою семью. Так что проект действительно меняет и судьбы участников, и отношение к проблемам выпускников детдомов в обществе.

КОНКРЕТНО

Программа «Путевка в профессию» реализуется партнёрскими НКО на средства корпоративного Фонда Арконик и при поддержке предприятия АО «АрконикСМЗ» с целью обеспечить возможность социально незащищенной молодежи Самары, включая подростков группы пост-интернатного сопровождения и молодых людей с особыми потребностями, получить необходимый багаж профессиональных знаний и практических навыков для начала трудовой деятельности. Участникам предоставляется возможность пройти дополнительное обучениев государственных колледжах Самары с получением официального сертификата и прохождением оплачиваемых стажировок. Под руководством психологов и педагогов организуются индивидуальные консультации, бизнес-игры, экскурсии на предприятия города и ярмарки вакансий. Более 40% всех участников нашли работу после завершения обучения в рамках программы.

Корпоративный Фонд Арконик реализует образовательные и социальные программы в регионах присутствия, включая Россию, где с 2005 года компания Arconic владеет Самарским металлургическим заводом («АрконикСМЗ»). За время работы в Самарском регионе фонд инвестировал более $9 млн в развитие местного сообщества.