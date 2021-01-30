"Он был очень аккуратным, всех просил пристегнуться": сельчане рассказали о погибшем в ДТП с фурой под Сызранью водителе маршрутки

В селе Ильина считали аккуратным водителем Фото: Личный архив

- Вчера вечером мне позвонил друг, он работает в такси. Говорит: еду по трассе, а там ДТП с автобусом. Не твой брат за рулем? Я сразу бросился звонить Игорю - в трубке тишина. Набрал хозяина в автобусе. Спрашиваю - Игорь сегодня на смене. И он тихо говорит - да.

Двоюродный брат водителя автобуса по маршруту Сызрань - Красносельск, который вечером 29 января попал в страшное ДТП с фурой на трассе около Заборовки, вспоминает о мужчине только самое хорошее. Аккуратный, очень опытный водитель, для него крутить баранку было делом всей жизни. Спокойный, общительный, рассудительный. Мужчину в деревне уважали и сейчас даже не рассматривают версию, что в ДТП может быть виноват именно он.

- Мы все часто с ним катались в Сызрань. Вы просто не представляете, какой он ответственный. Еще до того, как кондуктор заходил, он поднимался в салон и говорил: надеваем маски, пристегиваемся. Со всеми приветливый, водит аккуратно, никуда не торопился никогда. Вот фуры да, гоняют, не по той стороне едут, торопятся вечно. Вот и получается, столько людей угробили, - рассказывает журналисту КП-Самара продавщица в местном магазине Жанна.

- Мы и маму его хорошо знаем, тетя Шура людей лечила, заговаривала болезни. Она в последнее время в Сызрани жила, ноги у нее болели - а там больница ближе. Но сегодня ее привезли сюда. И его - Игоря - тоже. В гробу.

Игорь был радиолюбителем - на майке его позывной Фото: Личный архив

В семье Ильиных пятеро детей, Игорь - самый старший. У него у самого тоже пять детей, с первой женой мужчина разошелся, но остался в хороших отношениях. Вторая работает в Москве, приезжает домой вахтами.

Кроме поездок за рулем у Игоря Ильина было еще одно увлечение - он был радиолюбителем и даже имел свой позывной - это своеобразный никнейм, по которому коллеги по хобби узнают друг друга.

Горе собрало в доме в Красносельске всю большую семью. Приехали братья и сестры, приехали дети - попрощаться с отцом, братом, мужем.

А пока в деталях аварии разбираются следователи: им предстоит точно ответить на вопрос, кто виноват в смерти 12 людей. И можно ли сделать эту дорогу более безопасной?

Пока же в больнице находятся еще 10 человек, восемь - в реанимации. Пострадал и грудной ребенок - ему было лишь полгода. Малыша пришлось доставить в областную больницу. Пока не известно, с кем именно он была в автобусе, но по данным источника среди погибших его родителей нет.

В больнице Сызрани сейчас находятся сестры Вагаповы - они ехали на день рождения к маме.

Среди погибших - Людмила Рыжова, у нее остались две дочки 16-17 лет, Андрей Шибаршов из Тольятти - его тоже похоронят в Красносельске, рядом с отцом. С работы возвращалась и еще одна погибшая Фая Ингазова. У нее тоже остались три дочки.

Все 12 погибших жили в Красносельске, так что последние выходные января для них стали настоящим траурным периодом.

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