Последствия аварии оказались жуткими Фото: Предоставлено "Комсомолке"

31-летний водитель Абдувахит Ахметов из Казахстана, устроивший 29 января 2021 года смертельное ДТП с маршруткой на трассе М-5 «Урал», ближайшие месяцы проведет за решеткой. Накануне, в воскресенье 31 января, ему избирали меру пресечения в Сызранском районном суде.

— Прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу. Суд согласился и избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца — до 29 марта 2021 года, — сообщила корреспонденту «КП-Самара» руководитель пресс-службы прокуратуры региона Ульяна Кудинова.

Ахметову уже предъявили обвинения. Ему вменяют часть 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Сам он просил не заключать его под стражу, уверял, что не собирается скрываться и готов жить у родственников будучи под подпиской о невыезде. Служители Фемиды ему отказали.

Ахметов на фуре перевозил несколько тонн бананов в Казахстан Фото: Антон ЧЕРЕПОК

— По версии следствия, дальнобойщик, управляя грузовиком с бананами, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и допустил занос с выездом на встречную полосу и столкновение своего прицепа-рефрижератора с маршрутным микроавтобусом «Ситроен», следовавшим в Ульяновскую область, — отмечают правоохранители.

В результате столкновения погибли 12 человек. «Комсомолка» публиковала список людей, для которых маршрут Сызрань — Репьевка — Красносельск, оказался последним в жизни. В реанимации сейчас находятся 11 человек, среди которых полугодовалый малыш. У большинства пострадавших множество переломов и стабильно тяжелое состояние.

31 января в Самарском и Ульяновском регионах было объявлено днем траура. Семьям погибших пообещали выплаты в 1 миллион рублей. Пострадавшим — по 100 и 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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