«Быстрее и дешевле трамвая»: нужны ли Самаре городские электрички

Эксперты считают, что городские электрички помогут решать транспортные проблемы Самары Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре предлагают развивать городской железнодорожный транспорт. Такое предложение содержится в презентации, подготовленной специалистами РосдорНИИ по заказу областного минтранса. Специалисты сравнили варианты трамвая и городской электрички для обслуживания новых районов Самары и пришли к неожиданным выводам.

Время в пути сократится вдвое

Эксперты дорожного НИИ рассчитали, сколько будет стоить строительство трамвайной ветки к микрорайону Крутые Ключи от кольца у «Самара Арены». Выяснилось, что в этом случае придется протянуть рельсы на расстояние в 7,1 км. Это потребует как минимум 3,5 миллиарда рублей.

- Расчетное время пути из микрорайона в центр займет 84 минуты, - говорится в опубликованных документах. – Объем транспортной работы этой ветки трамвая оценивается в 1 622,2 вагоно-километров в год. А операционные затраты с учетом закупки и амортизации трехсекционных вагонов «Витязь-М» составят 386,5 млн рублей в год.

Вместо дорогостоящего строительства новой трамвайной ветки эксперты предлагают воспользоваться уже имеющимися рельсами – железнодорожными, и пустить по ним городскую электричку. Уверяют: такой вариант выгоднее по всем показателям.

- Нового строительства самих путей в этом случае не потребуется. Капитальные затраты будут в два раза меньше, чем при строительстве трамвайной ветки – около 1,7 миллиардов рублей, - говорится в документах. – В два раза сократится и время в пути до центра – оно составит всего 40 минут.

Специалисты сделали расчеты для двух вариантов поезда. Если пустить в качестве городской электрички «Ласточку», ее обслуживание потребует 427,8 миллиона рублей в год. А вот если использовать вагоны другого типа (ЭП2Д), то операционные расходы составят всего 205,8 миллионов в год.

- Рекомендуется организовать в Самаре именно городское железнодорожное сообщение, - советуют эксперты.

Остановки перенесут

Правда, если проект городских электричек в Самаре решат воплотить в жизнь, без нововведений не обойтись: потребуется в срок до 2024 года соорудить дополнительные разъезды на III главном пути участка Самара – Безымянка, перенести или построить несколько железнодорожных остановок, а также устроить пересадочные пункты. Так, станцию Ягодную переместят к переезду ул. Мира/Северного шоссе. А в месте примыкания ул.Ленинградская к железной дороге должна появиться остановочная платформа. К 2030 году остановка Соцгород должна быть перенесена поближе к многоэтажным жилым массивам, а остановка Толевая - к ул.Авроры, здесь же будет сформирован транспортно-пересадочный узел.

К этому времени должны появиться и еще два пересадочных узла. Первый будет сформирован на базе станции Пятилетка и метро Кировская. Здесь планируется предусмотреть автовокзал, торговые и рекреационные зоны, а также построить подземный переход через железнодорожные пути, который будет интегрирован с вестибюлем метрополитена и платформой Пятилетка. Предполагается, что к этому центру притяжения будут перенаправляться пригородные и междугородние маршруты.

Еще один пересадочный узел предлагают построить на базе станции 151 км. Предполагается, что отсюда будет отправляться автобус-шаттл к аэропорту Курумоч.

Стоимость всего этого строительства эксперты оценивают в два миллиарда рублей.

Нужны миллиарды

Предложили эксперты и сценарий-максимум, который может быть реализован при благоприятной финансовой ситуации. Помимо всех мероприятий базового сценария он включает в себя строительство остановки Волгарь у переезда ул.Шоссейной / Кряжского шоссе, участка Жигулевское Море – Тольятти (Старый Город) – Тольятти (Новый Город), участка IV главного пути Самара – Средневолжская и продление III главного пути до станции Новокуйбышевская. Правда, обойдутся такие масштабные работы уже гораздо дороже – в 42,32 миллиарда.

В результате скорость движения поездов по маршруту Сызрань – Самара – Тольятти в целом должно сократиться. От Самары до Сызрани можно будет добраться за два часа, от Пятилетки до аэропорта Курумоч - за час и 10 минут, от станции Ягодная до Соцгорода – за 47 минут.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Ишмуратов,

Председатель Центра общественного взаимодействия

- Городские электрички – очень хороший проект, который может действительно способствовать решению транспортных задач. Это стабильный график движения, отсутствие пробок, большая вместимость транспорта. Кроме того, большая часть инфраструктуры здесь уже готово, поэтому значительных затрат такой проект не потребует. Но чтобы запустить проект городских электричек, нужно решить два ключевых вопроса. Во-первых – привести в порядок платформ, а то на некоторых из них находиться просто страшновато. А во-вторых, нужен единый ковергентный билет на городскую электричку и общественный транспорт, чтобы пассажирам не приходилось платить за пересадку. К сожалению, пока статус этого проекта неясен. На разработку концепции развития транспортной инфраструктуры потратили 120 миллионов рублей. Хотелось бы, чтобы это не было впустую, и разработки были претворены в жизнь.