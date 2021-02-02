В Самаре школьник поджег одноклассницу, которая не дала подсматривать в учебник

Теперь в школе идут многочисленные проверки Фото: Олег ЗОЛОТО

Рома и Настя (имена героев этой истории изменены) – дети со всех сторон положительные, из благополучных семей, как сейчас принято говорить. Учатся хорошо, в школе раньше не ссорились, сидели за одной партой. До недавнего времени.

25 января 6-классник Рома забыл дома учебник. Конечно, «по закону подлости» его вызвали отвечать. У Насти учебник был, и в нем даже была открыта нужная страница. Но как только она заметила, что сосед по парте подглядывает, она учебник захлопнула. Рома получил двойку и решил поквитаться с "врединой".

После уроков они вышли со школы не вместе, но шли в общем-то в одну сторону. Неожиданно Рома подбежал к Насте, плеснул на нее антисептик, чиркнул спичкой и поджег девочку. Народу вокруг было полно, пуховик быстро потушили одноклассники, Настя сильно испугалась, но физически не пострадала.

- Директор школы решила не портить жизнь шестиклассникам, и об инциденте в надзорные органы не сообщила, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией. – Вместо этого она вызвала родителей обоих детей к себе в кабинет. Там родители мальчика извинились за сына и возместили ущерб второй стороне.

Казалось, что претензий ни у кого друг к другу не осталось, директор школы вздохнула спокойно. Но не тут-то было. Мама девочка написала заявление в полицию.

История эта, может быть, и не «всплыла» бы, но кто-то кому-то проболтался, информация появилась в интернете. За дело взялись надзорные органы.

- На данный момент известно, что 26 января по заявлению родителей потерпевшей девочки полицией организована доследственная проверка, - говорят в прокуратуре Самарской области. - После проведения надзорных мероприятий, прокурор Красноглинского района даст оценку действиям должностных лиц школы, которые были ответственны за урегулирование конфликта детей и обеспечение их безопасности.

Кроме того, со 2 по 9 февраля в школе ведет свою проверку городской департамент образования.

Рому как виновника переполоха уже поставили на внутришкольный учет, с мальчиком теперь будут работать психологи. По итогам полицейской проверки также может быть возбуждено уголовное дело.

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