Длина пуповины во время беременности: на что это влияет и как измерить

Александра Вединеева в пациенткой

Если провести опрос среди беременных женщин, практически каждая будущая мамочка скажет, что ощущает особенную связь со своим малышом. Это подтверждается не только на уровне чувств, но и в мире материальном: пуповина – тот самый связующий мостик между мамой и ребенком, по которому он получает все необходимые питательные вещества.

В норме длина пуповины составляет от 40 до 70 см. А бывает ли пуповина, выходящая за рамки нормы? Да, такое встречается. Подробнее об этом рассказала заведующая приемным отделением Клинического госпиталя ИДК Александра Вединеева.

Больше или меньше нормы?

Как отмечают специалисты, пуповина может быть короче нормы или длине.

Короткая пуповина

- Выделяют абсолютно короткую пуповину – менее 40 см и относительно короткую пуповину – когда длина пуповины нормальная, но в результате обвития и/или истинного узла ее длина уменьшилась. При данной патологии повышается риск неправильного положения плода во время беременности, замедления продвижения головки по родовым путям, отслойки плаценты и, как следствие, острой гипоксии плода в родах, - рассказывает Александра Вединеева.

Длинная пуповина

- В эту группу попадают все пуповины длиной более 70см. Чем длиннее пуповина, тем выше риск обвития (однократного или многократного) ее вокруг шеи, туловища, конечностей малыша. Кроме того, длинная пуповина увеличивает шансы возникновения истинного узла (когда на малом сроке беременности малыш «проскакивает» в петлю пуповины). При данной патологии повышается риск выпадения петель пуповины при излитии околоплодных вод, особенно, в сочетании с многоводием, - добавляет врач.

Все это звучит пугающе, но, как отмечают врачи, пугаться и переживать раньше времени не стоит.

- Во-первых, точно длину пуповины по УЗИ измерить затруднительно. Во-вторых, пока не существует ни одного медикаментозного или хирургического способа коррекции её длины. Да и не всегда это необходимо. Главное, чтобы пуповина адекватно выполняла свою основную функцию, обеспечивая необходимое питание малыша, - успокаивает будущих мамочек Александра Вединеева.

Оценить состояния плода врачи могут с помощью УЗИ с допплерометрией (измерение кровотоков, в том числе и в пуповине), а также КТГ. В родах КТГ-монитор работает почти непрерывно, особенно это важно во втором периоде родов, когда головка плода движется по родовым путям.

- Благодаря КТГ мы всегда можем отследить нюансы состояния вашего малыша и оперативно отреагировать при появлении симптомов острой гипоксии плода. А вот уже после родов вы можете услышать причину данного состояния, часто связанную с патологией пуповины, - констатирует врач.

Александра Вединеева в родильном дом Клинического госпиталя ИДК

Все для комфортных родов

Чтобы роды прошли без лишних стрессов, врачи рекомендует довериться профессионалам. Например, обратиться в родильный дом Клинического госпиталя ИДК. Это современное комфортабельное медицинское учреждение, где женщина и ее новорожденный малыш будут в полной безопасности под круглосуточным контролем ведущих специалистов.

Преимуществ несколько

Индивидуальный подход. Выбирая тактику ведения родов, врачи родильного дома Клинического госпиталя ИДК учитывают все нюансы течения беременности и физиологические особенности женщины.

Комфортные условия. Здесь слушают и слышат женщину и, по возможности, учитывают ее пожелания, поскольку психологический комфорт — один из важнейших факторов благополучных родов.

Технологическое превосходство. Оборудование экспертного класса, боксы для выхаживания недоношенных малышей, круглосуточный режим обследований, система мониторинга состояния матери и ребенка - условия, которые позволяют сделать роды еще более безопасными.

Доступность. Родильный дом Клинического госпиталя ИДК работает без выходных и праздников 365 дней в году и 24 часа в сутки. Он не закрывается на «мойку» и рад новым пациентам в любое время.

Как найти:

Клинический Госпиталь ИДК

Адрес: Самара, Волжское шоссе, 70 (у стадиона Арена)

Телефон: 8 (846) 379 06 09

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