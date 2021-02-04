Кальянная, люстры и никакой аквадискотеки: показываем самые дорогие и безумно роскошные коттеджи и дворцы в Самаре

В Самаре можно найти свои дворцы

История с "дворцом Путина", который немного позже оказался гостиничным комплексом Роттенберга, прогремела на всю страну. Миллионы россиян затаив дыхание изучали план роскошного здания в Геленджике с аквадискотекой, складом грязи и другими атрибутами роскоши, недоступной обычным смертным. Журналисты "КП-Самара" посмотрели сайты с объявлениями и продаже недвижимости и пообщались с риэлторами и узнали, что в Самарской области есть свои дворцы, блеск которых может затмить даже свет полярной звезды. Что можно обнаружить в роскошных особняках, выставленных на продажу, и чем прекрасен дворец за 100 миллионов рублей - рассказываем подробнее.

Этот сказочный дворец стоит 110 млн рублей. Фото: Авито

Удивительный дворец в сказочном стиле за 100 млн рублей продают в поселке Мехзавод. В особняке за 100 млн рублей есть кинозал и большая кладовая (хранится ли здесь грязь или что-то иное - не уточняется). Непременные атрибуты роскоши - сауна, бассейн, бильярдная и домик для гостей, панорамные окна и шикарные люстры, под которыми даже страшно стоять.

Интерьеры просто блестящие

Площадь дома - 512 кв.м., так что каждый квадратный метр обойдется почти в 215 тыс. рублей. Прилегающая территория оформлена со вкусом: здесь есть садик и довольно симпатичные уличные скульптуры.

Как будто в петербургском дворце. Фото: Авито

В принципе, домик вполне мог бы стать загородной резиденцией какого-нибудь российского императора, а в саду как раз хватило бы места для пышных балов.

Любоваться на Волгу за 100 млн рублей. Фото: Авито

Тем, кто мечтает просыпаясь любоваться Волгой, предлагают городскую резиденцию прямо на берегу, под лесопарком Дубки - в черте города. Всего 100 млн рублей - и плеск волн станет постоянным спутником вашей жизни.

Роскошные интерьеры за 100 млн рублей

Сам дом выполнен в строгом стиле: мраморная облицовка первого этажа, кирпич, прямоугольная коробка без изысков. Зато внутри - красота. Терраса с панорамным окном, площадка для загара, ванная комната размером с небольшую однушку, детская с кожаным диваном и камины, облицованные плиткой в восточном стиле. Строгая и дозированная роскошь называется дизайнерским ремонтом. В оформлении подкупает большое количество деталей из дерева, на душе становится теплее.

Дом с башенкой в Совхозе Волгарь. Фото: Авито

Дом в 522 кв.м. в Совхозе Волгарь роскошен. Круглая башенка с балкончиком, с которого можно повелевать ветрами или слугами, представляя себя шальной императрицей. Вид открывается на соседние дома и озеро. Внутри дом выглядит жилым - здесь тоже есть детская и тоже с кожаным диваном, несколько санузлов - с ванной и душем. В комнатах много мебели, чтобы всегда было куда присесть - пуфики, кресла, диваны, кожаные кресла.

Блеска много не бывает. Фото: Авито

Стены вдоль винтовых лестниц украшены картинами с колоннами, колонны есть и в самом здании - для масштаба. Продавцы рассказывают, что проект дома стал лауреатом премии "100 лучших домов России". Ни аквадискотеки, ни склада грязи тут не имеется, зато есть мужская гостиная (как именно реализована концепция территории "без женщин" не объясняется).

Плитка, шикарные лестницы и непременные колонны. Фото: Авито

Особенно подчеркивается, что рядом с домом есть отличный сад с елками и клубникой, а в бассейне с подогревом можно плавать и зимой.

Дом на 7 просеке. Фото: Авито

На 7 просеке располагается домик в 510 кв.м. Внешне вполне стандартный, с полукруглыми башенками. Здесь есть домашний кинотеатр, постирочная, целый игровой холл. На лестничных площадках - окна и цветы, в каждой комнате - огромные люстры с миллионом деталей - без специального человека, который всю эту роскошь будет мыть, дело не обойдется.

Без роскошных люстр в таких домах не обходится. Фото: Авито

Есть колонны и диваны в императорском стиле, чуть ли не с позолотой. А вот садик очень милый - прямо с картинки.

Дом в закрытом коттеджном поселке. Фото: Авито

Четырехэтажный коттедж обойдется в 80 млн рублей. Здесь тоже есть несколько бассейнов, домашний кинотеатр и баня - минимум для качественной жизни. Чему точно можно позавидовать - так это роскошной кухне.

Уютная комнатка. Фото: Авито

А вот все водные развлечения очень стандартные, никаких подсветок и бьющих из бассейна фонтанов.

Здесь даже есть латы рыцаря. Фото: Авито

Зато латы рыцаря в холле впечатляют. Впрочем, как и ванна с мансардными окошками - очень мило.

Ванна с мансардными окошками. Фото: Авито

А вы какой бы из этих дворцов прикупили? Или у вас другие представления об уютном доме? Каким был бы коттедж вашей мечты? Обсудим в комментариях.