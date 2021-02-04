«Бил и унижал, а я терпела»: самарчанка рассказала, как решилась сбежать из Азербайджана от мужа-тирана

Насте пришлось терпеть побои от когда-то внимательного и заботливого мужа. Фото: Globallookpress

- Говорила мне мама – не ходи за него замуж, а я влюбилась как кошка, и никого кроме него даже знать не хотела, - сейчас Настя вспоминает обо всем случившемся рассудительно, почти спокойно. Но еще год назад ей было совсем не до смеха.

«Куда я с тремя детьми подамся?»

История знакомства юной самарчанки и горячего восточного красавца Джафара банальна и похожа на тысячи других. Случайная встреча, моментально вспыхнувшая симпатия. Джафар ухаживал красиво и настойчиво. Цветы, подарки, романтические прогулки – и 18-летняя Настя не устояла. Бурный роман, как в сказке, закончился свадьбой. Мать пыталась было предостеречь дочку от необдуманного поступка – мол, молодая еще, погуляй, закончи учебу, получи профессию, но влюбленная Настя ее и слушать не хотела.

Вскоре после свадьбы Джафар заявил – мол, нужно вернуться обратно в Азербайджан. Настя послушно бросила колледж и отправилась за мужем в незнакомую страну. Поначалу казалось, что сказка продолжается, но красивая жизнь длилась недолго. Скоро Настя забеременела. Родился малыш, потом второй, третий…

Из легкомысленной красотки Настя превратилась в замотанную постоянным недосыпом, детским плачем и домашним хозяйством женщину. В семье начались финансовые проблемы, а найти хоть какую-то работу без образования и с тремя маленькими ребятишками на руках для Насти оказалось совершенно невозможным. Изменился и Джафар. Все чаще он упрекал жену – дескать, сидишь дома, не работаешь - да на что ты вообще годишься? Вслед за унижениями начались побои.

- Ударит, я стерплю, уйду в уголок, поплачу – и снова возвращаюсь готовить обед, - вспоминает Настя. – Думала – куда я с тремя детьми, без работы в чужой стране подамся? Родители к тому времени умерли, возвращаться домой было некуда. Да и детей без отца оставлять было жалко. Все надеялась, что что-то изменится…

«До Самары ехала как в тумане»

Но время шло, а ситуация не менялась к лучшему. Наоборот, упреки становились все острее, побои – сильнее и чаще. И однажды Настя не выдержала. В очередной раз избив жену, Джафар уехал работать. А Настя покидала в сумку детские вещи, белье, схватила детей, документы, все имеющиеся деньги, и бросилась на вокзал. До родной Самары доехала как в тумане, по дороге позвонила старым подружкам, и слезно попросила приютить. Девушке повезло – одна из них согласилась помочь старой приятельнице и пустила на постой. Правда, предупредила, что долго жить так не получится, и лучше сразу начать искать другое жилье.

Но Насте повезло еще раз – одна из прежних подружек вспомнила, что в Самаре есть Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна». И посоветовала обратиться туда за помощью.

- Когда 26-летняя Настя появилась у нас на пороге с тремя малышами, старшему из которых было всего пять лет, то она сразу поразила нас своей целеустремленностью, - вспоминает руководитель центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова. – Она с порога заявила, что готова на все, лишь бы начать с детьми новую жизнь – без насилия и унижений.

Насте дали крышу над головой, еду и помогли найти работу. Благодаря взаимопомощи со стороны других обитательниц, которые по очереди присматривали за детьми, она получила возможность полноценно трудиться и начала зарабатывать свои первые деньги.

- В какой-то момент Настя засомневалась – так ли она правильно поступила, уехав от мужа? Может быть, стоит вернуться, помириться и терпеть дальше? – вспоминает Ирина Серебрякова. – Но мы постарались сделать все, чтобы объяснить ей – в ситуации домашнего насилия агрессоры не меняют своего поведения. И такая жизнь точно не пойдет на пользу ни ей, ни детям. К счастью, Настя прислушалась к нам и решилась продолжать строить свою жизнь самостоятельно, без мужа-тирана.

За полгода накопила на квартиру

Серьезной подмогой для Насти стал проект «Ты не одна – старт в новую жизнь», который в этом году получил президентский грант. В рамках этого проекта женщинам помогают получить собственное жилье.

- Когда к нам приходит женщина, у которой двое или более детей, то первое, что мы спрашиваем – потратила ли она уже свой материнский капитал. Для многих это реальный шанс получить свое жилье, наши юристы помогают все оформить, - объясняет Ирина Серебрякова.

У Насти был материнский капитал за третьего ребенка, и это стало для нее хорошей отправной точкой. Кроме того, как раз началась пандемия, выплаты на детей. В центре Настя не платила ни за жилье, ни за еду, и смогла все зарабатываемые деньги откладывать. Все это позволило женщине уже через полгода накопить нужную сумму, купить двухкомнатную квартиру в Октябрьске и перебраться туда с детьми.

- В Октябрьск уехало еще несколько наших воспитанниц, - рассказывает Ирина Серебрякова. - Там доступное жилье, там есть работа, кроме того, женщины держатся вместе и помогают друг другу.