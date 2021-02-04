«В его рану пальчик помещается»: в Самарской области двухлетний малыш продырявил язык в детском саду

Из-за травмы Илюша испытывает проблемы с речью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Плакал и не мог остановиться

Жительница села Подстепки, расположенного недалеко от Тольятти, Анастасия Фортуна бьет тревогу. Ее двухлетний сын Илья осенью прошлого года получил серьезную травму языка. Женщина считает, что за мальчиком не доглядели в частном детском саду и пытается привлечь руководителей учреждения к ответственности.

Все произошло 25 ноября 2020 года. Илюша приехал с папой домой и начал безостановочно плакать. Ничего, кроме как «язык, больно», он произнести не мог.

— Я посмотрела, а у него там дырка в середине языка и как-то наискосок, такая, что в нее пальчик может поместиться. Пробито до мышц. Снизу травмы нет, то есть, он не мог сам умышленно из-за баловства себя так прокусить. Все залито кровью, она текла, не останавливалась, — рассказывает Анастасия корреспонденту «КП-Самара».

По словам нашей собеседницы, медики квалифицировали ранение малыша, как «легкий вред здоровью».

— У него сейчас проблемы с языком. Форма поменялось, для нормального его функционирования понадобится пластическая операция, — делится Фортуна.

Нет состава преступления

Анастасия уверена, что в случившемся с ее младшим ребенком виноваты именно в сельском детсаду, в который, к слову, до недавних пор ходил и старший — 4-летний Матвей.

— Илья говорит, что упал. Все сотрудники садика уверяют, что не знают, что случилось, что все было нормально, он улыбался и ни на что не жаловался, — продолжает расстроенная мама. — Мы думаем, что Илья получил рану с 10-ти до 12-ти дня, не позже, потому что воспитатели уже за обедом заметили у него кровь. Предполагаю, что он упал на крыльце, там, где предбанник — скользкая плитка. Стоматологи сказали, что рана странная, язык пробит верхними зубами и очень глубоко.

Родители уже отдали мальчика в другой детский сад Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дело дошло до следователей, которые побывали на месте происшествия и побеседовали с тамошними работниками. Свидетели подтвердили, что у воспитанника была рана, во время обеда он ничего не ел, а на кружке были следы крови. Но Илюша ни на что не жаловался, улыбался, общался, да и повреждение не выглядело пугающе. Обращаться к медикам в саду посчитали ненужным. Судя по отзываем в социальных сетях, другие родители тоже на стороне представителей учреждения.

— В ходе проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел по факту халатности и оказания услуг, несоответствующих требованиям безопасности. Заявители могут обжаловать это постановление, — объяснили правоохранители.

Все зависит от обстоятельств

Близкие пострадавшего при поддержке сразу нескольких адвокатов не собираются останавливаться на достигнутом и все-таки планируют добиться справедливого, по их мнению, вердикта. Более того, они возмущены тем, что их самих называют виноватыми в травме сына.

— Мы хотим добиться публичных извинений и компенсации. Мне кажется, что проверка проведена формально. Мы уже подали жалобы в суд и другие структуры, — отмечает Фортуна.

Добиться возбуждения уголовного дела будет непросто. Специалисты указывают, что должно совпасть несколько факторов.

— Речь об этом можно вести только при наличии у ребенка каких-то существенных повреждений, вреда здоровью. Если таких обстоятельств нет, то можно говорить только о гражданской ответственности, которую устанавливать и доказывать придется в суде, — говорит юрист Сергей Хальченко. — При отсутствии нарушений в действиях руководства детского сада или отдельных сотрудников, не будет и ответственности. Если легкий вред здоровью мальчика не был причинен умышленно, то в возбуждении уголовного дела также могут отказать. Если установлено, что он был причинен в результате ненадлежащего оказания услуг садом, то можно рассчитывать на компенсацию вреда и затрат на лечение.

Сейчас разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.