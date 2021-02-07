Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 7 февраля 2021 года

Во всех регионах продолжается вакцинация от COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с COVID-19 в городах одного из самых популярных туристических маршрутов страны Золотого кольца, как и по всей России, остается тревожной. Однако улучшения есть. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 7 февраля 2021 года.

В Ярославской области губернатор Дмитрий Миронов объявил, что от коронавируса привились больше 18 тысяч человек. Недавно регион получил еще 10 080 доз СпутникаV.

Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для граждан старшего возраста. Людям 65+ придется посидеть дома еще как минимум до 21 февраля.

- Представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку, - уточнили региональные власти.

При этом от самоизоляции освободили людей, которые привились от коронавируса и у которых есть справка о выявлении антител.

При этом во всех регионах действует масочный режим. Это значит, что надо запастить масками, перчатками и антисептиком.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 841 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1542 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1630 (+13)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8986 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9871 (+51)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8190 (данные на 5 февраля).

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30