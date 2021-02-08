Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 8 февраля 2021 года

Бизнесу помогают, прививки от ковида делают - в городах, входящих в Золотое кольцо, верят в лучшее
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в жизнь жителей нашей страны. Кроме обязательного масочного режима и тотальной дезинфекции, изменения затрагивают экономические сферы и отражается на продолжительности жизни населения. Рассказываем, как и чем живут в пандемию города, которых входят в Золотое кольцо.
Носить маски в общественных местах, в транспорте и магазинах теперь нужно везде. В регионах также начали прививать людей от коронавируса, в Ярославской области, к примеру, по словам местного губернатора Дмитрия Миронова, уже прививки сделали более, чем 18 тысяч человек.
Государство с прошлого года оказывало всяческую поддержку бизнесу, который сильно пострадал из-за пандемии. В Костромской области по программе льготного кредитования выделили 168 займов на 329 млн рублей – эти деньги предназначены для выплаты зарплат сотрудникам, и проценты по займу не взимаются. Еще 1,9 млн рублей местные предприятия получили под 2% годовых, но и они смогут быть списаны, если организации сохранят не менее 90% от общей численности своих сотрудников.
Есть и грустные новости: в Ивановской области сотрудники ЗАГС опубликовал показатели смертности, и оказалось, что за 2020 год в регионе умерли 17 523 человека - это на 9% выше, чем в 2019 году. Местные журналисты провели исследование, чтобы понять, связано ли это с ковидом и пришли к выводу, что да, вполне возможно, что пандемия негативно повлияла на смертность в регионе.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 849 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1557 (+15)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1634 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9009 (+23)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9871 (данные на 6 февраля).
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8190 (данные на 5 февраля).
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30