Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 8 февраля 2021 года

Бизнесу помогают, прививки от ковида делают - в городах, входящих в Золотое кольцо, верят в лучшее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в жизнь жителей нашей страны. Кроме обязательного масочного режима и тотальной дезинфекции, изменения затрагивают экономические сферы и отражается на продолжительности жизни населения. Рассказываем, как и чем живут в пандемию города, которых входят в Золотое кольцо.

Носить маски в общественных местах, в транспорте и магазинах теперь нужно везде. В регионах также начали прививать людей от коронавируса, в Ярославской области, к примеру, по словам местного губернатора Дмитрия Миронова, уже прививки сделали более, чем 18 тысяч человек.

Государство с прошлого года оказывало всяческую поддержку бизнесу, который сильно пострадал из-за пандемии. В Костромской области по программе льготного кредитования выделили 168 займов на 329 млн рублей – эти деньги предназначены для выплаты зарплат сотрудникам, и проценты по займу не взимаются. Еще 1,9 млн рублей местные предприятия получили под 2% годовых, но и они смогут быть списаны, если организации сохранят не менее 90% от общей численности своих сотрудников.

Есть и грустные новости: в Ивановской области сотрудники ЗАГС опубликовал показатели смертности, и оказалось, что за 2020 год в регионе умерли 17 523 человека - это на 9% выше, чем в 2019 году. Местные журналисты провели исследование, чтобы понять, связано ли это с ковидом и пришли к выводу, что да, вполне возможно, что пандемия негативно повлияла на смертность в регионе.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 849 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1557 (+15)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1634 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9009 (+23)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9871 (данные на 6 февраля).

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8190 (данные на 5 февраля).

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30