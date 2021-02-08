«Лыжня России – 2021» в Самаре: дата зимнего кросса, где пройдет, как зарегистрироваться

"Лыжня России - 2021" в Самаре пройдет 13 февраля. Фото: Антон СЕНЬКО

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021» в Самаре намечена 13 февраля. Центральные старты пройдут в учебно-спортивном центре «Чайка» в поселке Управленческий. На лыжню сможет выйти любой желающий – независимо от возраста и спортивной подготовки, участие в марафоне – бесплатное.

По традиции в программе лыжных соревнований будут забеги на 5 и 10 километров по возрастным категориям, детский старт, старт на сдачу норм ГТО и массовый забег на символическую дистанцию 2021 метр. В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на массовом забеге будут стартовать группами по 50 человек.

Чтобы подать заявку на участие, нужно предоставить в комиссию соревнований документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, допуск от врача (до 18 лет – на все дистанции обязательно, старше 18 лет – на дистанции 5 и 10 км). На массовый забег допуск врача не требуется.

Комиссия по допуску участников на самарскую «Лыжню России» будет работать с 9 по 13 февраля на базе учебно-спортивного центра «Чайка». 9 февраля комиссия будет работать с 14.00 до 20.00, с 10 до 12 февраля – с 12.00 до 20.00. В день соревнований, 13 февраля с 8.30 до 12.00 будут принимать только заявки на массовый забег.

В 2021 году на массовый старт будут выходить по 50 человек. Фото: Антон СЕНЬКО

Программа «Лыжни России 2021» в Самаре

Соревнования начнутся в 10.00 со стартов на 5 километров по возрастам.

В 10.00 на дистанцию выйдут юноши 2003-2005 года рождения. В 10.06 – девушки 2003-2005 года рождения.

10.12 стартуют юноши 2006 – 2008 г.р., 10.18 – девушки этого же возраста.

В 10.25 на лыжню выйдут женщины 1957-1971, 1972 – 1986 годов рождения.

С 10.30 до 10.45 пройдет официальная церемония открытия соревнования «Лыжня России – 2021».

В 10.45 на старт на 10 км выйдут мужчины 1987 – 2002 года рождения.

В 10.55 стартуют мужчины 1972 – 1986 г.р. на 10 километров.

11.00 – женский старт на 10 км для спортсменок 1987 – 2002 года рождения.

В 11.05 выйдут на старт мужчины старшей возрастной категории 1957 – 1971 года рождения.

С 11.15 до 11.55 пройдет церемония награждения победителей и призеров на дистанциях 5 и 10 км.

В 12.10 на старт выйдут те, кто решил сдать норматив комплекса ГТО.

В 12.20 откроется старт массового забега на 2021 метр. Любители зимнего спорта будут выходить на лыжню группами по 50 человек.

Чтобы «Лыжня России» стала для самарцев настоящим праздником, на «Чайке» для спортсменов и болельщиков подготовили культурно-развлекательную программу, откроются площадки для активного отдыха, для детей и взрослых проведут спортивные конкурсы.

На "Чайке" будут не только соревнования, но и праздничные мероприятия. Фото: Антон СЕНЬКО

Прогноз погоды на 13 февраля 2021 года

В день стартов «Лыжни России» в Самаре будет легкий морозец -6 градусов, облачно, пройдет снег. Ветер ожидается юго-восточный около 2 м/с, влажность воздуха - более 80%.