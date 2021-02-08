В Орске женщина зарезала свою двухлетнюю внучку и выбросила ее тело на улицу

Тело убитой местные жители нашли возле многоквартирного дома Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В обстоятельствах страшной трагедии разбираются правоохранители Оренбургской области. Они расследуют зверское убийство 2-летней девочки, совершенное в ночь с 7 на 8 февраля в городе Орске. Подозреваемой в расправе является бабушка погибшей.

Тело малышки очевидцы обнаружили 8 числа около полуночи возле подъезда многоквартирного дома на улице Короленко. Прибывшие на место эксперты зафиксировали на шее ребенка множественные колото-резанные раны.

- За совершение убийства задержана 60-летняя жительница города. По версии следствия, она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ножом телесные повреждения своей 2-летней внучке, - сообщают в Следственном комитете России.

По словам местных жителей, родители жертвы были в это время гостях, а у бабушки был также в гостях старший брат. По некоторым данным, именно на глазах мальчика все и случилось.

Соседи задержанной в шоке. Весь подъезд в крови, на входе в дом тоже следы, напоминающие о страшном ЧП.

Семью фигурантов этой жуткой истории их знакомые описывают как не самую благополучную. Проблемы со спиртным бывали, но до такого не доходило никогда. В то же время следователи и Оренбургской области выясняют, на все ли жалобы реагировали сотрудники социальных служб.

- Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. К настоящему времени подозреваемая задержана, произведен осмотр места совершения преступления, для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая смерть человека, - отмечают в СК РФ.

Орская прокуратура тоже начала проверочные мероприятия. В надзорном ведомстве хотят понять, в каких условиях жила девочка, и насколько эффективно работали органы опеки. Разбирательства продолжаются.