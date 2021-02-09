Пандемия коронавируса внесла коррективы во многие сферы жизни. Пострадал и туризм. Гражданам рекомендуют оставаться дома, однако для тех, кто не в силах больше сидеть в четырех стенах, рассказываем, что известно о коронавирусе в городах Золотого кольца на 9 февраля 2021 годаВ стране продолжается вакцинация от COVID-19. В Ярославской области, например, привились больше 20,6 тысячи человек.Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Например, во Владимирской области с 8 февраля учебные заведения среднего профессионального и дополнительного образования вернулись к традиционному режиму работы. Ранее ученики техникумов и колледжей занимались дистанционно.Власти Костромской области рассказали, что выдали 168 займов льготного кредитования, чтобы бизнес мог сохранить рабочие места. Общая сумма этих займов – 329 млн рублей.Есть и грустные новости. Например, в Ивановской области ЗАГС опубликовал показатели смертности. Оказалось, что в 2020 году умерло на 9% людей больше, чем в 2019 году. Эксперты и журналисты пришли к выводу, что это, вполне возможно, связанно с коронавирусом.Во всех регионах продолжает действовать масочный режим. Так что не забудьте запастись масками, перчатками и антисептиком.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 858 (+9)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1568 (+11)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1634 (+0)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 9032 (+23)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районахМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 10070 (+137)9871 (данные на 6 февраля).Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 8262 (+27)Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30