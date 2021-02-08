План провалили, надежда на спрос: что происходит в строительной отрасли Самарской области

Строители уверяют, что при наличии спроса могут ускорить и увеличить объемы ввода жилья Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

План по вводу жилья в Самарской области в прошлом году выполнить не удалось – даже с учетом корректировок. Первоначально построить хотели 2,2 млн квадратных метров, план пришлось снижать до 1,428 млн кв. метров. И все равно не получилось. По данным минстроя, за 2020 год в регионе было введено 1,401 млн квадратных метров. Это 98% от скорректированного плана и на 24% меньше, чем удалось построить в 2019 году. При этом в ведомстве обещают, что жизнь станет лучше. Планы по вводу новых квадратных метров на этот год далеко не самые внушительные за последние годы. В 2021 году в Самарской области собираются построить 1,7 млн квадратных метров жилья. Почти половину годового плана по вводу жилья традиционно возьмет на себя областная столица. Как заявили в мэрии, в Самаре до конца 2021 года должны ввести в эксплуатацию более 800 тысяч кв. метров. Как стало известно во время встречи главы города с застройщиками, планируется, что в этом году разрешение на строительство на территории Самары получат 27 компаний.

В зоне риска

При этом среди всех домов, которые должны построить, сдать и заселить, есть те, что находятся в группе риска и вызывают у властей больше всего беспокойства. Пока в список домов, которые могут не успеть достроить в срок, попали три объекта. Это дома №№5 и 15 по ул.Демократической, застройщиком которых выступает ООО «Конструкторское бюро: Проект Куйбышев», а также дом на ул.Ставропольской, 51А, который строит ООО «Прогресс-Н». - По состоянию на январь 2021 года в реестре проблемных объектов Самарской области было включено 49 недостроев, - сообщили журналисту «КП-Самара» в облминстрое. – В 2020 году в реестре было 64 таких объектов, 15 из них удалось их него исключить. В 2021 году работа по решению проблем обманутых дольщиков будет продолжена.

Ипотека помогла

Основным драйвером стимулирования спроса и развития строительной отрасли в 2020 году стала программа ипотеки с господдержкой. В начале пандемии продавцы и покупатели заняли выжидательную позицию, и ипотека с господдержкой с процентной ставкой в 6,5% годовых стала тем стимулом, который помог стабилизировать спрос. В результате активность покупателей даже выросла. Так, по данным Объединенного кредитного бюро в 2020 году в Самарской области было выдано 38,9 тысяч ипотечных кредитов. Это на 24% больше, чем в 2019 году (тогда банки оформили 29,4 тысяч жилищных займов). Средний размер ипотечного кредита в целом по рынку в Самарской области по данным аналитического отдела ЦИАН составил 1,91 млн рублей, что на 138 тысяч больше, чем в 2019 году.

Последствия спада

Тем не менее, объемы строительства в Самарской области остаются на одном уровне уже не первый год. Например, в 2019 году в регионе было введено в эксплуатацию 1,841 млн кв. м жилья при плановом задании 1,986 млн кв.м. В 2018 году в Самарской области построили 1,782 млн кв.м., в 2017 году — 1,787 млн кв. м, в 2016 году - 1,874 млн кв.м. Эксперты говорят о том, что сегодняшние невысокие темпы возведения нового жилья - закономерное последствие спада в строительной отрасли в 2016-2018 годах. - Сейчас вводятся в эксплуатацию дома, которые начали строить в 2017-2018 годах. Проектировать их начали еще годом раньше, - отмечает главный редактор и издатель журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко. – Это было время спада на строительном рынке. Так что все застройщики, в том числе в массовых проектах на окраинах, строили планы исходя из консервативного сценария. Поэтому сейчас все меры по стимулированию и господдержке работают лишь отчасти. В то же время сами застройщики уверяют, что в состоянии быстро нарастить объемы вводимого жилья – был бы спрос. - Два-три года назад спрос был примерно на 25% ниже того объема, который вводили в эксплуатацию, - рассказала председатель общественного совета при министерстве строительства Самарской области, председатель правления ГК «Финстрой» Любовь Савельева. – Поэтому строители снизили темпы. Сейчас мы видим рост спроса, несмотря на пандемию. Бизнес перестраивается очень быстро, и если будут продажи, то строители смогут оперативно нарастить объемы строительства и ввести больше жилья, чем в прошлом году.