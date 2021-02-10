Коронавирус в городах Золотого кольца пока что не сдает позиции. Хотя во многих городах и районах исторического пояса ситуацию удалось стабилизировать и города вернулись к нормальной жизни, опасность заразиться остается достаточно высокой, поэтому нужно соблюдать все рекомендованные предосторожности. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 10 февраля 2021 года.Коронавирусные ограничения в городах Золотого кольца постепенно снимают. Правда, не все и не везде. Например, во Владимирской области на этой неделе учреждения профессионального и дополнительного образования вернулись к традиционному очному режиму работы. А вот самоизоляцию для пожилых продлили. В Ивановской области круглогодичные санатории открываются для младших школьников 1-4 класса.Во всех городах Золотого кольца продолжается массовая вакцинация. Например, в Ярославской области она затронула уже 20634 человекО ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 868 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1575 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1644 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 9052 (20)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 10149 (+43)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 8291 (+29)Самоизоляция: для лиц старше 65 летГорячая линия 8-800-550-50-30