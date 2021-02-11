В День защитника Отечества принято поздравлять не только людей в погонах. Мы давно отмечаем 23 февраля как день всех мужчин. В России это – государственный праздник и выходной день, поэтому его можно провести интересно и насыщенно. В городе к этой дате готовят праздничные мероприятия в театрах, концертных залах, музеях и кинотеатрах. Возможно, билет на спектакль или необычная экскурсия станут оригинальным подарком вашему защитнику.«Тенора XXI века» на сцене оперного театра (6+)23 февраля на сцене Самарского театра оперы и балета будут звучать прекрасные мужские голоса. Здесь пройдет концерт, посвященный юбилею народного артиста России Александра Сибирцева, который многие годы был солистом и директором нашего театра.В программе концерта – любимые арии и сцены из русских и зарубежных опер. В концерте примет участие сам юбиляр – профессор Александр Сибирцев, а также солист Большого театра России Максим Пастер, заслуженный артист России Александр Захаров, солист московского театра «Новая Опера» и театра Oper Leipzig Сергей Писарев, солист московского театра «Новая Опера» Георгий Фараджев, солист московского театра «Новая Опера» Дмитрий Бобров и художественный руководитель арт-проекта «Тенора XXI века» Дмитрий Сибирцев.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.КОГДА: 23 февраля, 18.30.ЦЕНА: 300 – 3000 руб.«Дон Жуан» в драматическом театре (16+)23 февраля в драматическом театре расскажут историю о легендарном покорителе женских сердец Дон Жуане. Пьесу Мольера в самарские актеры расскажут по-новому. Дон Жуан в исполнении Дениса Евневича – откровенно брутален и циничен, легко порхает по жизни, изящно избегая опасных конфликтов…ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.КОГДА: 23 февраля, 18.00.ЦЕНА: 200 – 1000 руб.«Красное вино Победы» в театре «Самарская площадь» (12+)В День защитника Отечества покажут спектакль по произведению Евгения Носова о тех, кто отдал жизнь за Родину.Великая Отечественная война близится к концу, в тыловом госпитале раненые ждут известия о долгожданной победе. И вот она уже близко – бойцам налили по стакану красного вина отметить великий праздник. Но некоторым так и не удастся дождаться известия о Победе, они умрут за миг до радостной вести. И тогда каждый из раненых бойцов выпьет из нетронутого стакана по глотку вина, поминая товарища.ГДЕ: театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.КОГДА: 23 февраля, 18.00.ЦЕНА: 100 руб.Спектакль «Мужской род, единственное число» с московскими звездами (12+)Этот спектакль станет отличным подарком для любителей легкого французского юмора. Авторы комедии с элементами детектива – французские драматурги Жан-Жак Брикер и Морис Ласег. Сюжет спектакля незатейлив, но гарантирует, что вы проведете вечер в отличном настроении. Маленьким шедевром спектакль сделает участие московских звезд театра и кино – Александра Носика, Сергея Ефрмова, Андрея Кайкова, Галины Даниловой и Ксении Гизбрехт.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 23 февраля, 18.00.ЦЕНА: 750 – 3500 руб.«Две военные площади»23 февраля самарцев приглашают на познавательную двухчасовую краеведческую прогулку под названием «Две военные площади». Речь пойдет о площади Куйбышева и площади Чапаева, можно будет узнать, с какими историческими событиями Великой Отечественной войны связаны эти знаменитые самарские локации. Экскурсанты побывают в Доме-музее Михаила Фрунзе и узнают интересные факты о гражданской войне в Самарской губернии.Забронировать места на экскурсию можно по телефону 8-927-692-13-45.КОГДА: 23 февраля, 11.00.ЦЕНА: 350 руб., 300 руб. – пенсионерам, 250 руб. – школьникам. В стоимость билетов входят прогулка и входные билеты в музеи.«Курс молодого бойца в Русской слободе»Эта тематическая праздничная программа, подготовленная специально к 23 февраля, предназначена прежде всего будущим защитникам Отечества, но и взрослым она будет интересна. Тех, кто рискнет испытать свою силу и ловкость, ждут: стрельба из лука, катание на лошади, метание ножей, историческая военная эстафета, примерка доспехов в кузнице, сборка-разборка автомата Калашникова, ППШ и пулемета Дегтярева. В этот морозный февральский день всех согреют горячим чаем из настоящего самовара, в соцсети можно будет запостить массу оригинальных фото.ГДЕ: сбор группы на экскурсию у храма на Барбошиной поляне.КОГДА: 23 февраля, 9.30.ЦЕНА: 1300 руб. Купить экскурсию можно по ссылке.«Удивительная Самара» с посещением бункера СталинаГлавная туристическая фишка Самары – бункер Сталина, глубиной в 12-этажный дом. И 23 февраля у вас будет возможность попасть туда с экскурсией. Этот объект был засекречен долгие годы, и до сих пор далеко не каждый житель нашего города знает, где он находится, и не каждый бывал в нем. Это грандиозное инженерно-техническое сооружения было построено за рекордные 9 месяцев в условиях полнейшей секретности, а пользоваться им в случае ЧС можно и сейчас. А после посещения бункера все отправятся на прогулку по улицам старой Самары, чтобы узнать, почему наш город в XIX веке называли «Русским Чикаго» и «Волжским Новым Орлеаном».ГДЕ: место встречи – площадь Чапаева, ул. Фрунзе, 169, окончание - на площади Революции.КОГДА: 23 февраля, 16.00.ЦЕНА: 400 руб.Автобусная экскурсия «Королевство тюбингов»Заканчивается последний месяц зимы, и нужно успеть насладиться катанием со снежных горок. На эту 9-часовую экскурсию 23 февраля можно отправиться всей семьей или дружной компанией. Гостей ждут 18 снежных горок разной высоты, 2 канатные дороги с трехуровневой системой безопасности, мангалы, теплые беседки и шатры. Детей будут развлекать аниматоры. За дополнительную плату можно пострелять в тире, взять на прокат снегоход, квадроцикл или покататься на собачьей упряжке. Пообедать и согреться можно в кафе.Записаться на экскурсию можно по тел. 8-927-015-17-27 (вайбер, вотсап), https://vk.me/ekskursii_po_samareГДЕ: выезд от площадки у «Магнита». Проспект Кирова, 308.КОГДА: 23 февраля, 10.00.ЦЕНА: 1100 – 2100 руб.Автобусная экскурсия «Зимний отдых по-самарски»Все удовольствия в одной экскурсии – прогулка по окрестностям живописного Замка Гарибальди, поездка в питомник ездовых собак-маламутов, где можно будет покататься на упряжке и самому попробовать себя в качестве каюра, а затем обед в ресторане на берегу Волги с возможностью любоваться панорамой заснеженной реки. Сжигать калории после обеда можно будет на катке или тюбинговых горках. А под занавес долгой зимней прогулки всех пригласят в банный комплекс с сауной, хамамом, аромапарной и бассейном.Записаться на экскурсию можно по тел. 8-927-015-17-27 (вайбер, вотсап), https://vk.me/ekskursii_po_samareГДЕ: выезд из Самары на площадке у магазина «Магнит», проспект Кирова, 308.КОГДА: 23 февраля, 10.00.ЦЕНА: 2890 – 2490 руб.«Необычный обед»Пригласите вашего защитника в честь праздника на «Необычный обед». В лучших заведениях Самары вам предстоит отведать первое, второе и замечательный десерт.На первое в «Лагманной» вам предложат любимое блюдо завоевателя Чингисхана – шурпу, на второе пиццу по настоящим итальянским рецептам в «Таверне Дома Сивре», запить сытный обед можно будет бокалом домашнего итальянского вина. В шоколадной мастерской «Горький» экскурсантов ждет дегустация нескольких сортов шоколада, а в кофейне «8 атомов» научат варить вкусный кофе. И все это под рассказы о тех местах, где вы побываете. Записаться на экскурсию можно здесь или по телефону 8-927-015-17-27.ГДЕ: начало экскурсии в «Лагманной», ул. Некрасовская, 48.КОГДА: 22 февраля, 13.00.ЦЕНА: 1300 – 1200 руб.«Историко-пивная прогулка»Любители пенного напитка оценят такой необычный подарок к 23 февраля.Всем известно, что Жигулевский завод – одна из достопримечательностей Самары и ее гордость. Австриец фон Вакано сделал в конце XIX века Самару пивной столицей России. И экскурсия на 23 февраля будет посвящена истории пивоваренного дела в нашем городе. А завершится праздничная прогулка по улицам Самары в гастробаре «Проливошная», где всех ждет дегустация нескольких сортов крафтового пива. Опытный пивовар расскажет о культуре пития, как он создает свое пенное и с какими продуктами можно сочетать тот или иной сорт пива.Записаться на экскурсию можно в сообщении в группе, по телефону 8-927-015-17-27 (вайбер, ватсап).ГДЕ: начало экскурсии у памятника в сквере Пушкина, окончание – на площади Революции.КОГДА: 23 февраля, 16.00.ЦЕНА: 800 руб.«О Самаре со вкусом»Еще Наполеон знал, что путь к сердцу солдата лежит через желудок! Экскурсия с дегустацией и мастер-классом ко Дню защитника Отечества подтвердит эту мысль. В праздничный день можно будет не только отобедать в нескольких ресторанах, но также услышать увлекательные истории о Самаре гастрономической и даже самому научиться готовить хачапури по настоящему грузинскому рецепту.На первое в этой гастрономической экскурсии – борщ с драниками в украинском ресторане «Корчма», на второе – вареные раки и фирменные закуски в раковарне «Пикник», на третье – сладости из кондитерской «Есть желание». А в завершение гости сами засучат рукава и приготовят хачапури в грузинском ресторане.ГДЕ: место встречи ТЦ «Молот», ул. Куйбышева, 84. Окончание экскурсии – ул. Галактионовская, 70.КОГДА: 23 февраля, 12.00.ЦЕНА: 1900 руб.