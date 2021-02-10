Реконструкция Ново-Садовой в 2021 году: что перекроют, какой будет развязка, как поедут машины

Пока ехать по ул.Ново-Садовой без пробок можно только на трамвае Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году в Самаре стартует реконструкция одной из главных магистралей города – улицы Ново-Садовой. Здесь собираются построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении с ул.Советской Армии. Предполагается, что эта мера позволит разгрузить городские магистрали и уменьшить пробки. Но ради этого самарцам придется потерпеть временные неудобства, связанные с ограничением движения на реконструируемом участке. Узнали все про реконструкцию Ново-Садовой в 2021 году: что перекроют, какой будет развязка, как поедут машины.

Какой будет развязка

В проектной документации обозначена протяженность реконструируемого участка ул.Ново-Садовой – она составит 1,1 километра. Проезжая часть дороги будет шестиполосной.

Развязка будет двухуровневой, вверх будет уходить участок ул.Ново-Садовой. Длина путепровода составит 574,35 метра. Предполагается, что по верхней дороге автомобили смогут беспрепятственно ехать прямо. А те, кто захочет повернуть на ул.Советской Армии или ул. 22 Партсъезда, должны будут ехать по нижнему уровню.

В первую очередь подрядчик займется сооружением дублеров для объезда

Сколько времени займет реконструкция

По контракту компания-подрядчик должна будет завершить все работы к декабрю 2023 года. При этом в 2021 году подрядчик займется подготовительными работами и устройством объездов. А само строительство путепровода запланировано на 2022-2023 годы.

Сколько денег потратят на двухуровневую развязку

Контракт на строительство развязки на ул.Ново-Садовой заключили с ООО «Самаратрансстрой». Стоимость контракта - 3,58 млрд рублей. Согласно расходным обязательствам регионального минтранса в 2021 году на развязку могут потратить до 1,4 млрд рублей, в 2022 году – миллиард, остальные средства – в 2023 году.

Какие работы будут проведены в 2021 году

В 2021 году строители планируют заняться работами по восстановлению и закреплению трассы, а также переустройством территории. Чтобы строительство развязки не привело к транспортному коллапсу, в каждую сторону будут построены двухполосные дублеры. Предполагается также снос нескольких мешающих реконструкции зданий. Предполагается, что строить непосредственно путепровод начнут не раньше 2022 года. С 3 февраля уже начались работы на участке от ул. 6-ая Радиальная до ул. XXII Партсъезда, из-за этого ограничено движение на двух участках.

Что и когда перекроют из-за ремонта Ново-Садовой

Из-за предстоящей реконструкции уже начали ограничивать движение транспорта. С 3 февраля ограничено движение по дублеру ул. Ново-Садовая по четной стороне, от дома № 184 до № 180. С 11 февраля, по сообщению регионального минтранса, будет также ограничено движение по дублеру ул. Ново-Садовая по нечетной стороне, от ул. Советской Армии до АЗС «Татнефть». Проехать здесь будет невозможно до завершения работ.

Точные сроки перекрытия других участков региональный минтранс пока не сообщает.