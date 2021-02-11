Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 11 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца начали снимать ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца постепенно отступают ограничения. Так, Московская область возвращается к обычной жизни, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, сейчас остались ограничения только на массовые мероприятия, при этом, регион, по сути, переходит в обычный режим жизни, а приоритетом становится развитие экономики.

Снятие ограничений особенно порадуют любителей спорта. В Подмосковье играет китайская хоккейная команда «Куньлунь» в КХЛ, «Химки» выступают в футбольной премьер-лиге, в Мытищах в баскетбольной Евролиге и Единой лиге ВТБ проводит матчи еще один клуб с названием «Химки».

В Ярославской области продолжают работать волонтерское движение. Добровольцы помогают врачам в организации вакцинации, а также работают с пациентами – отвечают на звонки в колл-центрах, раздают анкеты и памятки, информируют людей о ситуации и мерах профилактики.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 877 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1586 (+11)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1655 (+11)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9078 (+28)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 10 209 (+60)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8315 (+24)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30