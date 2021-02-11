Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 11 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца начали снимать ограничения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца постепенно отступают ограничения. Так, Московская область возвращается к обычной жизни, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, сейчас остались ограничения только на массовые мероприятия, при этом, регион, по сути, переходит в обычный режим жизни, а приоритетом становится развитие экономики.
Снятие ограничений особенно порадуют любителей спорта. В Подмосковье играет китайская хоккейная команда «Куньлунь» в КХЛ, «Химки» выступают в футбольной премьер-лиге, в Мытищах в баскетбольной Евролиге и Единой лиге ВТБ проводит матчи еще один клуб с названием «Химки».
В Ярославской области продолжают работать волонтерское движение. Добровольцы помогают врачам в организации вакцинации, а также работают с пациентами – отвечают на звонки в колл-центрах, раздают анкеты и памятки, информируют людей о ситуации и мерах профилактики.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 877 (+9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1586 (+11)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1655 (+11)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9078 (+28)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 10 209 (+60)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8315 (+24)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30