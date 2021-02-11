В Самаре сотрудники дорожно-патрульной службы смогли быстро сориентироваться в нестандартной ситуации. Во время утреннего дежурства на пересечении улиц Ново-Садовая и проспекта Ленина к патрульной машине подбежал молодой человек. Он был взволнован, рассказывал, что в его машине у беременной жены начались схватки и ему нужна помощь.Как выяснилось, пара направлялась в родильный дом, но попала в пробку. Схватки начали усиливаться, до больницы, в плотном потоке автомобилей, будущие родители не успели бы. Глава семьи принял решение просить помощи у сотрудников ДПС, которые, к счастью, оказались рядом.Не медля ни минуты, полицейские сели в патрульный автомобиль, и включив спецсигналы, начали прорываться через плотный поток автомобилей, сопровождая автомобиль супругов в роддом.Через полчаса, уже в стенах перинатального центра больницы имени Середавина, на свет появилась девочка. Отец малышки сразу позвонил полицейским и сообщил им радостную новость, выражая благодарность за отзывчивость и оперативность.Сейчас маму с дочкой уже выписали из роддома, женщина чрезмерно благодарна сотрудникам Госавтоинспекции старшим лейтенантам полиции Юрию Чекушкину и Алексею Захарову за помощь, ведь если бы не они, неизвестно чем закончились бы роды в автомобиле, стоя в многокилометровой пробке в час пик.