13 эстетических операций и услуг, которые помогают самарчанкам всегда оставаться прекрасными

В Самаре подарить женщине привлекательность и уверенность в себе помогут специалисты Центра пластической хирургии многопрофильной клиники «Реавиз» Фото: Олег ЗОЛОТО

Кто же откажется в 50 лет выглядеть на 40? Или избавиться навсегда от последствий тяжелой болезни? А еще - скорректировать некоторые врожденные особенности, чтобы чувствовать себя увереннее? Или вернуть своему телу привлекательность после родов?

Все мы хотим как можно дольше выглядеть здоровыми и молодыми. Для этого сейчас есть все возможности, начиная от домашних косметических процедур и заканчивая теми, которые предлагают профессиональные косметологи и пластические хирурги.

В Самаре подарить женщине привлекательность и уверенность в себе помогут специалисты Центра пластической хирургии многопрофильной клиники «Реавиз». В их числе - пластический хирург, онколог-маммолог, врач высшей категории с опытом работы более 25 лет Максим Поворознюк. К нему мы и обратились, чтобы узнать за какими эстетическими операциями чаще всего приходят жительницы Самары.

Пластический хирург, онколог-маммолог, врач высшей категории с опытом работы более 25 лет Максим Поворознюк

Липосакция – это про фигуру, а не килограммы

Самарские красавицы давно уже распробовали все возможности пластической и эстетической хирургии. Как отметил Максим Поворознюк, чаще всего жительницы нашего города хотят выполнить блефаропластику (пластику век) и мамопластику.

- Популярность тех или иных манипуляций зависит от возраста. Женщины 25-30 лет часто приходят для коррекции груди, липосакции или коррекции живота после беременности. Среди пациенток 30-45 лет более востребована липосакция. В возрасте 40-50 лет женщины больше внимания уделяют лицу и векам, - делится своим опытом Максим Поворознюк. При этом врач отмечает, что липосакция – это не метод похудения, как некоторые думают, а возможность убрать определенный объем жировой клетчатки из поверхностного слоя кожи, килограммы при этом остаются.

Результать блефаропластики, липофилинга верхнего и нижнего века. Пацинетка Максима Поворознюка

Одно из преимуществ Центра пластической хирургии многопрофильной клиники «Реавиз» - возможность проведения нескольких операций одновременно, под одним наркозом. Во время операции задействована целая команда. Врач работает вместе с реаниматологом, здесь же находятся и специалисты всех смежных направлений.

Кстати, клетчаткой после липосакции можно смоделировать какие-то другие участки тела. К примеру, наполнить грудь или поникшую кожу на лице. Так что переместить все лишнее с живота на бедра или в грудь, – совсем не фантастика.

Многие интересуются: а как ведет себя кожа после липосакции? Не повиснет ли она, если убрать скопившийся подкожный жир? И не останутся ли после такой процедуры шрамы?

- После липосакции шрамы практически незаметны. Не должно остаться и избытков кожи. Когда мы оцениваем возможность проведения операции, обязательно обращаем внимание на эластичность кожи, возраст, гормональный статус. В 99% случаев кожа подтягивается. Но, если мы видим, что в зоне, которую человек хочет изменить, уже имеется нависающая складка, вероятно, одной липосакцией ситуацию не исправить, придется иссекать избыток кожи, - рассказывает хирург.

Спейс-лифтинг, блефаропластика, подтяжка шеи и субминальной области. Пацинтка Дмитрия Неровного

Есть мнение, что липосакция поможет проявиться кубикам на прессе, которые застенчиво прячутся под слоем жира.

- Одно из современных направлений – липосакция высокого разрешения. При этом мы можем «прорисовать» кубики на животе, среднюю линию, боковые линии на животе. Этот же вариант подходит для «прорисовки» мышечного каркаса и на других участках тела, - утверждает Максим Поворознюк.

Грудь – это гармония

Пластика груди остается в топе популярных операций уже много лет. Для жительниц Самары доступно как увеличение, так и уменьшение груди. Для многих реконструкция молочной железы – возможность вернуться к полноценной жизни. В частности, это касается женщин, победивших онкологию.

- Подобные операции проводят для пациенток старше 19 лет. Раньше этого возраста я бы не рекомендовал даже задумываться на подобную тему, ведь организм еще развивается, гормональный фон остается нестабильным. Готовиться к операции недолго, главное, чтобы не было противопоказаний со стороны здоровья самой молочной железы. Подготовка занимает около 10 дней. Реабилитация длится два месяца. Вернуться к привычной жизни можно будет уже через несколько дней после процедуры, но придется пару месяцев ходить в компрессионном белье. И я рекомендую 7-10 дней побыть дома, - отмечает врач.

На время реабилитации также лучше не садиться за руль автомобиля. Во-первых, потому что при резких маневрах могут быть болевые ощущения, во-вторых, потому что ремень безопасности слишком давит на грудь.

Пластика: прихоть или необходимость?

Первые операции в сфере пластической хирургии были необходимостью. Они помогали искалеченным людям вернуть качество жизни и уверенность в себе.

- Пластическая хирургия стала активно развиваться в конце 19 - начале 20 века. Первая и Вторая мировые войны ускорили этот процесс. А затем, что закономерно, начала развиваться эстетическая хирургия. Вот и сегодня многие операции – вовсе не прихоть, а жизненная необходимость. Врожденные дефекты теперь исправляются в детском возрасте. Пластическая хирургия помогает и тем, кто проходит реабилитацию после травм, перенесенных операций. Хирурги своими умениями возвращают человека к активной жизни, в социум, - отмечает Максим Поворознюк.

После операции врачи Центра пластической хирургии многопрофильной клиники «Реавиз» обязательно остаются на связи с пациентом до полного его восстановления.

Максим Поворознюк со время приема

Главный принцип работы пластических хирургов – гармония

- Гармония – цель всех наших действий. Человек должен выглядеть и ощущать себя в гармонии с собой и окружающими людьми, - убежден Максим Поворознюк. - Если какие-то его внешние особенности негативно влияют на восприятие самого себя, - это повод обратиться к пластическому хирургу.

Перед хирургическим вмешательством пациент проходит необходимое обследование, сдает анализы, чтобы врач удостоверился, что пациент полностью готов к операции не только морально, но и физически. В некоторых случаях врач может и отговорить от операции.

- Красота - понятие субъективное. К тому же на многих пациентов слишком сильно влияют интернет и масс-медиа. Если я как хирург понимаю, что запросы пациента невыполнимы или могут повлечь за собой какие-либо негативные последствия, я обязательно об этом проинформирую и буду отговаривать от процедуры, - делится опытом врач.

В многопрофильной клинике «РЕАВИЗ» созданы максимально комфортные условия для пребывания пациентов

Услуги пластического хирурга

В многопрофильной клинике РЕАВИЗ выполняются следующие эстетические операции и услуги:

1. Омоложение лица: фейс-лифтинг, SMAS-лифтинг, блефаропластика, устранение «двойного» подбородка, подтяжка лба, пластика бровей, нитевой лифтинг лица и шеи, липофилинг лица.

2. Пластика носа: уменьшение, устранение горбинки, исправление формы, увеличение, устранение седловидной деформации и т.д.

3. Пластика губ: хирургическая и инъекционная.

4. Пластика ушных раковин.

5. Пластика груди: увеличение, подтяжка, уменьшение, исправление асимметрии молочных желез, коррекция сосково-ареолярного комплекса.

6. Пластика живота: абдоменопластика, липоабдоменопластика.

7. Бодилифтинг — подтяжка тела.

8. Липосакция лица и тела.

9. Пластика плеч.

10. Пластика бедер.

11. Исправление и коррекция послеоперационных рубцов, косметическое удаление новообразований кожи.

12. Исправление формы голеней.

13. Инъекционная контурная пластика лица: увеличение и коррекция формы губ, носогубных складок, средней зоны лица, слезных, глазничных, носогубных борозд, ботулинотерапия.

В многопрофильной клинике «РЕАВИЗ» созданы максимально комфортные условия для пребывания пациентов. Кроме того, операцию можно провести в выходные и праздники.

Все процедуры выполняются на современном оборудовании ведущих брендов. Есть возможность проведения операции в рассрочку. В период пандемии в клинике «РЕАВИЗ» соблюдаются все меры безопасности. При госпитализации пациенты обязательно проходят КТ грудной клетки.

КАК НАС НАЙТИ

Адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 243.

Тел.: 8 (846) 321-21-21.

https://reaviz.com/

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