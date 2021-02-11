Отец Семена Варламова: «Верю, что «Айлендерс» дойдут до финала дивизиона»

Семен Варламов перезагрузил карьеру «Нью-Йорк Айлендерс». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семен Варламов в этом сезоне НХЛ снова доказывает, что «Айлендерс» - это его команда. Он выдал несколько мощнейших матчей, пробил 500 игр в НХЛ и сейчас является одним из самых надежных голкиперов лиги. В программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» отец хоккеиста Александр Варламов оценил игру Семена, назвал фаворитов в битве за Кубок Стэнли и рассказал про адаптацию сына в Северной Америке.

- Игра сына радует. И в прошлом сезоне радовала, и в этом радует. Мне кажется, Семен просто вовремя перезагрузил свою карьеру. Он точно входит в десятку лучших вратарей лиги сейчас. Однако надо учитывать и то, что вратари по-разному отыграли начало сезона. Во многом из-за пандемии. Сейчас много матчей отменили, около шести команд сидят на карантине.

Про отсутствие болельщиков

- Поначалу отсутствие болельщиков на матчах очень сильно сказывалось. Когда ты играешь в тишине, не тот эффект. Я как-то раз спросил у Семена: «Для чего играет хоккеист?». Ведь хоккей – это в основном тренировочный процесс, иногда игры. Самая настоящая рутина. Семен тогда сказал: «Представляешь, ты тренируешься, а потом выходишь на игру, а там 20 тысяч зрителей в едином порыве гонят тебя вперед. От этого мурашки бегают по коже».

Сейчас хоккеисты привыкли, но все равно не хватает эффекта от зрителей на трибунах.

Когда вернутся болельщики? Это будет зависеть от вакцинации. Чем быстрее прививки сделает основная масса болельщиков (да и вообще населения), тем быстрее всех пустят на трибуны.

Про «Айлендерс»

- Оказалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» - это действительно команда Семена Варламова. Во-первых, там прекрасный тренерский состав во главе с Барри Троцом. Но я бы назвал здесь еще одного человека – это [генеральный менеджер «Айлендерс»] Лу Ламорелло, который пригласил Барри Троца. Это один из самых величайших генеральных менеджеров, он номер один в НХЛ.

То, что мне рассказывает о нем Семен, говорит, что это человек, который полностью погружен в хоккей. Он не знает, как жить без хоккея: он приходит на тренировочный каток первым и уходит последним. Он следит за всем.

В некоторых командах боссы и тренеры допускают, чтобы у хоккеистов была борода во время регулярного чемпионата. В «Айлендерс» во время сезона все должны бриться. Можно отпустить бороду только во время плей-офф. Это закон.

В команде еще много таких вещей, которые дисциплинируют.

Лу Ламорелло, Барри Троц и их помощники воскресили «Айлендерс». Два года назад «островитяне» не попадали в зону плей-офф. Сейчас все иначе.

Про претендентов на Кубок Стэнли

- Чего не хватило «островитянам», чтобы взять Кубок Стэнли? Все очень просто - в прошлом сезоне «Айлендерс» преградила путь «Тампа-Бэй», которая уже давно была готова взять Кубок Стэнли.

В прошлом году я предполагал, что «островитяне» дойдут до финала конференции, потому что это команда, которая заточена под плей-офф. И они это сделали, я этому очень рад.

В этом сезоне я предполагаю, что на Кубок Стэнли опять будет претендовать «Тампа», будет претендовать «Колорадо Эвеланш» - команда уже созрела – и, как ни странно для некоторых, «Вегас Голден Найтс». Ну и, может быть, «Бостон», у которого в этом сезоне, наверно, последний шанс взять трофей. «Бостон» стареет, его ждет перестройка. Может быть, уже в следующем сезоне там начнутся серьезные перестановки.

Про «Питтсбург» я ничего не говорю, потому что, на мой взгляд, «Пингвинз» с перестройкой чуть-чуть опоздали.

Считаю, что «Нью-Йорк Айлендерс» могут повторить свое достижение прошлого сезона – дойти до финала дивизиона. Я бы поставил на это.

У «островитян» сложный дивизион – «Бостон», «Филадельфия», «Вашингтон», «Нью-Джерси» и «Рейнджерс». Я считаю, что фаворит дивизиона – «Бостон Брюинз». Но будут ли они фаворитами плей-офф и поборются ли за Кубок Стэнли – не знаю.

Про Илью Сорокина

- Адаптация Ильи в Нью-Йорке проходит хорошо. Во-первых, потому что он туда рано приехал, познакомился с командой до того, как начались игры и до тренировочного процесса. У него сейчас более-менее хорошо с английским языком. Во время тренировок у Ильи все в порядке.

Почему не получается в матчах? Для того, чтобы легко войти в сезон, нужны нормальные тренировочные лагеря, товарищеские игры. Илья не понял, что такое Национальная хоккейная лига. Он приехал, тренировался, но не сыграл практически ни одной игры.

Защитники пока не понимают, как играть с Сорокиным.

Кроме того, когда играл Илья, эти матчи не удались «Айлендерс». Еще и в этом проблема. 0:5 от «Рейнджерс», например. Разве можно обвинить Сорокина в том, что он провалил эту игру? Конечно нет. Может быть, в одном случае он мог выручить, но во всех остальных – это не его вина. Просто команда неудачно сыграла, а Илье не повезло.

Сейчас Сорокин будет играть, когда команда наберет ход. Руководству не хочется подставлять Илью под соперников, чтобы потом говорили, что он провалил игру. В «Айлендерс» рассчитывают на Илью, не хотят надломить его психологически. Никто не сомневается, что Сорокин – отличный вратарь. У него есть все шансы заиграть.

Илье нужно выиграть одну игру и дело пойдет.

Повторюсь, он очень хороший вратарь и прекрасный человек. Я очень удивлюсь, если он не заиграет в НХЛ.

Про адаптацию Семена Варламова

- Когда хоккеист прилетает в США, ему полезно поиграть в АХЛ (вторая лига после НХЛ в Северной Америке). Это произошло и с Семеном, он играл за «Херши Беарс». Небольшой городок, огромная спортивная арена и очень хорошая команда.

Семен там был с самого начала на первых ролях, на него рассчитывали. Там он начал потихоньку адаптироваться к североамериканскому хоккею. Все говорят, что АХЛ – это беготня, безобразный хоккей, все дерутся, мясорубка. Я ничего такого не увидел. Если смотреть хоккей, а не вокруг него, то мне все нравилось. Если ты чего-то хочешь добиться, то через эту «мясорубку» надо пройти.

Вспомните Илью Брызгалова. Он очень долго играл в фарм-клубе и состоялся как хоккеист. Он прошел через АХЛ и на очень хорошем уровне выступал в НХЛ.

Помню первую игру Семена. Они ехали с «Херши Беарс» в автобусе по Техасу на очередной матч АХЛ. Семену звонит Саша Овечкин, говорит: «Сейчас тебя вызовут в основную команду, потому что вратарь получил травму». Это было очень неожиданно, а потом действительно был звонок, Семена сняли с автобуса, отвезли в аэропорт, и он улетел к «Вашингтону», который был тогда в Канаде.

Матч с «Монреалем» - самый большой дворец, 20 с лишним тысяч зрителей, каждый из которых настоящий фанат. Семен тогда рассказывал, что весь первый период он не понимал, где находится. Он играл, отбивал шайбы, но испытывал сумасшедшее волнение. Только после первого периода Семен пришел в себя.

В той игре он помог «Вашингтону», а «Вашингтон» помог ему. Семен отыграл очень хорошо, стал первой звездой, «Вашингтон» выиграл 2:1. Этот матч был очень важен с точки зрения психологии. Это, кстати, к вопросу о Сорокине. Илья приехал и получил 0:5 от «Рейнджерс» - это неприятное начало. Сейчас Илья сидит и думает: «А что не так?» С Семеном все получилось наоборот.

«Вашингтон» подводил Семена к основному составу постепенно. Но когда подвел, начались переговоры о том, в какой роли он будет в команде. На каком-то этапе не договорились, Семен уехал в «Колорадо».