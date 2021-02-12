Альфред фон Вакано - личность для Самары по-настоящему легендарная. Уроженец Австро-Венгерской империи, принявший российское гражданство и осевший в Самаре на долгие годы, он не только построил знаменитый Жигулевский пивзавод и стал настоящим «пивным королем» Российской империи, но и много занимался меценатством, благотворительностью, много делал для города, ставшего ему второй родиной. Неудивительно, что вокруг имени фон Вакано в Самаре до сих пор ходит немало легенд. Самая яркая из них связана с подземным ходом или даже ходами, якобы построенными австрийским пивоваром под самарскими улицами. 10 февраля в Самарской областной научной библиотеке открылась выставка, посвященная Альфреду фон Вакано. Представленные на ней уникальные архивные документы проливают свет на некоторые детали этой легенды.Версия 1: «пивопровод» до особнякаОдна из самых популярных версий легенды о «подземном ходе Вакано» - это так называемый «пивопровод». Поначалу фон Вакано построил себе особняк прямо на заводской территории (он сохранился до сих пор), однако в 1914 году оставил его одному из своих сыновей и перебрался в новый дом неподалеку от Драмтеатра (сейчас это ул.Рабочая,3). Однако якобы «пивной король» не мог и дня прожить без свежего пенного напитка. Поэтому дескать от пивзавода до особняка Альфреда фон Вакано был проложен специальный трубопровод, по которому свежесваренное пиво поступало прямиком домой к пивовару. Правда, историки в этой версии закономерно сомневаются.- Расстояние от пивзавода до особняка было совсем небольшим, а в распоряжении фон Вакано была целая конюшня и сотрудники, готовые доставить пиво в любой момент, - говорит ведущий библиограф Самарской областной библиотеки Лариса Доброскок. – Поэтому нужда в таком «пивопроводе» была весьма сомнительной.Версия 2: труба в ресторанВторая вариация этой легенды связывает подземным ходом пивзавод и так называемую кухмистерскую – фирменный пивной ресторанчик фон Вакано на ул.Алексеевской (Красноармейской). На первый взгляд такая вероятность кажется относительно реальной, тем более, что заведение было весьма популярным и пиво здесь буквально лось ведрами. Однако историки сомневаются и в этой версии.- Строить такой трубопровод было бы нерационально и дорого, нужно было бы постоянно платить за аренду городской земли. А подвоз свежего пива было легко обеспечить и в бочках, - говори т эксперт.Версия 3: первая самарская канализацияОднако легенда о подземных ходах фон Вакано все же не лишена оснований. «Пивной король» действительно оставил после себя разветвленную сеть подземелий под самарскими улицами. Правда, предназначались они для канализации. Именно фон Вакано выделил 15 тысяч рублей на создание проекта первой в Самаре канализации и профинансировал строительство ее первой очереди.- Канализацию тогда имели только 11 городов страны. Для Самары это был серьезный прорыв – до этого в городе нечистоты вывозились в основном зимой, когда смерзались в лед, который специальные люди-«говнодавы» вырубали целыми кусками. Тем, кто не хотел платить за вывоз, могли отомстить – подбросить в отхожее место дрожжи, которые с потеплением начинали активно расти, - рассказывает Лариса Доброскок.К строительству канализации фон Вакано подошел очень основательно. В Самару был приглашен знаменитый инженер Линдлей, было заказано 30 вагонов керамических труб, специальный водостойкий жирный кирпич с завода в Засамарской слободе. Пробный участок получился длиной в 4,2 км.Сейчас, столетие спустя, первая самарская канализация до сих пор находится в прекрасном состоянии. Добротные кирпичные своды выше человеческого роста, ступеньки, разветвленная сеть – настоящий подземный лабиринт! Вход в него находится неподалеку от Жигулевского пивзавода, рядом со Струковским садом.- Скорее всего, именно сеть канализации легла в основу городской легенды о подземных ходах фон Вакано, - считает Лариса Доброскок.Версия 4: тоннель под ВолгойВпрочем, существует и более экзотический вариант легенды о подземных ходах «пивного короля». Якобы на территории пивзавода или находится вход в тоннель, который проходит под руслом Волги. По другой версии, подземный ход начинается на территории расположенной рядом военной части, которая раньше принадлежала пивоварам. По слухам, в 1990-х годах два солдата-срочника даже нашли вход в это подземелье и решили прогуляться по тоннелю. Но не прошли и половины – потеряли сознание от нехватки воздуха, и спасти их не удалось. После этого ход якобы замуровали.Эксперты говорят, что этот вариант легенды о подземельях фон Вакано также имеет под собой некоторые основания. Проект сооружения тоннеля действительно обсуждался.- Первоначально городскую канализацию действительно хотели вывести под руслом Волги от Полевого спуска на Коровий остров, - говорит Лариса Доброскок. – Но потом от этого варианта отказались.КСТАТИЧем еще прославился Альфред фон Вакано- Строительство пивзавода, который по праву считается одним из символов Самары. В 1880 году фон Вакано приехал в Самару и взял в аенду на 99 лет участок земли около Иверского монастыря, где находился бывший пивоваренный завод купца Буреева. Уже в 1881 году завод начинает выпускать пиво. С 65 тысяч ведер в год к 1914 году объемы пивоварения выросли до 3 млн ведер в год. У завода была собственная речная флотилия и рельсы конки вдоль Волги от пивзавода до причалов. Пивные склады завода находились в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири.- Фон Вакано построил в Самаре первый газовый завод и газовые фонарои для уличного освещения, а также первую в городе электростанцию.- Впервые в Самаре паровое отопление появилось именно на заводе Вакано и в квартирах его работников.- В 1902 году пивовар подарил большой земельный участок под детский сад для бездомных и сирот.- Альфред фон Вакано был страстным коллекционером и имел обширную коллекцию редкостей, часть из которых дарил музеям. Например, он привез в Самару и подарил Художественному музею саркофаг с мумией из Египта. После революции часть коллекции фон Вакано оказалась в Эрмитаже, часть – в Краеведческом и Художественном музеях Самары.КОНКРЕТНОЗаписаться на экскурсию по выставке «Альфред фон Вакано – коллекционер, предприниматель, меценат» можно по телефону: (846) 263-44-59 (отдел правовой и патентно-технической информации самарской областной библиотеки). Выставка будет работать до 8 апреля 2021 года.