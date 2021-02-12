Начало 2021 года россияне встретили всплеском активности на дейтинг-сайтах. По данным МТС, количество платежей на ресурсах для знакомств в январе выросло почти в пять с с половиной раз. Накануне Дня влюбленных, как правило, ажиотаж среди желающих познакомиться онлайн возрастает еще больше. Мы попросили стилиста, фотографа, ветерана онлайн-дейтинга психолога и рекламщика поделиться соображениями о том, как мужчинам подавать себя в Тиндере и как общаться, чтобы не угодить в списки “неадекватов“ или не стать объектом насмешек.Мужчин статистически в дейтинг-приложениях больше, конкуренция среди них выше. В то же время проблемы с самопрезентацией у них встречаются чаще, чем у прекрасного пола. “Жигулевское” в списке сексуальных предпочтений, фото с цветами “Крыльев Советов” на лице, бравирование “квартирой в центре”, которая оказывается аварийным домиком - вот чисто самарские грехи “сильной половины” человечества. А ведь женщины такое коллекционируют, чтобы было над чем похихикать в безотрадные дни.Вот мы и решили, что мужчинам в первую очередь нужна помощь, чтобы использовать сайты знакомств максимально продуктивно. Впрочем противоположному полу тоже не лишним будет уяснить, по каким признакам быстро выявить достойных партнеров.Дмитрий, ветеран дейтинг-ресурсов, стаж более четырех лет (без учета периодов отношений)Я бы выделил три основных части: фото, описание и процесс общения.1. Фото. Ваше чувство юмора может быть специфичным, да и в Тиндер вы должны заходить с конкретными целями, которые исключают \\"повеселить публику\\". То есть, фото должны показывать вас, а не смешить девушек. Следует исключить фото с подругами, некачественные снимки, мемы с собой или картинки, где вы придуряетесь в компании друзей, нацепив нелепый костюм.2. Описание. Пишите о себе, о целях, увлечениях, и не раньше, чем на этом этапе проявите сдержанное чувства юмора. Описание, полностью состоящее из ваших искрометных потуг насмешить, может вызвать не те эмоции, которые вы ожидаете. Избегайте хвастовства, приберегите рассказы о ваших машинах и квартирах, но упомяните, что хотя бы кофе можете себе позволить - маменькиных сынков “не котируют”.3. Общение. Интересуйтесь жизнью собеседницы, не пересекая границы личного пространства. Опять же, шутите очень осторожно - даже самая хорошая шутка может стать непонятой в силу специфики общения по сети. Не пошлите, флирт и подкаты на грани фола - это разные вещи. Последние для большинства выглядят дико. Как только вы поймете, что мало-мальски интересны друг другу - зовите на свидание, не затягивайте. Я серьезно! Часто случается, что договариваешься о встрече через неделю и к этому моменту перегораешь.Вам нужно общественное место и интересный досуг. Не гонитесь за количеством, подбирая пары - свайп только для тех, кому вы готовы написать. И не устанавливайте приложение, если у вас нет на него времени. Сколько именно времени? Тут нет точного ответа. У человека на другом конце могут быть дела, и отвечать он будет раз в 3-4 часа. По моему опыту, через 20-40 сообщений уже можно предлагать встретиться, хотя бывали случаи, что согласие было и на втором, и свидание было достаточно успешным и интересным в этот же вечер. Я взял в привычку приглашать на свидание на второй день переписки, если она оживленная - по мне это оптимально.Лайфхак: пользуйтесь дополнительными опциямиЕсли вы пришли в дейтинг-сервис не просто убить время, а действительно найти себе пару – эффективнее и быстрее сделать это можно, используя расширенный функционал приложения. У абонентов МТС есть возможность неделю бесплатно пользоваться премиальной подпиской самого популярного сервиса для знакомств Tinder. Подписка Tinder Plus даёт пользователям безлимитное количество лайков, пять суперлайков в день, дополнительное поднятие анкеты, а также функцию «перемотки» для отмены лайка или дизлайка и возможность поиска пары в других городах и странах.Кроме того, в рамках специального предложения, абоненты МТС могут активировать премиальную подписку Tinder Gold всего за 499 рублей и получить 50% кэшбэка за первый месяц. Tinder Gold открывает доступ ко всем функциям Tinder Plus, а также дает эксклюзивную возможность видеть анкеты всех людей, которые поставили пользователю лайк и каждый день готовит актуальную подборку топ-профилей самых подходящих пар.Подключить подписки Tinder Plus и Tinder Gold можно в разделе «Услуги», «Доступные» приложения Мой МТС.Алла Кристалл, семейный психолог:- Я и сама нашла супруга благодаря сайту знакомств и знаю, как много там «не тех» вариантов.Как себя вести адекватному мужчине на сервисах для знакомств - зависит от его цели. Допустим, она заключается в поиске партнера для построения серьезных отношений.Начинаем с аватарки. Она должна быть такой, чтобы сразу было понятно, на что настроен человек. Нет демонстрации своего рельефного тела. Нет фотографии в очках. Нет лишнего “фотошопства”. Фотография сделана с достаточно близкого расстояния. То есть, человек должен быть открыт. Если мужчина уделяет какой-то деятельности много времени, он может подчеркнуть это на фото. Допустим, деловой человек может быть одет в соответствующий костюм и таким образом сообщать, что работа в его жизни имеет большой вес.В общем, задача - быть естественным. Тут ведь так: если мы будем показывать не себя - мы найдем не свою вторую половинку.Когда пишете о себе, честно ответьте на вопрос - зачем вам эти отношения? И прямо заявляйте о намерениях. Но предварительно нужно разобраться в себе и своих мотивах. Объясню, что имею в виду. Допустим, зачем мы вступаем в брак? Вроде бы для одного и того же, все очевидно. Но если мы дойдем до глубинных ценностей, выяснится, что одни замуж идут, чтобы о ком-то заботиться, подать в старости стакан воды, а другие, наоборот, хотят принимать эту заботу.Текста должно быть ни много, ни мало. Когда человек во всех подробностях расписывает свои желания, слишком сконцентрирован на себе, появляются сомнения в его психическом здоровье. Если в описании пустота, то кандидат - кот в мешке.Хорошо, когда указаны настоящие имя, фамилия и возраст, когда человека можно перепроверить по соцсетям. Если на этом этапе вскрывается обман, то выводы ясны. У современного человека доверие подорвано ко всему, сами дейтинг сервисы не вызывают доверия. Так что если мужчина обманывает даже в такой очевидной для глаза женщины вещи, как возраст, это критичный сигнал о том, что он сам себя не принимает таким, какой он есть. А это плохой фундамент для серьезных отношений.Валентина Шириня, персональный и fashion стилистДевушек отпугивают:- Постановочные фотосессии;- Cлишком очевидная трансляция своего “успешного успеха”: сижу за столом в кабинете в Москва-Сити, кручу на пальце ключ от мерса;- Когда описание и фото “не бьются”: весь брутальный мачо с мышцами-банками и подписью «Алеша».Девушка нравятся:- Как будто случайные фото из жизни;- Подборка фото, показывающих увлечения, возможно, круг общения, работу (но тут, главное, не перейти тонкую грань с напускным и постановочным, ненастоящим);- Опрятный, стильный, в меру ухоженный вид;- В моем кругу общения побеждают мужчины в небрежной нестрогой классике или кэжуал, но тут мнения по стилистике разнятся;- Уверенность, мужественность, дружелюбность, «глаза добрые».Как стилист рекомендую:- Джинсы с рубашкой мягкого цвета или поло;- Чиносы с джемпером или худи;- Если вы ходите в классике, то ее и показывайте - девушки обожают мужчин в хорошо сидящих костюмах. Не путать с костюмом, который пылится в Вашем шкафу последние 20 лет с выпускного.- Важно! Цвета должны быть красивыми, интеллектуальными, сложными. Это прямое воздействие на эмоции. Если аксессуары - то современные.Инга Пеннер, фотограф:- Каким должно быть фото на сайт знакомств? Думаю, оно может быть любым, лишь бы отражало суть человека.В моем стоп-листе однозначно черные очки. Степень доверия к человеку, который скрывает глаза, не может быть высокой. Плохой идеей я считаю фото из спортзала. Все эти нарочитые бицепсы вульгарны. Не рекомендую снимки со всевозможных застолий, гулянок, “шашлыков”. Настораживают фотографии из серии “я и памятник” - они могут говорить о серьезных проблемах с фантазией.В то же время я ничего не имею против телефонных селфи, лишь бы они не искажали черты лица. Да и вообще тут вряд ли нужны ограничения. Только следует признаться себе, что никто не хочет человека таким, какой он есть. Все хотят красивую картинку. По крайней мере, пользователи сайтов знакомств - точно.Влад Лугошин, копирайтер:- Тиндер не то чтобы принципиально отличается от китайского интернет-магазина. В обоих случаях перед вами онлайн-витрина. Вы оцениваете фото субъекта или объекта, его характеристики, читаете краткое описание. Когда описание совсем уж причудливое - делаете скриншот, чтобы потом поугарать с друзьями.Взглянем прагматично. В Тиндере мужчины попадают в высококонкурентную среду, и здесь не не лишним будет УТП, “уникальное торговое предложение”. То есть, рассказ о своей характеристике, которая даст вам преимущество среди определенной аудитории. Тут важна сегментация, конкретика. Скажем, если вы напишете - “люблю музыку”, это будет совсем ни о чем. Если “люблю российский инди-поп” - уже можно заминусовать поклонниц кальянного рэпа. Если “люблю Einstuerzende Neubauten”, мало кто поймет, о чем вы - зато попадание в аудиторию будет почти стопроцентным.Еще одно рекламное правило, которое пригодится в Тиндере - за рассказом о своих достоинствах умейте слышать и правильно интерпретировать потребности того, кто находится на другой стороне коммуникации. Вряд ли кому-то будет интересен мужчина, который говорит преимущественно о том, что в нем хорошего, какие у него планы на жизнь и какие требования к партнерше.Совсем последнее дело - вести себя в духе черноморских ларечников. Втюхивать “быстрорастворимую” имитацию отношений, будучи уверенным в том, что новый день принесет новых “туристок”. Мы живем в мире, где отзыв единственного расстроенного потребителя может нанести огромный удар по международной корпорации. Что уж говорить о сравнительно тесном круге пользователей Тиндера в Самаре.