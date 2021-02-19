«Все могло взорваться»: молодой участковый спас трех мужчин из пожара на заброшенном заводе в Ульяновске

Глеб Бибик проявил мужество и помог людям выжить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пожар начался из-за искры

Героическим поступком отметился молодой участковый из Ульяновска Глеб Бибик. 24-летний парень спас троих человек из серьезного пожара, разгоревшегося на улице Фасадной в городском поселке Пригородном.

ЧП произошло 9 февраля около 5 часов вечера. Младший лейтенант Бибик увидел клубы дыма, поднимающиеся над одним из зданий и сразу подъехал туда.

— Я проехал к помещению, раньше там было промышленное предприятие, которое потом закрылось. Оно и горело, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Глеб.

Полицейский остановил машину на безопасном расстоянии и незамедлительно отправился в опасную зону, предварительно доложив о возгорании в экстренные службы. Внутри он услышал мужские крики и пошел на звук.

— Я провел разведку, в ходе которой были эвакуированы трое мужчин. Как я понял, они были наняты для демонтажа оборудования внутри помещения. Там на втором этаже деревянные перекрытия, скорее всего во время резки металла искра попала на них, и загорелось, — предполагает офицер.

Поступок не остался без внимания

Вывести людей оказалось мало. В здании находилось восемь газовых баллонов, которые могли вот-вот взорваться. Бибик не растерялся, вытащил и их.

— Также я обнаружил щитовую и обесточил свет. Раньше я работал спасателем и с подобными ситуациями сталкивался, — делится участковый.

В течение нескольких минут на место прибыла подмога. Здание оцепили, чтобы никто туда не мог пройти. К счастью, обошлось без жертв.

Спасенных рабочих сотрудник МВД передал медикам. Пламя ликвидировали представители местного МЧС.

Поступок Глеба Бибика не остался незамеченным. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области, принято решение о поощрении отважного силовика.