Современные проблемы требуют современных решений: почему офисы устарели?

Коворкинг - это место для проектной или постоянной работы.

По данным Росстата современный рынок труда на почти на четверть состоит из людей от 20 до 36 лет. Это представители так называемого поколения Y. Ему приписывают склонность к свободе, частой смене работы, длительному поиску себя. Им на пятки наступают представители следующего поколения - Z, которые также ценят мобильность и во многом считают себя “людьми мира”. Для обоих поколений важно, чтобы рабочее место стало продолжением их, во многом виртуальной, жизни: она была “инстаграмной”, от которой они получают удовольствие и готовы делиться впечатлениями о ней.

Для таких сотрудников, выросших на картинках из офисов IT-компаний, работа в серых стенах офиса с 9 до 18 не является пределом мечтаний. Работодатели реагируют на такой запрос открывая все больше вакансий с удаленной работой и гибким графиком. По всему миру открываются коворкинги, где Y и Z могут работать в среде таких же, как они, нацеленных на результат и с горящими глазами.

Коворкинг - это место для проектной или постоянной работы. В отличии от стандартного офиса, посетитель арендует не кабинет, а нужное количество рабочих мест. Пользователями коворкинга являются начинающие предприниматели, удаленные работники, фрилансеры и даже крупные корпорации. Современные коворкинги оборудованы всем необходимым для работы: офисной мебелью, быстрым интернетом, оргтехникой, пространством для отдыха и т.д. Зачастую на базе коворкингов проводятся мероприятия и мастер-классы.

Свобода

Миллениалы и поколение Z ценят свободу и независимость, в том числе в административных вопросах. Им не хочется разбираться с бумажками, возиться с тем, чтобы заказать воду. Эти поколения предпочтут, чтобы кто-то другой занимался этими вопросами, пока они делают бизнес или креативят очередной проект. Они выросли среди цифровых технологий, когда весь мир доступен по нажатию кнопки. Этот же подход они сохраняют и в подходе к своему рабочему месту.

Мобильные миллениалы и «зеты» ценят гибкость коворкинга: вода сама по себе появляется в кулере, а документы доставляются сразу на ресепшен. То же касается и выезда из коворкинга - сменить пространство или увеличить число рабочих мест можно за один день, не утруждая себя переподписание договоров.

Офис мечты

Формат коворкинга воплощает мечты о рабочем месте в реальность, создавая вокруг клиента картинку из инстаграма - и у каждого объекта она разная. Современные коворкинги стараются отличаться друг от друга. Их владельцы привлекают к работе дизайнеров интерьера, которые позволяют создавать непохожие друг на друга пространства. Особенности планировки коворкинга позволяет резиденту самому выбирать как ему комфортнее работать: вместе с другими резидентами в open space или же в отдельном офисе со своей командой.

Молодые люди живут в бешеном ритме, что приводит к выгоранию и стрессу. Ранее от работодателя ждали всего лишь стабильной зарплаты, отпуска и оплачиваемого больничного - сейчас этого мало. Сейчас для работников важна возможность взять паузу, переключить внимание и отдохнуть, ведь уставший работник принесет вред и себе, и компании. Поэтому коворкинги больше напоминают холл пятизвездочного отеля с игровой зоной, чем привычные для большинства небольшие офисы. Новое поколение сотрудников хотят ходить в место с интересными людьми, творческой атмосферой и возможностью отвлечься от задач. В коворкингах нового типа резиденты смогут найти собеседника в лаундж-зоне, а также переключить на время мозг с работы на настольную игру или выпустить пар в игре на PlayStation.

Пользователями коворкинга являются начинающие предприниматели, удаленные работники, фрилансеры и даже крупные корпорации.

Для Y и Z работа не ограничивается одним лишь местом и задачами. Еще на стадии выбора места работы они обращают внимание на то, чему они смогут научиться и научить других. Ничто не способствует общению так, как неформальная обстановка, например, пивные вечеринки на базе коворкингов или тематические мозговые штурмы за настольной игрой. Имеются и более серьезные мероприятия в виде мастер-классов и тренингов, которые помогают стать им более квалифицированными. Современные предприниматели открыты для получения новых знаний, а также с радостью делятся навыками. Опытные бизнесмены готовы выступить наставником, разъясняя начинающему предпринимателю ошибки и помогая развиваться. Такой подход перерос в создание трекинговой системы на базе коворкингов.

Такой запрос среди молодежи привел к открытию в Самаре нового коворкинг-центра ProfitRooms. Он совмещает в себе удобства коворкинга и кабинетной рассадки за счет наличия open space и 17 офисов. За счет деловых и неофициальных мероприятий, запланированных в коворкинге, планируется создать сообщество среди резидентов. На базе проекта реализована трекинговая система для предпринимателей.