В канун Дня всех влюбленных журналисты «КП-Самара» встретилась с необычными парами, в которых один из партнеров из другой страны. Они рассказали свои истории любви и поведали о том, почему русские женщины побеждают, как зажарить банан, приготовить суп с азиатским колоритом и не только.Бенджамин из Франции и Альбина, вместе 8 летБенджамин:Русские женщины побеждают! Если представить, что русские и француженки соревнуются в стиле, в отношении к мужчинам, то для меня первые выигрывают.В Россию я перебрался 10 лет назад. Хотелось путешествовать после окончания университета, пожить в другой стране. Сначала работал в пятигорском университете языковым ассистентом. Помню, очень удивлялся: женщины приходят на работу с макияжем, у многих обувь на каблуке. Мужское внимание притягивает, но контрастно по сравнению с француженками. Они так одеваются разве что на праздник.Ещё, по моим наблюдениям, в России женщины в большей степени сторонницы традиционных ценностей: важно выйти замуж, родить ребенка, во Франции же именно на создание семьи ориентированы меньше. От мужчины они ждут проявлений силы, физической помощи. Например, если в России помочь женщине с тяжелыми сумками — это нормальная, даже ожидаемая ситуация, а вот во Франции при такой попытке скорей всего нарвешься на недоумение.С Альбиной мы познакомились в Тольятти 8 лет назад. Я перебрался туда работать репетитором во французскую семью, а её мне порекомендовали в качестве переводчика. С неё было удивительно легко, и мы быстро сблизились. Позже мы переехали в Самару, я устроился учителем французского. Думаю, за всё это время я достаточно адаптировался к русской жизни, даже приобщился к некоторым русским традициям. Например, одно время купался в проруби.Альбина:Кто бы мне сказал раньше, что выйду замуж за француза, ни за что бы не поверила. Я с детства учила язык, хорошо его знаю, но мне всегда казалось, что настоящая близость с иностранцем невозможна. У нас же разный культурный бэкграунд, а на него опирается юмор: все эти отсылки к мультикам из детства, к фильмам. А как же без понятных обоим шуток?Оказалось, я ошибалась. Главное, встретить своего человека, и тогда никаких трудностей в общении не будет.Если говорить о французских традициях, то 6 января мы отмечаем праздник королей или Богоявление. Насколько мне известно, его история тянется еще со времен Древнего Рима. Тогда господа и рабы менялись ролями. Появилась традиция прятать статуэтку правителя или просто зерно фасоли в пирог — главный символ праздника. Кому она попадалась, тот становился королем на вечер. Пирог часто делают из слоеного теста и миндаля — очень вкусный.Франклин из Камеруна и Анастасия, вместе 3 годаФранк:Без визы и без денег. Именно в таком положении я оказался, когда в 2017 году приехал в Россию поступать в университет. Отучился месяц на языковых курсах в Новомосковске, пришло время продлить документы и выбрать вуз, но отец передумал мне помогать финансово, а своих сбережений на тот момент не было. Так я стал нелегалом. Нужно было крутиться, чтобы заработать либо на визу, либо на билет в Камерун. Когда появились деньги, я решил все-таки остаться в России. Как и где я только я не зарабатывал...Тяжелее всего было в Москве. Не раз выходило так, что я трудился, а с оплатой обманывали. Удалось мне побывать и в Сочи. Ходил по пляжу, фотографировался с туристами за деньги. Там я познакомился с девушкой из Самары, и перебрался сюда. С ней отношения не сложились, но позже я встретил Анастасию и очень счастлив. После женитьбы я начал вести духовные практики онлайн. Мой родной язык — французский, поэтому клиенты в основном из-за границы.По моим наблюдениям, русских женщин в основном привлекает в мужчине подтянутая фигура и наличие жизненных целей, мои же соотечественницы больше смотрят на доход. Еще хочу сказать, что русские очень хозяйственные, поддерживают своего мужчину, а в Африке многие женщины не любят заниматься бытом.Из ваших традиций мне больше всего нравится ездить на дачу и есть шашлыки. Пробовал как-то в баню сходить, а потом надо было в снег прыгать, ооо...это ужасно!Анастасия:На первом свидании Франк посмотрел на мою ладонь и сказал, что через месяц мы поженимся.Мы познакомились через интернет. Многие русские мужчины на сайте знакомств либо просто писали, либо приглашали погулять. А мне хотелось пойти в кафе. В основном из-за того, что очень хотелось надеть красивое платье, туфли...Помню, загадала в тот день, что если вдруг кто пригласит, обязательно встречусь. Получила сообщение от темнокожего парня: «Пойдём в пиццерию?». Так началась наша история. Через месяц Франк сделал мне предложение, и мы поженились.Африканская культура интересовала меня со студенчества, было большое желание познакомиться с кем-то с этого континента. Я всегда робела, потому что не знаю английского и думала: «Как же с ними общаться?» С Франком всё очень легко получилось. Он говорит по-русски. Не идеально, конечно, но достаточно, чтобы мы друг друга понимали.После замужества я дала волю своему увлечению культурой Африки. Начала шить национальные наряды — они удивительно удобные, из натуральных материалов, идеально подходят для жаркого лета, и делать украшения. Вместе с мужем мы готовим некоторые традиционные блюда. Например, кускус или жарим бананы. Важно знать, что для обжарки подходят зеленоватые плоды, чтобы не разваливались. По вкусу напоминают сладковатую картошку.Ючэн из Китая и Елена, вместе 7 летЮчэн:Мой отец работал в Самаре. Когда мне было 15, мы с мамой перебрались из провинции Ляонин к нему, в город на Волге.Я поступил в русскую школу, но сначала была языковая подготовка. С выговариванием согласных тогда еле справлялся. Много раз читал вслух длинные тексты с мучительными «р», «ч», «ж»...Спасибо моему преподавателю, произношение она поставила хорошо. Люди только по голосу не могут догадаться, что я иностранец.После школы я поступил в медицинский вуз на хирургическое отделение. Семь лет учёбы, диплом, работа с третьего курса в больнице, а потом…Случился переломный момент, и я ушёл из медицины. Сейчас преподаю и занимаюсь переводами. Мне это очень нравится.Я рад, что женат на русской. Мои китайские друзья, с которыми поддерживаю контакт, говорят, что китаянки очень меркантильные. Для них нормально на первом свидании спрашивать про доход и ежемесячные траты. Уже состоя в браке, могут подать на развод, если муж им не купит дорогую вещь, которую они хотят. Может, в России тоже есть такие женщины, но я не встречал.Я давно тут живу и уже адаптировался к местной жизни. Отмечаю Новый год, на Масленицу ем блины. Но Елена всё-таки знает мои гастрономические пристрастия, и готовит и сервирует некоторые русские блюда с азиатским колоритом. Например, здесь суп — это бульон с мясом и овощами, в Китае же принято подавать все ингредиенты отдельно.Елена:Какое-то время в моей жизни были только дом-работа, и так по кругу. Я решила внести разнообразие и пошла на курсы корейского. Увлекалась тогда их культурой, подумала: «А почему бы не выучить и язык?». В группе я была самой «старенькой», от этого, может, и самой ответственной — делала все домашние задания. Сказывалось еще и то, что я сама преподаватель русского.Занятия вел Ючэн. Он из Китая, но по национальности кореец, поэтому знает два азиатских языка. Так сложилось, что после занятий нам было по пути. За эти часы, проведенные в автобусах, мы разговорились, но я не думала тогда, что сближение возможно. Он учился в медицинском, работал и был всегда в образе очень занятого человека. А потом...наша дорога домой стала удлиняться, потому что в маршруте появлялись то кафе, то парки. Мы начали встречаться, а увлечение корейским отошло на задний план. Во-первых, их поп-культура очень молодёжная, во-вторых, Ючэн не раз говорил, что это парадная ширма, за которой не скрывается ничего аутентичного.Я не чувствую, что замужем за иностранцем. Ючэн хорошо знает русский, ориентируется в нашей жизни, да и по России поездил больше, чем я. Конечно, противоречия бывают, но они не из-за разницы менталитета, это личностные нестыковки. Но могу однозначно сказать, что с мужем моя жизнь стала острее в буквальном смысле! Практически ни одно блюдо не обходится без перца, уксуса, соевого соуса.Клаудиа из Кубы и Степан, вместе 3 годаКлаудиа:Я учила русский в университете и работала гидом. Несколько лет назад познакомилась с парой и Самары. Мы обменялись контактами и продолжили общаться, когда они вернулись в Россию. Оказалось, что это были друзья Степана. Однажды он написал мне сам, так завязалась наша виртуальная дружба. Тогда мне было просто интересно пообщаться ещё с одним носителем языка.Не знаю, как бы развивалось наше интернет-знакомство, но события разворачивались так, что у нас появилась возможность встретиться, причем не на Кубе, а в России. Я выиграла грант по изучению русского языка в Москве и перебралась туда на год.В начале 2018 года мы впервые увиделись и быстро сблизились. Он начал приезжать ко мне каждые выходные. За полгода мы успели поездить по стране, в том числе были и в Самаре.После обучения я вернулась на Кубу, а потом уже перебралась сюда. Так в моей жизни появился любимый муж, увлекательное дело — преподаю испанский, холодные зимы — когда термометр опускается ниже 15, я стараюсь не выходить из дома. Мне нравится картошка с грибами и отмечать Рождество два раза — католическое и православное. Вообще, я бы не сказала, что кубинские и русские мужчины сильно отличаются по менталитету, разве что первые более открытые. Что касается стиля, то у многих сразу выскакивает образ кубинского мачо с перстнями и золотой цепью на шее. Такого парня действительно можно встретить, но тут все зависит от социального круга. Например, в моем университете все одевались по-европейски, почти так, как я сейчас вижу в Самаре. С поправкой на климат, конечно.Степан:«Я встретил женщину, которая подходит тебе на 99%!» - так сказал мой друг, вернувшись с отпуска на Кубе. Конечно, я заинтересовался. Решил написать ей, познакомиться. По роду деятельности я чаще общался с азиатами — я основатель первого китайского центра в Самаре, и их менталитет мне очень симпатичен. Но спутницу жизни я был склонен выбирать по личностным характеристикам, невзирая на национальность. Когда мы начали общаться, очень понравилась её открытость и в то же время такт, нежелание как-то выпячивать, расхваливать себя.2018 год я встречал в Питере с друзьями и подумал, что это удобный случай доехать и до Москвы. Было интересное предвкушение: вот совсем скоро мой образ Клаудии, составленный из её реплик, фото, голоса столкнётся с реальной девушкой. Совпадёт ли? Конечно, был риск услышать и от неё: «А я тебя совсем не так представляла!» Виртуальные знакомства всегда в какой-то степени лотерея. Но нам в ней повезло и мы вместе уже три года.В Самаре мы оба занимаемся преподаванием языков. Клаудия иногда учит меня танцевать. По кубинским меркам она оценивает свой уровень как средний, но я, отучившись по классической программе бальных танцев несколько лет, до неё не дотягиваю. Я полюбил национальную еду, особенно frituritas — что-то вроде драников из кукурузы, хотя с привычными ей продуктами есть сложности — достойные авокадо и бананы мы так и не нашли. В кубинской традиции более тёплые отношения с родственниками, и, по примеру Клаудии, я стал чаще звонить родителям.Раджат из Индии и Ирина, вместе 3 годаРаджат:Я подумывал перебраться из Индии в страну похолоднее. Россия казалась оптимальным вариантом. Я собирался в Москву — это один из трёх городов, включая Санкт-Петербург и Владивосток, о которых у меня было хоть какое-то представление. Начал готовиться, учил язык. Хотелось разговорной практики, и мой преподаватель сказала, что общаться лучше во вконтакте. Я сделал аккаунт и, полный решимости, написал разным парням. В Индии это совершенно нормально: обращаться к мужчинам, завязывать дружбу. 99% моих сообщений остались без ответа. Тогда я попробовал знакомиться с девушками, реакция была лучше. На страничку Ирины наткнулся через общие группы, в которых мы оба состоим. Она была из Самары, как мой преподаватель русского. Дополнительный фактор, который подтолкнул написать именно ей. Поздоровался и получил в ответ: «Привет! Надеюсь, ты не террорист, который вербует русских девушек!» Это была шутка, но я её не понял сразу и удивился. Сильнее же всего я поразился, когда через пару месяцев общения она согласилась приехать в Дели. Ирина первая показала, что между нами нечто большее, чем необязательный флирт. К тому же, в Индии не принято, что женщина делает что-то мужчины, скорее наоборот: ты должен сделать счастливым ее, ее семью, ее собаку…Для меня её поступок был действительно значим, и он стал фундаментом серьезных отношений. Мы женаты, ради неё я переехал именно в Самару. Преподаю здесь английский, веду бесплатный разговорный клуб. Хочу отметить, что русские люди более честные, чем индийцы, а женщины — более современные. Они действуют самостоятельно, без постоянной оглядки на родителей. Русская еда меня не очень вдохновляет, но она гораздо полезнее чем то, что я ел раньше. Ещё нравится традиция ездить на дачу, делать шашлыки.Ирина:Когда пришло приветственное сообщение во вконтакте по-английски, я даже не удивилась. Это было в год Чемпионата мира по футболу, и в России было много иностранцев. Они искали знакомства с местными жителями через соцсети, чтобы пообщаться, посмотреть город вместе. С некоторыми я даже встречалась, устраивала экскурсию по Самаре, заодно практиковала английский. Оказалось, Раджат не болельщик, ему нужен был языковой партнер. Какое-то время мы переписывались, потом начали созваниваться по видеосвязи. Каждый день говорили по несколько часов. Это было интересно, сближало. Как-то я пригласила его в Самару, на что он ответил: «Возможно, в следующем году. А почему бы тебе не прилететь в Дели?». Я сказала: Окей», сделала паспорт и купила билеты. Хотя этот город не был в плане моих поездок, в Азию меня вообще не тянуло. Убедила родителей, что нечего боятся. Мои же собственные опасения отпустили ещё вначале общения. Он не сидел в тёмной комнате, как маньяк какой-то, наоборот, вокруг кипела жизнь: то родители на заднем плане разговаривали, то собака пробегала, то ещё что. Когда смотришь на человека в его естественной среде, то это очень успокаивает. Мне казалось, что мой основной риск — мы не понравимся друг другу в реале. Но нам повезло, в лотерее виртуальных романов мы вытянули счастливый билетик. После встречи стало понятно, что наше знакомство — это не просто флирт в сети. И Раджат сделал ответный жест: ради меня он переехал в Самару, хотя в планах у него была Москва. Мы поженились. На свадьбу, кстати, я попросила Раджата привезти традиционное платье из Индии. В нашем ЗАГСе, думаю, немного удивились, но наряд похвалили.