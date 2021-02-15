СГЭУ расширил круг партнёров

Сотрудничество “ИТ-Куба” и СГЭУ логично, поскольку информационные технологии — неотъемлемая часть современной экономики.

9 февраля СГЭУ подписал договор о сотрудничестве c Самарским областным центром детско-юношеского технического творчества “IT-Куб”. Благодаря ему у студентов, получающих среднее профессиональное образование в СГЭУ, появится дополнительная возможность расширить свои знания в области цифры и наработать соответствующие компетенции, чрезвычайно востребованные в мире цифровой экономики.

В рамках сотрудничества стороны договорились о развитии совместных сетевых образовательных программ для студентов, получающих среднее профессиональное образование на базе СГЭУ, с прохождением практики на базе «IT-куба». Ведь в рамках практикоориентированного обучения все студенты СГЭУ, уже со следующего года, будут выполнять все курсовые проекты решая конкретные кейсы от партнёров вуза.

IT-куб готов адаптировать некоторые свои образовательные программы под нужды СГЭУ.​​​​​​​​​​​​​

Современная экономика плотно связана с миром информационных технологий. По словам ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, абсолютно все направления экономической деятельности происходят на цифровой платформе. Подготовка профессионалов экономических специальностей обязательно включает формирование ряда компетенций в сфере IT. Так что вполне логично было бы перекинуть мостик между отраслями на уровне образовательного процесса. «Сегодня все направления развития высшего и средне-специального образования формируются в коллаборации, взаимодействии, сетевом партнерстве. Поэтому для нас это очень важный проект и в качестве одного из партнёров мы видим «IT-куб», - отметила Светлана Ашмарина.

СГЭУ готовит студентов СПО по трем специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Информационные системы (по отраслям)» и «Банковское дело». «Учиться банковскому делу к нам приезжают ребята не только из Самарской области, но и из других регионов, - рассказала ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. – Мы сотрудничаем со «Сбербанком» и другими ведущими российскими банкам. Они организуют свои площадки для обучения наших ребят, а потом с удовольствием берут их на работу, потому что понимают, что эти выпускники обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы эффективно трудиться. И поскольку мы готовим профессионалов, мы понимаем, что цифровые компетенции должны быть у них развиты на довольно высоком уровне, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда», - поясняет она.

Подписание договора о сотрудничестве состоялось 9 февраля.

Представители центра цифрового образования со своей стороны готовы адаптировать некоторые свои программы под нужды экономического университета.

Среди направлений, обоюдно интересных для “ИТ-Куба” и СГЭУ - промышленный дизайн и брендирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, большие данные и защита информации, геоинформатика, мобильные приложения, IT-технологии в сфере управления большими и локальными хозяйственными системами, производственными циклами, а также логистика. “Применительно к экономике наиболее востребованы такие направления, как программирование на языке Java, кибергигиента и “большие данные”, - считает директор самарского “IT-Куба“ Алексей Богатов. Уже сейчас его подопечные работают над несколькими проектами, где помощь экономистов очевидно пригодится.