В Самаре в ближайшее время будут судить 16 мужчин, которые уже отбывают наказание за другие преступления. Им предстоит ответить за бунт, который они устроили в колонии общего режима № 5, расположенной в Куйбышевском районе города.ЧП произошло два года назад. Примерно в 20:00 8 февраля 2019-го сидельцы сломали металлические ограждения на локальном участке и проникли в барак одного из отрядов. Настроены они были агрессивно.— Находясь в бараке обвиняемые, используя подручные предметы, стали избивать 19 осужденных из этого отряда. По версии следствия, они мстили им за то, что те помогали администрации исправительного учреждения, — рассказывают в СУ СК России по региону.Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Кому-то понадобилась срочная медицинская помощь. Более того, злодеи подожгли и уничтожили имущества ИК, причинив учреждению ущерб на общую сумму в 398 тысяч рублей.Сотрудники колонии в течение 30 минут после начала беспорядков сумели успокоить заключенных. К счастью, обошлось без погибших.— Под подозрение попали 16 человек — от 22 до 37 лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении 16 преступлений, — отмечают следователи.Уголовные дела на дебоширов возбуждены сразу по нескольким статьям УК РФ: разбой, применение насилия в отношении осужденного, с целью воспрепятствовать его исправлению, участие в массовых беспорядках, а также умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью.Фигуранты в ходе расследования свою вину так и не признали. Но, как говорят правоохранители, она подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также другими доказательствами. Разбирательства были масштабными — более 10 осмотров и выемок, около 230 допросов, свыше 50 различных экспертиз. Уголовное дело насчитывает сейчас 80 томов.В ближайшее время дело будут рассматривать по существу в суде. «КП-Самара» следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самаре бунтующие заключенные устроили пожар в исправительной колонии№5Сейчас обстановка стабилизирована и колония работает в штатном режиме (подробности)Появились фото из самарской колонии № 5, где произошла потасовка между заключеннымиМассовая драка прошла с битьем стекол и мебели (подробности)