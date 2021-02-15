Алабай по кличке Альфа в СДНТ «Волга» в поселке Гранном под Новокуйбышевском в появился несколько лет назад. Каким-то образом собака научилась пробираться за пределы своего двора. Сейчас она охраняет «свою» территорию, которая включает в себя не только двор, но и соседние улицы. А местные жители рассказывают: из дома выходить приходится, вооружившись электрошокером – встреча с Альфой может закончиться плохо. Ведь неприятные инциденты уже бывали.Случай первый: отразили атаку вдвоемВ ноябре 2020 года Вячеслав Кияйкин гулял со своей собакой – овчаркой Тагирой по берегу Волги, это примерно в 500 метрах от СДНТ «Волга», где они живут. Вдруг мужчина услышал грозный рык - на них летел огромный черный алабай.- Я позвал Тагиру, но уйти мы не успели, алабай добежал до нас буквально секунд за 30. И сразу кинулся на нас. Я только-только отошел после инфаркта и в этот момент, если честно, у меня мелькнула мысль: «Тут мне и суждено остаться», - признается Вячеслав Кияйкин.По словам мужчины, алабай сначала кинулся на него, но на защиту хозяина грудью стала Тагира. Вот только весовая категория не та: алабай был раза в два больше овчарки, а потому легко ухватил ее за холку зубами.- Я понял, что ее нужно спасать: бросился на алабая, одной рукой начал ему на глаз давить, другой – на шею. Собака взвыла, укусила меня за руку и убежала в сторону дома. Я упал: пульс за 150, сил нет, дыхания не хватает, - вспоминает тот страшный день Вячеслав Кияйкин.Через какое-то время он сумел подняться и потихоньку дойти до ближайшего дома. Там ему обработали рану, вызвали полицию. Мужчина зафиксировал у медиков укус, написал заявление в полицию, но местный участковый не нашел оснований для возбуждения уголовного дела. При помощи адвоката и жалобы в прокуратуру материалы вернули в полицию, но с декабря прошлого года угловное дело так и не возбудили.Случай второй: спас хозяев, пожертвовав собой1 февраля Екатерина Лапочкина вышла на прогулку со своим 3-летним сыном и щенком по кличке Кубик.- Кубика мы подобрали в ноябре: его мать сбила машина, а он остался замерзать. Размером был с ладошку. Мы его кормили по часам из пипетки, в итоге он выжил, стал крепким, веселым малышом, сын его обожал, - до сих пор, когда Екатерина говорит о питомце, голос ее срывается, она с трудом сдерживает слезы.- Мы от дома отошли буквально на 50 метров, остановились поболтать с соседкой. И тут на нас вылетает алабай. Эта псина ростом около метра просто с ходу бросилась на нас, - в доказательство своих слов женщина предлагает посмотреть видео с камер наблюдения, которые висели на соседних домах. – Я очень сильно испугалась за сына, но тут залаял Кубик, и алабай отвлекся на него. Придавил его лапой, Кубик стал жалобно пищать. Я пыталась отогнать псину, но ударить боялась – вдруг он на меня или на сына бросится. Алабай схватил Кубика зубами, мотанул его из стороны в сторону, и он перестал пищать, закапала кровь, и псина убежала вместе с нашим щенком в зубах.По словам Екатерины, ее ребенок испугался, но не совсем понял, что именно произошло. Целую неделю он спрашивал, куда ушел Кубик, и когда он вернется. А она отвечала, что он сбежал гулять с другим мальчиком, и прятала от сына слезы. Женщине пришлось обратиться к психологу – настолько сильно ее потрясла страшная расправа над любимцем семьи.Свободолюбивый алабай2 февраля Екатерина Лапочкина написала заявление в полицию Новокуйбышевска, по ее словам, результата нет, а в местной административной комиссии даже отказались заявление принимать.Глава от СДНТ «Волга» Оксана Андреева сообщила корреспонденту «КП-Самара»: хозяин алабая всем известен, ему неоднократно жаловались на собаку, которая гуляет по жилому массиву одна без намордника и бросается на людей. Однако все безрезультатно:- Люди купили электрошокеры, я и сама с ним выхожу из дома: страшно ведь, этот алабай свою территорию охраняет, голыми руками с ним не справится, - призналась Оксана Андреева.Корреспонденты «КП-Самара» связались с Эдуардом Алавердовым – предположительно, алабай принадлежит ему.- Меры предприняты, теперь собака закрытая постоянно, - сообщил мужчина. - До сих пор не пойму, как она выбиралась со двора. Все везде проверили, все закрыто, не знаю, как она калитку открывала. Я даже оставлял ее, чтобы посмотреть, как она это делает, но она ничего не открыла.На вопрос о том, свободна ли была на момент ЧП собака в своих передвижениях по двору, ее владелец ответил:- Да, конечно, а где она у меня должна быть?После этого Эдуард Алавердов отметил, что никакого щенка не видел, но конфликт с соседями улажен: к ним ходила его супруга с ребенком.Екатерина Лапочкина подтвердила, что перед ней извинились и заверили ее в том, что собака теперь не выберется. Однако женщина сомневается в этом, ведь алабай явно привык к свободе и вряд ли его интересы теперь возможно ограничить территорией двора.В начале февраля жители СДНТ «Волга» направили коллективное обращение властям с просьбой о помощи. Ответа они также пока не получили.«Комсомолка» следит за развитием событий.ОФИЦИАЛЬНО:Горадминистрация Новокуйбышевска: «Мер воздействия нет»- По информации, полученной от полиции, сообщение об убийстве собаки зарегистрировано 2 февраля, хозяин алабая опрошен, с ним проведена профилактическая беседа о необходимости недопущения повторных случаев. Материал проверки направлен в Управление административно-контрольной работы администрации Новокуйбышевска.Что касается травм, которые получил Вячеслав Кияйкин, то процессуальное решение полицией пока не принято, потому что 5 февраля назначено проведение медицинской судебной экспертизы. Сотрудники Управления административно-контрольной работы также провели проверку по данному факту, однако административная комиссия никаких мер воздействия к хозяину собаки применить не может. Заявителю разъяснено право на обращение в суд и компенсацию морального вредаЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Под Самарой бродячий алабай двое суток терроризировал спасателейПес напал на сотрудника поисково-спасательной службы (подробности)